Eksperter refser sikringen etter at milliardskipet sank: – Jeg er litt sjokkert

Selv om Forsvaret mener det var fjellet som ga etter, refser bergingseksperter festene og vaierne som skulle holde KNM «Helge Ingstad» fast i land.

Etter at KNM «Helge Ingstad» kolliderte med et tankskip natt til torsdag forrige uke, ble det grunnstøtt med vilje. Da sikret og stabiliserte man den 5000 tonn tunge fregatten med totalt ti stålvaiere, festet i fjellet på land .

Mandag kveld begynte festepunktene å gi etter. Nye vaiere ble festet, men tirsdag morgen røk samtlige fester foran på skipet. Nå står fartøyet til en verdi av fire milliarder kroner nesten helt under vann.

Forsvarsmateriell mener det var boltene som var boret ned i fjellet som ga etter – så vaierne løsnet.

– Hvis det er fjellet som har gitt etter, så tyder det på at de ikke har boret dypt nok i fjellet, sier Rune Vabø, som er direktør i Munck Cranes.

Kritisk til sikringen av fregatten

Etter at festene som holdt KNM «Helge Ingstad» fast sviktet, har flere VG-tipsere påpekt at de såkalte vaierklemmene på flere bilder er montert feil. Klemmene skal vende samme vei for at det skal bli minst mulig press på vaieren, men på bildene peker de i ulike retninger. Og det er bare er tre klemmer per vaier, altså færre enn det som er tilrådelig.

Forsvarsmateriell påpekte i går at det, da vaierne ble strammet opp, var seks vaierklemmer på hver vaier – og at alle rå rett vei.

Det stilles likevel spørsmål ved hvorvidt bruken har vært forsvarlig.

– I forbindelse med løfting har ikke disse klemmene vært tillatt å bruke på mange år, sier Ole-Henrik Andressen, som er nylig pensjonert fra Veritas, der han har lang erfaring med kompliserte løft og sikring.

Bakgrunn: Forsvarsmateriell sier vaierne var montert riktig

Han understreker at han ikke vet hva som gjorde at festene røk.

– Men jeg er litt sjokkert over at man bruker den typen klemmer. De er meget svake og jeg ville aldri stolt på den typen klemmer uansett bruk, fortsetter Andresen.

– Men det er en utrolig hektisk situasjon. Man har ikke lang tid til handle, og det er veldig fort gjort å velge feil metode, om det er det som har skjedd. Jeg har stor forståelse for det, legger Andressen til.



1 av 2 SIKRET MED VAIERE: Her ser du stålvaierne som var festet i skroget og skulle holde KNM «Helge Ingstad» på plass. Flere av disse røk tirsdag morgen, og skipet sank. Harald Vikøyr

– Kvalitetssikring sviktet

Eksperter på berging har vært tydelig kritiske til måten skipet var sikret på, bruken av stålvaier i stedet for kjetting og måten vaierne var festet på.

– Det bør ikke være noe problem for eksperter å regne ut hvor langt ned de bør bore og hvor mange vaiere de trenger når de har satt seg inn i alle forhold, sier Rune Vabø i Munck Cranes.

Vabø er også blant flere som har kritisert hvordan vaierklemmene ble festet . Han synes det høres merkelig ut at de ble endret etter at bildene ble tatt.

– Det er bare to måter å feste slike vaierklemmer på: Riktig og galt. Disse var feil festet, hevder Vabø.

Skipet skal heves

VG har stilt Forsvarsmateriell en rekke spørsmål om kontrollen og oppfølgingen av arbeidet med sikring, men disse er ikke besvart.

– Da operasjonen fortsatt pågår ønsker vi å skjerme de selskapene som er involvert i bergingsarbeidet, sier Sandberg i Forsvarsmateriell.

Det er uklart hvor mye som kan reddes fra havariet av KNM «Helge Ingstad», men fartøyet skal uansett opp.

– Vi kommer til å berge fartøyet, få det opp og ta det tilbake til Haakonsvern. Så får vi se når vi får besiktiget skadene hva som er hensiktsmessig å gjøre. Men det er klart, jo mer vann som kommer inn, jo mer blir ødelagt, fortalte sjef for sjøforsvaret, kontreadmiral Nils Arne Stensønes under tirsdagens pressekonferanse.

Det er det trondheimsbaserte selskapet BOA Management som har fått ansvaret for bergingen. Selskapet har ikke ønsket å uttale seg.