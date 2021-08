Konspirasjonsteori er en forklaringsmodell som går ut på at ting som er galt i verden skyldes at mektige grupper i hemmelighet sammensverger seg for å fremme sin egen, skjulte agenda.

Konspirasjonsteorier bygger på en tro på at alt henger sammen og ingenting er tilfeldig, eller slik det fremstår. Ofte er det enkle forklaringer på kompliserte spørsmål.

I coronasammenheng hevder en kjent konspirasjonsteori at pandemien er en bløff og at covid-19 er ufarlig. Årsaken er at «alle» med makt forsøker å manipulere oss gjennom vaksinering og smittefrykt.

«Pizzagate» er et kjent eksempel fra nyere tid. I 2016 gikk en 28-år gammel tobarnsfar inn på en pizzarestaurant i Washington med våpen, etter å ha blitt overbevist om at daværende presidentkandidat Hillary Clinton og lederne i Demokratene styrte en pedofiliring der inne. Konspirasjonsteorien begynte på 4Chan, et anonymt nettforum, og spredte seg lynraskt på sosiale medier.

Kilder: Store Norske Leksikon, Vox, forskning.no.