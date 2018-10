KrF-varsler Julia Sandstø melder overgang til Høyre

INNENRIKS 2018-10-20T08:02:40Z

Julia Sandstø, som i januar varslet om seksuell trakassering i KrF, meldte i august overgang til Høyre.

NTB

Publisert: 20.10.18 10:02

– Jeg har meldt overgang til Høyre av politiske årsaker. Det er noe jeg har vurdert lenge, helt siden jeg satt i skoledebatter hvor jeg kjente meg mye enig med Høyre, sier Julia Sandstø til Dagbladet .

Hun trakk seg i januar fra alle verv i KrFU fordi hun følte at hun ikke ble trodd etter at hun sto fram med sin historie om seksuell trakassering. Etter et krevende år ser hun nå fremover og sier målet er en bystyreplass for Høyre. Samtidig tar hun et oppgjør med måten KrF-ledelsen håndterte varslersaken hennes.

– Grunnen til at jeg ble i KrF så lenge var at jeg hadde ambisjoner om å gjøre KrF til et bredere parti, et parti for andre enn bare kristne. Men det viste seg umulig. KrF er for tungrodd og ute av stand til å fornye seg, sier Sandstø.

– Høyre er et parti jeg føler meg hjemme i. Et parti hvor private blir likestilt med ideelle og offentlige tjenester fremfor å bli uglesett. Vi ønsker ikke å sy puter under armene på folk, men heller stille opp for dem som trenger det, sier hun.