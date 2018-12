I SORG: De to drepte gikk sammen på Universitet i Sørøst-Norges campus på Bø. De gikk sammen på friluftslivslinjen på skolen. Foto: USN

Rektor om drepte Maren (28) og Louisa (24) : – Det er en fryktelig tragedie

De to jentene som ble drept på ferie i Marokko gikk i samme klasse på bachelorlinjen i friluft på Bø. – Vante turfolk, sier rektor Petter Aasen.

Maren (28) og Louisa (24), som ble drept i Marokko , var begge studenter ved Universitet i Sørøst-Norge (USN).

– Folk er lamslått og det er stor sorg. Faglærer, som visste at de to jentene var sammen på ferie i Marokko , skjønte allerede i går at dette var to av våre studenter, sier rektor ved universitetet i Sørøst-Norge, Petter Aasen.

De gikk andre året på bachelor-linjen i friluftsliv, som holder til på universitetets campus på Bø.

– Jeg kjente ikke dem personlig, men de to jentene beskrives som aktive studenter. De to var på en reise som var planlagt lenge. Jentene var vante turfolk, og de reiste til et sted normalt sett er trygt å ferdes i, sier rektoren.

– Det er relativt små kull på disse studieprogrammene. De er mye ute på tur, også i forbindelse med undervisningen, så de kommer tett på hverandre, forteller rektoren.

Alle campusene til Universitetet i Sørøst-Norge flagger på halv stang i dag. Etter skolen fikk beskjed om drapene, så har de jobbet for å samle faglærere og studenter.

– Det er en fryktelig tragedie. I første omgang samles de på campus og vi forsøker å ta vare på hverandre. Vi har et støtteapparat, slik at de som ønsker det kan få hjelp og støtte fra ekspertise. Fremover vil vi tenke mot en minnestund, men i dag skal vi ta vare på hverandre, sier Aasen.

En person skal være pågrepet i forbindelse med drapene, og politiet jakter ytterligere to mistenkte, bekrefter lokale kilder til VG.