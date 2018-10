DELTOK: Stein Erik Hagen og hans datter Camilla Hagen Sørli (t.v.) var blant de som deltok under bisettelsen i Larvik kirke onsdag. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Siv Jensen om avdøde Mille-Marie Treschow: Et forbilde

Finansminister Siv Jensen hyller avdøde Mille-Marie Treschow, som ble bisatt onsdag.

Eksmannen Stein Erik Hagen , tidligere Høyreordfører Fabian Stang og en rekke fremtredende ledere innen norsk næringsliv og samfunnsliv var onsdag samlet i Larvik kirke, da næringslivskvinnen Mille Marie Treschow ble bisatt.

– Forbilde

Finansminister Siv Jensen sier hun dessverre ikke kunne delta under bisettelsen.

– Men jeg vil veldig gjerne si noen ord om Mille-Marie, fordi hun var en ledende næringslivsleder i Norge. Hennes bortgang kom brått og uventet; hun var fortsatt ganske ung, og det er trist at hun er borte, sier finansministeren.

































Hun sier at de to møttes senest i høst, i forbindelse med et arrangement på Kistefos.

– Det var i forbindelse med et krepselag. Det var svært hyggelig og jeg minnes henne med gode tanker. Hun var en hyggelig og vennlig dame, i tillegg til å være en ledende næringslivsleder i Norge gjennom flere tiår og en kraft som bidro med mye i lokalmiljøet. Hun var et forbilde, sier Jensen, som var en av gjestene da Treschow og Hagen giftet seg i 2004.

Treschow døde 29. september , 64 år gammel.

Under bisettelsen var en rekke kjente mennesker tilstede, blant andre Aps Dag Terje Andersen, næringslivslederne Elisabeth Grieg, Petter Olsen, Christen Sveaas, Jan Haudemann-Andersen, den tidligere langrennsstjernen Anette Bøe og forfatter Jørn Lier Horst.

Hennes eksmann, Stein Erik Hagen, hyllet henne i VG i forrige uke.

Han fortalte at han hadde hatt kontakt med henne helt inntil det siste og at hennes bortgang kom meget overraskende.

– Mille-Marie og jeg levde tett sammen i nesten 10 år, og kjente hverandre i over 40 år. Med sin varme, rake og ærlige væremåte gjorde hun et dypt inntrykk på alle hun møtte – også meg, sa Hagen.

Moderniserte konsernet



Mille-Marie Treschow ble født 3. april 1954 i Larvik i Vestfold. I 1986 overtok hun driften av det tradisjonsrike Treschow-Fritzøe-konsernet, og hun brukte store deler av sitt liv til å bygge opp og modernisere konsernet, som i dag har aktiviteter innen skog, eiendom, steinindustri og byggevarehandel.

– Mamma hadde et stort hjerte for Treschow-Fritzøe og alle som jobber her. Hun har hatt stor betydning for utviklingen av selskapet fra et tradisjonelt skogsdriftselskap til et moderne industrikonsern. Selv om hun var ute av den daglige drift var hun sterkt engasjert i selskapet. Det var dette hun levde og åndet for, fremholdt sønnen Michael Stang Treschow da det ble kjent at hun har gått bort.

Han overtok ledelsen av selskapet i 2015 og er styreleder i Treschow-Fritzøe.