forrige

fullskjerm neste SPERRET AV: Et større område rundt den brennende boligblokken er sperret av. 1 av 2 Foto: Andreas Nielsen

Én pågrepet etter brann i blokk – politiet bevæpnet seg på grunn av trusler

Politiet melder mandag ettermiddag om en brann i en boligblokk i Halden. De bevæpnet seg på bakgrunn av trusler i forkant av hendelsen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

– Vi jobber med å få kontroll på alle beboerne, skriver politiet på Twitter.

Alle nødetatene er på stedet, og brannvesenet driver slukningsarbeid. VGs reporter på stedet har observert politihelikopter i det aktuelle området.

Et område på rundt 100 meter rundt boligblokken er sperret av.

– Årsaken til det er at da meldinga kom inn, fikk vi meldinger om eksplosjon, at trusler hadde blitt ropt ut og en person hadde løpt fra stedet, sier operasjonsleder Karianne Knutsen.

Hun opplyser klokken 18.20 til VG at en mann i 50-årene er pågrepet i forbindelse med brannen.

– Vi har fått pågrepet en person, og vi tror det er han vi har kontroll på, forteller hun. Politiet kan ikke på nåværende tidspunkt avkrefte om det har vært eller fremdeles er eksplosiver i den aktuelle leiligheten.

Politiets bombegruppe fra Oslo er snart på plass på stedet, melder NTB klokken 18.35.

Politiet jobber nå med utgangspunkt i at de har kontroll på alle mistenkte i saken, opplyser operasjonsleder Knutsen.

Bevæpnet politi

Ifølge politiets oppdragsleder Kjetil Ringseth, har brannvesenet klokken 17.55 kontroll på brannen. Den er nesten slukket.

Politiet fikk melding om brannen via brannvesenet.

Videre opplyser oppdragsleder Ringseth at politiet valgte å bevæpne mannskapene i operasjonen.

– Det gjorde vi med bakgrunn i at det var blitt framsatt trusler i forkant av hendelsen.

– Var truslene rettet spesifikt mot denne blokken?

– Jeg har ingen kommentarer til det per nå. Det må jeg komme tilbake til, svarer oppdragslederen.

Han opplyser at ingen personer meldt skadd per nå. Han ønsker han ikke å kommentere hva slags blokk det er snakk om, men sier at «ganske mange» er blitt evakuert fra bygget.