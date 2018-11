HÅP: Tanja Arntsen har kjempet for å bli trodd i tre år, etter at hun anmeldte en voldtekt i 2015. – Jeg deler min historie for å gi andre håp, sier hun. Foto: Jørgen Braastad, VG

Tanja ble voldtatt: – Derfor deler jeg min historie

BODØ (VG) I tre år kjempet Tanja Arntsen (46) for å bli trodd. Nå forteller hun hvorfor kampen var verdt det. Og hvorfor hun deler sin historien med hele Norge.

– Jeg var usikker på om det var riktig å stå frem med navn, på grunn av barna mine. Men jeg må gjøre det for å gi håp til andre, sier Tanja i dag.

Det er to år siden VG møtte Tanja første gang. Da var hun en skygge av kvinnen hun er i dag. Hun var redd og utrygg. Konstant på vakt. Samtidig var hun alenemor for to barn og jobbet fulltid som SFO-leder. Før voldtekten ble hun beskrevet som viljesterk, energisk og morsom. Men alt forandret seg 8. august 2015.

I Norge blir en av ti kvinner voldtatt i løpet av livet. Nitti prosent anmelder aldri, viser tall fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Tanja anmeldte en voldtekt 23. oktober 2015. VG har fulgt hennes tre år lange kamp for å bli trodd – og for å gjenvinne sin egen styrke.

Etterforsket egen sak

– Når du anmelder, er du ikke lenger et menneske, du er et nummer på papiret, sa Tanja til VG i 2016.

To år senere forteller hun om et tøft møte med systemet. Flere ganger opplevde hun å ikke ble tatt på alvor. Tanja er stort sett fornøyd med politiet, men har gjennom prosessen måttet kjempe for å bli hørt. Hun bestemte seg tidlig for å etterforske sin egen sak.

– Gå gjennom alle dokumenter, let etter detaljer som mangler og les politietterforskningen fra start til slutt. Det var bare jeg som kjente hele min sak, sier Tanja.

Ble henlagt

Saken hennes ble henlagt av statsadvokat Geir Fornebo i januar 2017. Tanja anket avgjørelsen, og bistandsadvokat Kristin F. Hammervik brukte Tanjas innspill i klagen.

– Jeg påpekte flere etterforskningsskritt som manglet. For eksempel at det manglet et avhør med en sykepleier, som senere skulle vise seg å bli viktig, sier Tanja.

– Å etterforske min egen sak er det smarteste jeg har gjort i prosessen. Bruk muligheten, ikke stol blindt på systemet. Hold trykket opp på politiet, mas på dem, og hold saken din varm. Du har krav på en tillitsperson i politiet – bruk den retten. Ikke vær redd for å føle deg plagsom.

Tanja var forberedt på henleggelsen fra statsadvokaten, men nederlaget var tungt.

– Da gikk det opp for meg at du som fornærmet er helt alene om din sak. Politiet er presset på ressurser, advokaten har andre saker. Jeg hadde bare denne saken. Og den handlet om mitt liv.

– Var anmeldelsen verdt det?

– Jeg har alltid sagt at det er viktig å si fra. Etter voldtekten gikk jeg imot mine egne prinsipper. Jeg sa ikke fra. Tanken på det var grunnen til at jeg anmeldte. Vi som er blitt utsatt for voldtekt, må si ifra. Det er verdt å anmelde, selv om prosessen er vanskelig.

– Voldtekt handler ikke om sex

Tanja har siden voldtekten gått til traumebehandling, kiropraktor og psykiater. Hun har oppsøkt hjelp selv, og sier hun ikke ville klart seg uten.

– Ikke sett en frist for deg selv på når du skal bli okay. Jeg ble fortvilet da jeg skjønte at det tar lang tid. Nå prøver jeg å ikke sette tidsfrister. Det viktigste er at å gi deg selv den tiden du trenger.

Tanja tok flere grep for å holde motet oppe under etterforskningen og frem til domfellelsen 9. januar 2018. Blant annet skrev hun dagbok. På den måten har hun holdt orden på alle detaljer og dokumentert sin egen fremgang.

– Jeg lette fortvilet etter informasjon i etterkant av voldtekten, men fant bare saker om unge jenter. Ingen av sakene omhandlet kvinner i min situasjon. Det er viktig å huske at voldtekt rammer kvinner, og noen menn, i alle aldre, sier Tanja.

– Hvorfor er voldtekt så tabubelagt, tror du?

– Samfunnet linker voldtekt mot sex, men det er vold. Jeg var naiv og trodde jeg visste hva voldtekt var, men der tok jeg feil. Voldtekt er en handling som blir gjort mot deg, mot din vilje. Sex skal være noe fint, noe man har lyst til. Voldtekt handler ikke om sex. I dag tror jeg ikke vi klarer å skille det.

VG har dokumentert Tanjas kamp. Historien hennes kan du lese 100 i en spesialutgave av VG Helg og i et stort dokument delt inn i ni kapitler på nett. Magasinet er også distribuert til overgrepsmottakene, politihøgskolen og sykepleierutdanninger. rundt i landet.