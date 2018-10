JOBBER FOR LAILA MJELDHEIM: Tidligere sjef for voldsavsnittet i Oslo, Finn Abrahamsen, har bistått Laila Mjeldheim siden i vår. Foto: Hallgeir Vågenes

Tidligere polititopp til addictologi-avhopper: Du burde passe deg

Fem dager etter at hun brøt med terapeutene Espen Andresen og Laila Mjeldheim, ble kvinnen (40) oppsøkt av tidligere polititopp Finn Abrahamsen. Han kom med en advarsel, og spurte om hun hadde tenkt å betale regningene sine.

Mandag 9.juli i år møter Finn Abrahamsen, tidligere polititopp i Oslo, opp på arbeidsplassen til en 40 år gammel kvinne. Hun har akkurat hatt et dramatisk brudd med addictologi-miljøet, der hun har vært medlem i seks år.

Kvinnen har mottatt en sluttregning på 95.000 kroner for kurs hos Espen Andresen. Kurs hun ikke kommer til å ta. Regningen er sendt av Laila Mjeldheim. Nå står Finn Abrahamsen på døren hennes og spør om hun har tenkt å betale.

Leid inn tre eks-politifolk

Laila Mjeldheim, som er eier av Det Norske Kartselskapet, har hyret tre privatetterforskere etter at VG begynte å skrive om virksomheten hennes i fjor høst: Ola Thune, Håvard Aksnes og Finn Abrahamsen.

VG har siden før jul publisert flere større artikler om Espen Andresens terapivirksomhet og hans samarbeid med Laila Mjeldheim i kartselskapet.

Over 20 avhoppere har fortalt VG om den sterke sosiale kontrollen, utskjellingen og ropingen i gruppeterapi og jaget etter penger fra de ofte sårbare klientene.

Forrige måned dokumenterte VG hvordan Laila Mjeldheim har oppfordret tidligere medlemmer til å sverte avhoppere . En av de som ble svertet var et eks-medlem av Addictologi Akademiet, som har saksøkt Espen Andresen.

Det har ikke lyktes VG å få svar til denne saken fra verken Andresen, Mjeldheim eller deres advokat Øystein Storrvik.

Mjeldheim og Andresen har tidligere avvist alle anklager.

95.000 kroner

En av politilederne som er engasjert av Laila Mjeldheim er Finn Abrahamsen.

Han jobbet tidligere som politioverbetjent i Oslo-politiet og ledet voldsavsnittet frem til han sluttet i 2007 og begynte som privatetterforsker.

Han bekrefter overfor VG at han bistår Laila Mjeldheim.

Abrahamsen har også tatt opp samtaler med medlemmer av kartselskapet og Addictologi Akademiet på bånd.

En som har blitt intervjuet av Abrahamsen, er en 40 år gammel kvinne som hoppet av Addictologi Akademiet i sommer. Kvinnen driver en bedrift med tosifret millionomsetning og har flere medlemmer av akademiet har jobbet for henne.

Hun forteller om hvordan hun selv ble oppsøkt av Finn Abrahamsen på arbeidsplassen sin fredag 6.juli, to dager etter at hun hadde sluttet i Addictologi Akademiet.

– Han var da rolig, men jeg opplevde at han var sendt på oppdrag fra Laila. Han spurte blant annet om jeg var i kontakt med dere i VG og familien min, forteller kvinnen.

Senere den ettermiddagen mottok kvinnen en mail fra Mjeldheim med et krav på 95.000 kroner. Penger som skulle gå til Espen Andresen. VG har sett mailen som gikk med kopi til privatetterforsker Finn Abrahamsen.

Mandag den 9. juli forteller kvinnen at Abrahamsen var tilbake på arbeidsplassen hennes. Da var tonen en annen.

– Ubehagelig og innvaderende

– Han ba meg passe meg, så jeg ikke skulle havne i rettssaker, som Laila, sier hun.

