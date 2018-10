Fortsatt rødt farenivå for Veslemannen

Det er fortsatt rødt farenivå for Veslemannen og bevegelsene i fjellpartiet det siste døgnet har vært i underkant av 30 cm i øvre del og 2 centimeter i nedre del.

Det betyr at hastigheten i hovedsak er uendret det siste døgnet, skriver NVE i en pressemelding.

Og beboerne, som ble evakuert tirsdag, må fortsatt smøre seg med tålmodighet.

– Vi ser ikke noe inn i fremtiden som tilsier at vi kan sette ned farenivået før neste uke, sa NVEs sjefsgeologLars Harald Blikra på en pressebrief lørdag formiddag.

Mye nedbør

Han viste til at det har regnet en til to mm og at det er varslet fem til 12 mm nedbør lørdag kveld i tillegg til at man venter ganske mye nedbør fra søndag kveld og natt til mandag.

På Vestlandet er det denne helgen varslet opptil full storm, og i Hordaland og Sogn og Fjordane advares det om flomfare på oransje nivå.

Beboerne ble tirsdag evakuert da NVE så seg nødt til å oppjustere farenivået til rødt etter at det ble registrert økt bevegelse i fjellpartiet Veslemannen. Selv om bevegelsene i det mest aktive partiet er noe redusert fra topphastigheten på 40–50 centimeter i døgnet, bidrar høye temperaturer og fuktig vær til at bevegelsene fortsatt er store.

– Frustrert

Raumas ordfører Lars Olav Hustad (H) sier beboerne har det etter forholdene bra selv om de er veldig utålmodige etter å kunne flytte hjem igjen, men at de har forståelse for situasjonen.

– De er selvfølgelig kjempelei og frustrert over situasjonen og ønsker at skredet skal komme, men det finnes ingen mer tålmodig gjeng i dette landet, sier Hustad til VGTV.

Veslemannen er en relativt liten, men svært aktivt del av det ustabile fjellpartiet Mannen i Romsdalen. Mens de årlige bevegelsene i Mannen (utenom Veslemannen) er noen få cm i året, har den mest aktive delen av Veslemannen beveget seg 3,8 meter den siste måneden.

Veslemannen har et volum på 120 000–180 000 m³, noe som utgjør rundt én prosent av det totale volumet av Mannen.

Ordfører Lars Olav Hustad (H) opplyste fredag at beboerne under fjellpartiet har vært evakuert siden tirsdag, som er det lengste strekket de ikke har kunnet bo hjemme på grunn av rasfare.

