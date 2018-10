UT MOT ERNA: Jonas Gahr Støre kritiserer Erna Solberg for å starte en «anbudskonkurranse» på etiske spørsmål som abort. Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Støre om Ernas abort-frieri til KrF: Blir ikke med

Jonas Gahr Støre sier til AUFs landsmøte at de ikke vil komme KrF i møte på abort, tross Erna Solbergs abort-frieri.

KrF vil fjerne paragraf 2c i abortloven, også kalt «downs-paragrafen», og gjøre det vanskeligere å ta abort på foster som er i fare for en «alvorlig sykdom». Torsdag gikk statsministeren ut i VG og sa hun var villig til å forhandle på abortloven for å få KrF i regjering .

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum svarte med et massivt angrep på Erna Solberg og kalte abort-frieriet for «uverdig spill» og «taktikkeri».

Til AUFs landsmøte gjør Ap-leder Jonas Gahr Støre at de ikke vil overby Erna Solberg for å lokke KrF.

– Som Trygve i Senterpartiet sier: Hun åpner for en anbudskonkurranse på etiske spørsmål før KrFs landsmøte. Det blir jeg ikke med på, sier Trygve. Og jeg understreker her hos dere: Det blir ikke jeg heller! sier Støre, til stor applaus.

Vil ikke endre abortloven

AUFs landsmøte ligger an til å vedta fjerning av abortnemnda og å utvide adgangen for fri abort til uke 18. De har varslet bråk dersom Jonas Gahr Støre sier seg villig til å stramme inn på abortloven for å få KrF i regjering.

– I mange land, følg med, er abort gjenstand for opprivende debatter og steile fronter. Jeg vil ikke dit. Dette er følsomme spørsmål og vi skal ha respekt for hverandres meninger. Jeg mener vi har en av de beste og best tilpassede abortlovene i vår del av verden. Det har en stor egenverdi og slå ring om den, sier Støre.

Ap-lederen sier han hverken vil endre abortloven til fordel for AUF eller KrF.

– Vår politikk ligger fast. Vi er imot å innskrenke kvinners rett til abort. Vi er imot å utvide retten til abort ut over 12 uker. Vi står ved dagens abortlov, sier Støre.