Kvinnen forteller at hun oppfattet budskapet fra Abrahamsen som en direkte beskjed fra Laila Mjeldheim.

– Han spurte meg også om når jeg hadde tenkt å betale, og viste til de fakturaene jeg hadde utstående fra Akademiet, forteller hun.

Hun opplevde Abrahamsen opptreden som ubehagelig og invaderende da han møtte på kontoret hennes.

Finn Abrahamsen forklarer opptrinnet på følgende måte.

– Det er for så vidt korrekt at jeg ga uttrykk for at hun burde passe seg for ikke å havne i en situasjon som kunne føre til søksmål fra ansatte, slik som Laila Mjeldheim hadde opplevd. Dette var noe jeg sa i forbindelse med at det ble snakk om hennes ansatte var bekymret for å miste sine arbeidsplasser. Jeg rådet henne til å ta kontakt med de ansatte, og berolige dem, hvilket hun sa hun ville gjøre, forklarer Abrahamsen.

– Tatt ut av sin sammenheng

Når det gjelder hans oppfordring til at hun måtte betale det hun skyldte, mener han at det er tatt ut av sin sammenheng.

– Det som skjedde, er at vedkommende under samtalen fortalte at hun ville slutte i Addictologi Akademiet, og at hun i den forbindelse måtte gjøre opp noen utestående fakturaer. Jeg sa da at det naturligvis måtte være opp til henne å slutte, og at hennes forhold til akademiet sikkert ville være opp og avgjort når hun hadde betalt. Det bemerkes at jeg ikke var kjent med hverken at vedkommende ønsket å slutte, eller at hun hadde skyldte penger før hun selv fortalte dette under samtalen, forklarer Abrahamsen.

Kvinnen avviser Abrahamsens forklaring:

– Da han var på kontoret mitt for andre gang den 9. juli var Abrahamsen godt orientert. Mailene mine fra Laila både 6. og 8. juli med kopi til Abrahamsen med pengekrav til Espen Andresen, viser jo tydelig det, sier hun.

Abrahamsen ble anmeldt til politiet for opptrinnet, men påtaleleder Vibeke Schøyen ved sentrum politistasjon har opplyst til VG at saken ligger an til å bli henlagt.

Abrahamsen har ingen motforestillinger mot å jobbe for Mjeldheim.

– Jeg er en profesjonell og uavhengig aktør som bistår blant annet forsvarere i straffesaker – også i vold- og drapssaker. Jeg selekterer naturligvis ikke oppdrag ut fra udokumenterte påstander, eller anklager i mediene, skriver Abrahamsen til VG.

– Kampanjejournalistikk

Tidligere Kripos-leder, Ola Thune, har gjort liknende arbeid for Mjeldheim, som Abrahamsen.

VG har tidligere omtalt Thunes arbeid for Laila Mjeldheim. Noe av dette arbeidet har han gjort sammen med Håvard Aksnes.

Thune var i mange år leder for mordkommisjonen i Kripos. Håvard Aksnes har også bakgrunn som drapsetterforsker i Kripos og fikk mye av æren da politiet etter en svært omfattende etterforskning pågrep Lommemannen i januar 2008. Aksnes har også undervist på Politihøgskolen.

Både Aksnes og Thune har jobbet for Laila Mjeldheim med å ettergå muligheten for at hun kan være utsatt for en svertekampanje gjennom anklagene som har kommet mot henne.

Ola Thune sier til VG at han ikke vil uttale seg om arbeidet han gjør for Laila Mjeldheim, så lenge saken er under etterforskning. I en kronikk fra mai skrev han at VG har påført Laila Mjeldheim store skader.

– Det er på tide at kampanjen mot henne og DNKS stanser, skrev han videre om sin oppdragsgiver.

Håvard Aksnes ønsker heller ikke å uttale seg om sitt arbeid, og viser til Ola Thune.

