GLATT: Nødetatene rykket ut torsdag morgen til en ulykke på E18 i Holmestrand. Det meldes om glatte forhold flere steder på Østlandet torsdag morgen. De to personene var ved bevissthet, og ble kjørt med ambulanse til akuttmottaket i Tønsberg. Foto: Vestfold Interkommunale Brannvesen / NTB scanpix

Utfordrende kjøreforhold på Østlandet

INNENRIKS 2018-11-29T08:37:47Z

Det meldes om glatte forhold og sterk vind på Østlandet i morgentimene.

Publisert: 29.11.18 09:37 Oppdatert: 29.11.18 10:06

Politiet i Sør-Øst melder om flere utforkjøringer forskjellige steder i Buskerud, Vestfold og Telemark, og anmoder alle om å kjøre etter forholdene, særlig i høyden og på avsidesliggende veier.

På E18 i Holmestrand havnet en bil på taket på det slapsete føret. Vestfold Interkommunale Brannvesen melder på egne Facebook-sider at bilen kjørte av veien etter å ha truffet en lastebil, i et område med slapsete føre. De to personene i bilen er kjørt til akuttmottaket i Tønsberg i ambulanse.

På fylkesvei 38 i Telemark melder politiet om glatte forhold etter at en personbil kjørte ut i en sving. Sjåføren ble kjørt med ambulanse til legevakt.

Meteorologisk institutt varsler om vanskelige kjøreforhold over store deler av Østlandsregionen. Det har snødd i natt, og stigende temperaturer gjør at det etter hvert går over til regn.

– Den nedbøren som har kommet i morgentimene er for det meste sør i Hedmark, til Oslo og nedover mot Sørlandet, med noe snø og slaps enkelte steder, forteller vakthavende meteorolog i Storm Geo, Stig-Arild Fagerli.

Områdene rundt hovedstaden er der snøen foreløpig har fått ligge lengst, og Fagerli sier at det fort kan være glatt på mindre veier der det ikke har blitt saltet ennå. Men snøen vil fort byttes ut med regn og mildvær.

– Med sønnavind blir luftmassene gradvis mildere utover dagen. Det blir en ny runde med nedbør i disse områdene i kveld, sier Fagerli.

– Vær forberedt på glatt føre

I høyden er det kraftig vind og snø som skaper utfordrende forhold. Vegtrafikksentralen opplyser at bilister bør være forberedt på at det kan være glatt noen steder på Østlandet i morgentimene.

– Vi har mannskap ute som tar seg av veiene og strør der det er behov, men vi har ikke fått inn noen meldinger om frost, sier trafikkoperatør Gry Solli ved Vegtrafikksentralen Øst.

I høyden er det også meldt om sterk vind enkelte steder.

Så langt er det kun fjellovergangen på fylkesvei 55 på Sognefjellet som har blitt stengt, og Solli opplyser at denne ikke er åpen om vinteren og er værutsatt i utgangspunktet.

– Ingen andre fjelloverganger er så langt stengt. Men spesielt over Dovrefjell har vi fått meldinger om at det blåser ganske kraftig, sier hun.

Ifølge meteorologen vil lavtrykket som forårsaker vinden, bevege seg lenger nord i løpet av dagen.

– På grunn av vindretningen vil kun ytre deler av Nordland få nedbør, men her kan det til gjengjeld bli en del heftig vær. I Lofoten kan vindstyrken komme opp mot 20 sekundmeter, sier Fagerli.

Ustabilt mot helgen

Gårsdagens varslede uvær på Vestlandet roer seg noe ned torsdag, og det er ikke ventet så mye nedbør.

– Det vil fortsatt være en del vind langs kysten og i fjordstrøk gjennom hele dagen. Det tar seg opp i kveld, og kan komme opp i sterk kuling, og i løpet av morgendagen kan det gå over i nedbør igjen, sier Fagerli.

I Sverige har SMHI, Sveriges meteorologiske institutt, gått ut med varsel om plutselig isføre i hele sør og vest i landet. I Värmland, ved grensen mot Norge, er det meldt opp til 10 centimeter snø i løpet av torsdagen, skriver Aftonbladet .

– Det er en situasjon som kan oppstå når det har vært kaldt, der nedbør kan fryse når den treffer bakken. Men på grunn av stadig mildere luftmasser tror jeg sjansen for isføre minker mer og mer, sier meteorolog Fagerli.