DREPT PÅ KONSULATET: Saudi-Arabia hevder at journalisten Jamal Khashoggi (59) ble drept under en slåsskamp ved landets konsulat i Istanbul i Tyrkia. Flere er skeptiske til forklaringen. Foto: Hasan Jamali / TT NYHETSBYRÅN

Khashoggi-drapet: Uenighet om norsk reaksjon mot Saudi-Arabia

INNENRIKS 2018-10-20T16:15:40Z

SV, Venstre, KrF og Høyre uenige om hvordan Norge bør svare på Saudi-Arabias innrømmelse av at journalisten Jamal Khashoggi ble drept.

NTB

Publisert: 20.10.18 18:15

En ting er de imidlertid enige om: Saudi-Arabias forklaring om at den 59 år gamle journalisten og regimekritikeren ble drept i en slåsskamp på landets konsulat i Istanbul , holder ikke.

Tyrkiske etterforskningskilder mener at Khashoggi ble torturert til døde av medlemmer av en saudiarabisk dødsskvadron, før liket ble partert og fjernet.

– Det som har skjedd, er uakseptabelt, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H), som kaller Khashoggis død dypt tragisk og beklagelig.

– Jeg forventer at det gjennomføres en rask, åpen og troverdig undersøkelse av omstendighetene rundt dødsfallet, og at alle de involverte stilles til ansvar for denne ugjerningen, sier hun til NTB.

Les også: Etterretningstopp sparket etter Khashoggi-drapet

– Må delta

Hun får støtte fra Venstres Abid Raja, som mener Saudi-Arabias forklaring ikke gir mening i det hele tatt.

– Historien til Saudi-Arabia fester jeg ingen lit til. Det står ikke til troende. Tror de hele verden er blåøyde og naive? Vi må kreve svar, vi må forlange svar, sier Raja til NTB.

– Hvor er levningene hans? De påstår at han døde under et slagsmål? Kom igjen, den må du lenger ut på landet med. Verden fortjener å vite hvor levningene til Khashoggi er, sier Raja.

Han mener Norge sammen med andre europeiske land må gi en klar beskjed til Saudi-Arabia om at drapet ikke kan aksepteres av verdenssamfunnet.

– Det er fullstendig uakseptabelt å likvidere journalister og andre. Jeg mener det bør komme et samlet europeisk svar. Når Trump vakler, må Europa og Norge sammen gi et tydelig og meget sterkt uttrykk for at dette ikke er akseptabel oppførsel av et medlem av det internasjonale samfunnet, sier Venstres profilerte stortingsrepresentant.

– Og Norge må delta i diskusjon med europeiske land om hvordan Europa sammen skal håndtere dette. Norge er en for liten aktør til å agere alene, men Norge må finne et svar sammen med EU, fortsetter Raja.

– Stans eksporten

SV-representant Petter Eide er uenig i at Norge alene ikke kan gjøre noe.

– Utenriksministeren vet at det hun i dag har sagt, går for døve ører. Ingenting vil skje. Det eneste Saudi-Arabia vil registrere, er om vi stanser salg av forsvarsmateriell til landet. Det er den eneste tydelige beskjeden vi nå kan gi, sier Eide til NTB.

Norske våpen og ammunisjon er ikke lenger tillatt solgt til Saudi-Arabia, men landet får fortsatt kjøpe annet militært materiell fra Norge, såkalt B-materiell. Det siste året har det blitt solgt slikt B-materiell for mer enn 41 millioner kroner til Saudi-Arabia.

Eide mener Saudi-Arabia tolker dette som et signal om at Norge er en alliert og om at Norge støtter landets krigføring i Jemen.

– Selv om dette ikke er intensjonen, leses det slik fra Saudi-Arabia. Det er helt avgjørende nå for oss i SV at norske myndigheter bruker denne muligheten til en stopp i salg av krigsmateriell, sier Eide.

– Brutalt

SV mener i likhet med KrF at Norge også uavhengig av Khashoggi-saken bør stanse salg av forsvarsmateriell til hverken Saudi-Arabia eller andre land som deltar i krigføringen i Jemen.

KrF-leder Knut Arild Hareide mener Norge må si klart fra om at drapet på Khashoggi er uakseptabelt.

– Det som har skjedd, viser noe av det brutale ansiktet til det saudiarabiske regimet. Dette er et makabert drap på en mann, men også et stygt angrep på ytringsfriheten. Begge deler bør Norge si tydelig fra om at ikke er akseptabelt, skriver Hareide i en SMS til NTB.

Hverken Ap eller Frp, som begge er imot å stanse eksporten av forsvarsmateriell til Saudi-Arabia, ville kommentere saken lørdag kveld.