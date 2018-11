Veronica Orderud om den avslørende dagboken: – Ble satt i fryktelig dårlig lys

2018-11-03

Veronica Orderud måtte svare for dødsønsker da hennes intime notater ble lagt frem i retten i 2002. – Vi var i tvil om det ville være ufint å bruke, sier statsadvokat Jørn S. Maurud i dag.

Christina Quist

Silje Ensrud

Publisert: 03.11.18 10:00

30-årige Veronica Orderud sitter rolig i tiltaleboksen i Eidsivating lagmannsrett i januar 2002. Hun er iført mørke klær og håret er pent kjemmet bakover. Hun ble i tingretten idømt 21 års fengsel. Nå kjemper hun for å renvaske seg.

Hun blir nå spurt ut om sine innerste dagboknotater skrevet 30. juni 1997, to år før drapene. Dagboken ble funnet under en ransaking i boligen til ekteparet, og ordene i den vitner om et iskaldt forhold mellom den mørkhårede kvinnen og svigerforeldrene.

– Nå er det viktigere enn noen gang at jeg tar tak i mitt eget liv. Dette skal så visst ikke være enkelt. Svina vil ha rettssak, leser statsadvokat Jørn S. Maurud.

– Det er helt forferdelig, men fra den kanten må en vente seg alt. (...) Jeg vet jeg synder, men jeg ønsker dem døde. Rett og slett. Det er jo synd å ikke være ærlig også, fortsetter han.

– Du skriver i dagboken at du ønsket dem døde, rett og slett? Står du ved det?

– Nei, det er skrevet akkurat den dagen vi får vite at de ønsker å gå fra avtalen. Og det er klart at da var jeg fortvilet og oppgitt og lei meg, og sint for alt på en gang. Da ble det mye sterkere enn det jeg egentlig kan stå inne for.

Var i tvil

Hele forhandlingen i Eidsivating lagmannsrett i 2002 ble tatt opp på film. Disse opptakene har ligget på tinghuset på Hamar siden, og har ikke blitt vist offentlig før nå.

Dokumentarserien «Gåten Orderud» har fått innsyn i opptakene, og viser utdrag fra forklaringene og utspørringen av de fire tiltalte.

Statsadvokat Jørn S. Maurud forklarer at påtalemyndigheten var i tvil om de skulle bruke dagboken i retten.

– Å lese fra en dagbok er veldig privat, og vi var i tvil om det ville være ufint å bruke den. Vi er ikke i tvil om at folk kan skrive mye rart i en dagbok, men vi ga uttrykk for at dette var en dagbok – og ikke en vitneforklaring, sier han.

Han begrunner bruken i at det fra påtalemyndighetens side var viktig å dementere bildet ekteparet Orderud ønsket å gi om at forholdet til Per Orderuds foreldre ikke var så iskaldt som det hadde blitt fremstilt i dommen fra tingretten.

– Den illustrerte et viktig poeng for oss, fordi vi ønsket å få frem et bilde vi mente var mer riktig, nemlig at det hadde vært et veldig dårlig forhold mellom dem, sier han.

– Tatt ut av sammenheng

I dag sier Veronica Orderud at hun følte at utspørringen rundt dagboken ble overdrevet og tatt ut av sammenheng.

– Jeg er en ganske lukket person som forsøker å ha kontroll på følelseslivet, og dagboken var der jeg fikk utløp for disse. Det er jo selvfølgelig veldig overdrevet, som dagbøker ofte er. Det var aldri ment at noen skulle lese det, det er en måte å bearbeide ting på, sier hun til VG.

Hun erkjenner at dagboken kan ha hatt en innvirkning på hvordan hun ble oppfattet, og hun skulle i dag ønske at hun ikke hadde skrevet den.

– Det ble jo helt håpløst fordi jeg forsto at det satte meg i et fryktelig dårlig lys. Samtidig blir du oppgitt også. Det er hele den psykologiske innsikten i at det er fryktelig mange som skriver dagbøker eller som kan si sånne ting uten at man mener det, sier hun.

Mener mediene beredte grunnen

Veronica Orderuds advokat, Frode Sulland, mener dagboken av påtalemyndigheten ble brukt for å bygge opp under aktoratets teori om gårdskonflikten som motiv.

– Bevisførselen i norsk rett er fri, så påtalemyndigheten sto selvfølgelig fritt til å bruke dagboken. Det var derfor viktig for oss å si at den ikke hadde den betydningen som aktoratet tilla den, sier han.

Både Per og Veronica Orderud hadde fra de ble pågrepet og til ankebehandlingen vært gjenstand for omfattende og nærgående mediedekning, hvor Veronica i flere sammenhenger ble fremstilt som manipulerende og som den som sto bak og trakk i trådene.

Sulland mener pressens dekning av Orderud-saken dermed allerede hadde beredt grunnen for at dagboken ble et godt kort for påtalemyndigheten.

– Men det er stor avstand mellom hva man har av tanker som man ikke kan snakke med andre enn dagboken sin om, til faktisk å utføre de dramatiske handlingene. Den avstanden er som mellom himmel og jord.

– Ikke vanlig

VGs krimekspert, Øystein Milli, mener det er svært uvanlig at dagbøker blir lagt frem i norske rettssaker som den ble i Orderud-saken.

– Det er i det hele tatt sjelden at man finner dagbøker i slike saker. Andre typer notater kan bli brukt, men akkurat dagboknotater har jeg ikke sett har vært lagt frem i saker jeg kjenner til, sier han.

At politiet fant – og at aktoratet brukte – dagboken i retten, satte utvilsomt Veronica Orderud inn i en vanskelig situasjon, mener han.

– Det er ikke tvil om at det er en vanskelig situasjon når du har skrevet at du ønsker noen du ligger i konflikt med døde, og de senere har blitt drept. Det kan slå ut i en jury som skal avgjøre skyldspørsmålet. Den som skriver dagbok selv, vil kanskje si at innholdet i en dagbok ikke alltid er uttrykk for det man egentlig mener, mens andre kan mene at en dagbok er noe man betror seg til.

Han legger til:

– Samtidig pekte hennes forsvarere på at om hun hadde ment det, så ville det vært logisk å kaste notatene. Det har hun ikke gjort, påpeker han.