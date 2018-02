GÅR AV: Stortingsdirektør Ida Børresen går av etter byggesprekken. Her med stortingspresident Olemic Thommessen. Foto: Sandblad, Mattis

Stortingsdirektør Ida Børresen går av etter byggesprekken

NTB

Publisert: 15.02.18 17:12 Oppdatert: 15.02.18 17:31

Stortingets byggeprosjekt er beregnet å koste 2,32 milliarder kroner – en sprekk på 1,2 milliarder.

– Etter dagens møte i presidentskapet har Stortingets direktør Ida Børresen meddelt at hun har stilt sin stilling til disposisjon, noe presidentskapet tar til etterretning og godtar, heter det i en pressemelding fra Stortinget.

Bakgrunnen er mangelen på tilstrekkelig informasjon om byggeprosjektets utvikling, står det i pressemeldingen.

«En ny grundig gjennomgang viser at Stortingets byggeprosjekt nå er beregnet å ha en ny kostnadsramme på 2,32 mrd. kroner. Årsaken er i hovedsak betydelig økning i kostnader til prosjektering, som har ført til endrings- og tilleggsarbeider utover det som var kjent fra før» , skriver Stortinget i en pressemelding torsdag.

Ida Børresen skulle etter den opprinnelige planen sitte som stortingsdirektør frem til 30. april i år. Hun har ikke søkt om nytt åremål.

Børresen får ikke etterlønn, informerer stortingspresident Olemic Thomessen til NTB.

Den største enkeltposten i kostnadsøkningen er honoraret til prosjekteringsselskapet Multiconsult:

– Dette øker med 95 mill. kr i forhold til det som lå inne i rammen på 1,8 mrd. kroner, står det i pressemeldingen.

Årsaken til kostnadsøkningen forklares med mangler i prosjekteringsarbeidet, noe som har ført til betydelige endrings- og tilleggsarbeider.

– Dette betyr at tegninger og beskrivelser som ligger til grunn for kontrakten med entreprenør er mangelfulle eller ikke gjennomførbare. Dette har vært et vedvarende problem – også gjennom høsten, står det i pressemeldingen.

Siden i høst har det blitt klart at prosjektets økonomi var anstrengt, og det ble gjort en grundig gjennomgang i løpet av januar og februar i år.

Presidentskapet vurderer nå tiltak for å følge opp det som omtales som en alvorlig situasjon.

– Presidentskapet vil blant annet ha enda tettere oppfølgning av prosjektet gjennom å styrke egen prosjektorganisasjon og å kreve tilsyn med Multiconsult, heter det i pressemeldingen.