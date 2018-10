HVITT: Søndag kom snøen i Vejle i Danmark. Til uka kan det bli like tilstander her hjemme. Foto: Ritzau

Skift dekk på bilen - nå kommer vinteren

INNENRIKS 2018-10-28T17:09:12Z

Allerede før helgen advarte meteorologene mot at kuldegradene og snøen er på anmarsj. Og med minus 21,4 grader på Grotli natt til søndag fikk de rett.

NTB

Publisert: 28.10.18 18:09

Grotli ligger på østsiden av Strynefjellet i Skjåk kommune i Oppland . I samme fylke ble det natt til søndag også registrert minus 21,2 grader på Filefjell og 18 kalde på Bjorli, opplyser Vervarslinga på Vestlandet til NRK .

Snø og regn

Også langs kysten, der det normalt bruker å være noe mildere, ble det målt minusgrader flere steder. De kalde temperaturene kombinert med ellers fint vær med sol skyldes et høytrykk som ligger plassert over Sør-Norge.

I løpet av neste uke kommer det imidlertid et lavtrykk fra sentrale steder på kontinentet som går nordover. Dette betyr at skyene kommer tilbake sammen med mildvær og nedbør. Nedbøren kommer nærmest som vanlig først innover Vestlandet for så å komme innover Sør-Norge og Østlandet fra mandag kveld og tirsdag.

Det innebærer at nedbøren kommer som snø eller frysende nedbør på begynnelsen av dagen. Senere vil det gå over til regn, men altså snø i første omgang.

Men snøen vil etter alt å dømme ikke bli liggende særlig lenge ettersom det allerede onsdag er meldt plussgrader i Sør- og Midt-Norge.

Vind og vanskelige kjøreforhold

Det omskiftelige været kan føre til glatte og vanskelige kjøreforhold fra mandag kveld og tirsdag ettermiddag. Meteorologisk institutt har da også sendt ut farevarsel fordi snøen går over til regn som deretter kan fryse på bakken. Det er også meldt om til dels kraftig vind flere steder som kan skape snøfokk i høyfjellet.

Har du ikke skiftet til vinterdekk ennå, bør dekkskiftet unnagjøres så fort som mulig.