Tiltalen mot Svein Ludvigsen: Forgrep seg mot asylsøker på Fylkeshuset

TROMSØ (VG) Svein Ludvigsen (72) er tiltalt for å ha misbrukt sin tidligere stilling som fylkesmann i Troms til å skaffe seg seksuell omgang med unge asylsøkere. Ludvigsen nekter straffskyld.

Den tidligere statsråden er tiltalt for seksuelle overgrep mot tre personer. De fornærmede var enslige unge asylsøkere, og en av dem er lettere psykisk utviklingshemmet.

Overgrepene har ifølge tiltalen skjedd på flere ulike steder: Blant annet på Ludvigsens hytte, på hans bopel, på ulike hoteller og på Fylkeshuset i Tromsø.

Ifølge tiltalen skal Ludvigsen ha utnyttet den lettere psykisk utviklingshemmede personen ved å møte opp på institusjonen der han bodde som var underlagt Fylkesmannens tilsyn, ved at han seremonielt overleverte statsborgerskapet til den fornærmede og forledet fornærmede «til å tro at han hadde makt og myndighet til å frata ham hans statsborgerskap».

Bistandsadvokat: – Veldig vanskelig

En av de andre fornærmede skal også ha blitt utnyttet eller forledet til seksuell omgang ved at Ludvigsen «som tidligere fylkesmann og sentral politiker forledet N.N. til å tro at han gjennom sin posisjon kunne skaffe N.N. bolig, samt få varig opphold i Norge».

Forholdene skal ifølge tiltalen ha skjedd i perioden 2011–2017 for to av de fornærmede og sommeren/høsten 2014 for den andre fornærmede.

Advokat Gunhild Bergan er bistandsadvokat for en av de fornærmede i saken.

– Min klient har det veldig vanskelig. Hele denne saken har vært veldig, veldig vanskelig, sier Bergan til VG.

Nekter straffskyld

Ludvigsens forsvarer Ulf E. Hansen opplyser at hans klient nekter straffskyld og bestrider det som fremkommer av tiltalen.

– Så langt har han hatt en veldig tilbaketrukket forhold i dette her, så han er innstilt på å forklare seg og få dette her frem i retten. Men det er klart det er en belastning å få en tiltale med seg, sier Hansen til VG.

Advokaten sier at ventetiden etter pågripelsen har vært slitsom for Ludvigsen.

– Det har gått nesten et helt år og det har hengt over ham, så det er klart det er en belastning.

Svein Ludvigsen ble pågrepet av politiet 3. januar i år. Politiet mente at han i perioden 2000 til 2017 hadde misbrukt sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang med mindreårige . En drøy måned senere mente politiet at fare for bevisforspillelse ikke var stor nok til at det var behov for videre fengsling, og 8. februar ble Ludvigsen løslatt .

Underveis i etterforskningen har politiet vært tilbakeholdne med opplysninger om saken. De har likevel vært åpne om at en viktig del av arbeidet har bestått i å identifisere flere mulige fornærmede. Politistasjonssjef Anita Hermansen i Tromsø uttalte i februar at politiet ikke så bort ifra at mulig fornærmede kunne ha forlatt landet , og de dermed kunne være vanskelige å identifisere og komme i kontakt med.

En av de fornærmede i saken anmeldte Ludvigsen allerede i 2015, men saken ble henlagt på bevisets stilling samme år. Forholdet har nå blitt etterforsket av politiet igjen.

Tiltalen er tatt ut av statsadvokat Tor Børge Nordmo ved Troms og Finnmark Statsadvokatembeder.

Hansen har tidligere understreket at Ludvigsen har hatt et sterkt engasjement for de svake i samfunnet, herunder barn, ungdom og asylsøkere.

– Han har deltatt i mange sammenhenger og vært engasjert. Døren til hans kontor har vært åpen, og det er velkjent i samfunnet at terskelen for å komme i kontakt med ham, har vært relativt lav, har forsvareren tidligere sagt til VG.

Fiskeriminister og fylkesmann

Da Svein Ludvigsen pensjonerte seg i 2014 la han bak seg en lang karriere som Høyre-politiker og embetsmann.

I 1989 ble han for første gang valgt inn på Stortinget fra Troms. Der satt han frem til han i 2001 ble utnevnt til fiskeriminister i Kjell Magne Bondeviks andre regjering.

Fra 1990–1991 var Ludvigsen nestleder i Høyre og fra 1993–1997 var han leder av Stortingets næringskomité.

Etter at han gikk av som statsråd begynte Ludvigsen om fylkesmann i Troms i januar 2006. Han gikk av samme sommer som han fylte 70 år.

Som pensjonist har han vært styremedlem i flere selskaper og stiftelser og han har sittet i et regjeringsoppnevnt utvalg.