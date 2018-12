ANKET: Ifølge Mohyeldeen Mohammads forsvarer Brynjar Meling er dommen mot Mohammad anket. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Trusseldømt islamist varetektsfengslet i to måneder

INNENRIKS 2018-12-10T17:26:41Z

Mohyeldeen Mohammad (32), som er dømt til to og et halvt års fengsel for trusler mot stortingsrepresentant Abid Raja (V), er varetektsfengslet i åtte uker.

NTB

Publisert: 10.12.18 18:26

Det avgjorde Oslo tingrett mandag, melder NRK .

Mohammad har anket og begjært seg løslatt, men tingretten mener han kan unndra seg straffeforfølgelse om han løslates.

32-åringen fra Skien ble pågrepet og varetektsfengslet tirsdag 13. november, like før han skulle møte i tingretten tiltalt for trusler mot Venstre-politiker Abid Raja . Dommen på to og et halvt år, som falt 27. november, var i tråd med statsadvokat Frederik G. Rankes påstand.

Grundig dom

– Det er en godt vurdert og grundig dom. Det ser ut som vi har fått medhold på alt det mest vesentlige, og det er vi selvsagt godt tilfreds med. Dette var et angrep på demokratiske verdier, sa Ranke til NTB etter at dommen var klar.

Mohammads advokat Brynjar Meling bekreftet samtidig at dommen blir anket, og sa at hans klient er skuffet.

Mohyeldeen Mohammad er dømt for å ha truet stortingsrepresentant Abid Raja på SMS og i en video som ble lagt ut på YouTube i september 2016. Bakgrunnen skal ha vært Rajas utspill og kommentarer i debatten rundt innførselen av et mulig forbud mot plagg som dekket ansiktet.

Drapstrussel

– Den åtte minutter lange videoen må tolkes som en oppfordring til likesinnede av Mohammad til å begå alvorlig vold eller drepe Raja, mente påtalemyndigheten.

I dommen heter det at det er særlig skjerpende at trusselen må sees på som et middel til å kneble Raja og andre muslimer som har et annet syn på islam enn Mohammad og hans meningsfeller.

– Dette var helt klart en drapstrussel. Vi snakker her om en av lederskikkelsene i en av de mer ekstreme miljøene vi har sett her til lands etter andre verdenskrig, sa statsadvokat Ranke.

I tillegg til fengselsstraffen ble Mohammad også dømt til å betale 150.000 kroner i oppreisning til Raja.