KRITISK: Tove Welle Haugland (midt i bildet), her under landsstyremøtet der Knut Arild Hareide rådet partiet til å felle dagens regjering og innsette en Ap/Sp/KrF-regjering ledet av Ap-leder Jonas Gahr Støre. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Anklager Hareide og Johnson for rigging: – Styrer prosessen til fordel for Hareide

INNENRIKS 2018-10-23T18:44:17Z

HAFJELL/OSLO (VG) Sentralstyremedlem Tove Welle Haugland mener KrF-leder Knut Arild Hareide og generalsekretær Hilde Frafjord Johnson bruker posisjonene sine til å rigge resultatet av KrFs retningsvalg.

Publisert: 23.10.18 20:44 Oppdatert: 23.10.18 21:21

– Jeg mener Hilde og Knut Arild bruker makten de har til å styre prosessen til fordel for Hareides syn, sier Haugland til VG.

Hun er svært kritisk til måten partiets leder og generalsekretær nå, etter hennes syn, orkestrerer prosessen der partiet skal bestemme seg for hvilken regjering landet skal ha.

Johnson og Hareide har vært politiske venner i lang tid. De satt begge som statsråder i Kjell Magne Bondeviks andre regjering. Hun som utviklingsminister, mens Hareide var miljøvernminister.

Anklages

Årsaken er at Hareide og Johnson, ifølge Haugland, i forbindelse med årsmøtene i Hedmark, Oppland og Telemark avviser sentrale politikere i KrF som ønsker samarbeid med høyresiden om å argumentere for sitt syn på møtene der.

På mandagens møte i Hedmark fikk Hareides støttespiller, stortingsrepresentant Tore Storehaug, holde innledning, mens Geir Jørgen Bekkevold holder innledning på tirsdagens møte i Oppland og onsdagens møte i Telemark.

– Jeg reagerer på at Hilde og Knut Arild ikke lar noen andre fra stortingsgruppen eller sentralstyre argumenter for å gå inn i dagens regjering på møtene i Oppland, Telemark og Hedmark. Jeg har tilbudt meg å dra, Marie Ljones Brekke har tilbudt seg å dra, men begge har blitt avvist av ledelsen. Så vidt jeg vet har også Kjell Ingolf sagt at han kan reise, men det har blitt avvist fordi han ikke kan få reise noe sted så lenge Knut Arild ikke kan være med, sier Haugland.

Toppolitiker mot lokalpolitiker

I Oppland, som holdt sitt fylkesårsmøte i mandag kveld, kom det reaksjoner på at stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold fikk holde et innlegg som forsvarer å gå til venstresiden. Motargumentet ble holdt av leder i lokallaget på Sel, Kåre Simenstad.

– Balansen i innleggene her blir nok litt skeiv når vi henter inn en toppolitiker fra Oslo. Det blir ikke balansert informasjon, og det er veldig uklokt at vi ikke har like tyngdepunkt, sier Arne Nordby.

– Det var jeg som motiverte vår lokalpolitiker her, når jeg fikk beskjed om at det kunne være problemer med å en som hadde anledning å komme hit, sier fylkesleder, Toril Kristiansen.

– Fikk du ikke tilbud om andre fra sentralt?

– Jo, men det var rett før møtet, og da var det for seint, siden et innlegget alt var forberedt, sier fylkeslederen og klargjør at det var hun som avviste en annen innleder for Oppland.

Ikke lenger tillit

– De forhindrer høyresiden i partiet til å sende sentrale folk til å argumentere for sitt syn, samtidig som de tilrettelegger for venstresiden. På den måten blir ikke begge syn ivaretatt og får ikke argumentere på like vilkår. Det er en urettferdig måte å gjøre det på og de skader legitimiteten til hele prosessen. Prosessen som Hilde og Knut Arild nå kjører er skikkelig dårlig, sier Haugland.

– Hvilken rolle har Frafjord Johnson i dette?

– Hennes jobb er å administrere prosessen på en nøytral og rettferdig måte, men jeg har ikke lenger tillit til at hun gjør det, sier hun.

Kritisk til SMS

Mandag vekket det også oppsikt da en sms fra Frafjord Johnson bidro til fordelingen av delegater til høyre- og venstresiden på årsmøtet i Buskerud KrF.

Midt under kaoset om valget av delegater fra Buskerud KrF , trådte fylkessekretær Billy Taranger frem og refererte tekstmeldinger han hadde mottatt fra KrFs generalsekretær Hilde Frafjord Johnson.

«Hei. Ser dere holder på i Buskerud. Er tilgjengelig om det skulle være spørsmål i forhold til delegasjonsfordeling. Lykke til! Hilde», skrev hun først.

Det var fullt kaos på møtet og debatten om hvor mange «røde» delegater det skulle være ville ingen ende ta. Fylkessekretæren skrev til Johnsen at han mente de må velge så det blir to til høyresiden og fire for venstresiden.

«Enig. Tenker det samme som deg. 2 for H og 4 Ap. Jeg visste at du var en gammel ringrev», skriver partisekretær Johnson.

– Jeg reagerer også på at hun, som generalsekretær, på eget initiativ henvender seg til et fylkeslag midt under deres årsmøte og kommer med råd som er i Hareides favør av hvordan man skal fortolke delegatfordelingen, sier Haugland.

Johnson svarer

I en tekstmelding til VG kommenterer Hilde Frafjord Johnson uttalelsene fra Haugland slik:

«Dette er helt feil og har absolutt ingen rot i virkeligheten. En samlet partiledelse godkjente opplegget for deltagelse på fylkesårsmøtene. På hvert møte er det en som representerer hvert syn, der fylkene har ønsket dette, i tråd med opplegget som ble skissert, og det har jeg som generalsekretær fulgt. Tove Welle Haugland og flere andre sentrale politikere som ønsker regjeringssamarbeid med dagens regjering har takket nei til flere forespørsler om å være innledere i flere fylker, også disse. Det er fylkene som bestemmer hvem de vil ha på sine årsmøter, hverken ledelsen eller meg. Når de så har valgt sine innledere, kan vi ikke overkjøre fylkene i siste liten. I et par tilfeller har ikke fylkene ønsket innlederne de er blitt tilbudt. Når det gjelder inngripen i fylkesårsmøter gjør jeg selvsagt ikke det. Det er imidlertid en generalsekretær sin jobb å rådgi fylkessekretærene om det oppstår usikkerhet. Jeg tilbød det på SMS. I dette tilfellet var det ikke tvil om hvordan regelverket er å forstå, noe fylkessekretæren og administrativ ledelse på Landskontoret er enige om. Fylkesledelsen ba også fylkessekretæren om å kontakte meg om denne saken på akkurat samme tidspunkt» skriver Frafjord Johnson.

Knut Arild Hareide har ikke besvart VGs henvendelse om saken.