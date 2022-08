1 / 3 «BIG BEAVER»: Ifølge analysenettstedet Marine Traffic har luksusyachten ligget til kai i Frederikshavn siden 16. juli. Her er den derimot fotografert i København torsdag 28. juli. Personene i forgrunnen er tilfeldig forbipasserende. TUBORG HAVN: Midt i bildet ser man «Big Beaver» ligge til kai i København. STRØKEN: «Big Beaver» skal ha en prislapp på opp mot 70 millioner kroner. forrige neste fullskjerm «BIG BEAVER»: Ifølge analysenettstedet Marine Traffic har luksusyachten ligget til kai i Frederikshavn siden 16. juli. Her er den derimot fotografert i København torsdag 28. juli. Personene i forgrunnen er tilfeldig forbipasserende.

Her er mystiske «Big Beaver»: − No comment

KØBENHAVN (VG) Noen vil det skal se ut som «Big Beaver» er i Frederikshavn, men VG fant luksusyachten i København. Den vil ikke bli oppdaget, mener ekspert.

Sommerens mest berømte luksusyacht er 25 meter lang, koster omtrent 70 millioner kroner og er registrert i skatteparadiset Caymanøyene.

Hundretusenvis av nordmenn har sett videoen hvor «Big Beaver» dundrer gjennom et smalt sund i Søgne, tilsynelatende uten å ta hensyn til omgivelser og fartsgrenser.

Knappe tre uker senere forsterkes mysteriet ytterligere av tilsynelatende uforklarlige detaljer.

16. juli forlot luksusyachten norske farvann og vendte baugen mot Frederikshavn i Danmark. Ifølge sporingstjenesten Marine Traffic skal «Big Beaver» ha oppholdt seg der siden.

Det kan VG avkrefte: Den siste tiden har nemlig «Big Beaver» ligget i København.

Fremdeles er det ingen som vet hvem som eier båten.

VG møtte mannskapet på fire i eksklusive og toppmoderne Tuborg havn i den danske hovedstaden for noen dager siden.

På spørsmål om eierskap og lokasjonsdata fikk VG kun ett eneste svar:

– No comment.

Onsdag kveld er den fremdeles lokalisert i Frederikshavn på Marine Traffic.

Det er ikke det eneste som skurrer ved luksusyachten.

Info «Big Beaver» «Big Beaver» er en Delta 88 Carbon-yacht på 25,72 meter og 45 tonn.

Den skal ha en toppfort på 38 knop, som tilsvarer omtrent 70 kilometer i timen.

Det eneste som er kjent om yachtens eierskap og opprinnelse, er at den er registrert i det karibiske skatteparadiset Caymanøyene.

Båten er svært sjelden. Det finnes under ti stykker i verden.

Den anslås til å ha en prislapp på opp mot 70 millioner kroner

En ambisiøs reiserute

Siden luksusyachtens spreke seilas gjennom Søgne 13. juli, har flere VG-tipsere fortalt om uaktsom kjøring flere steder på Sørlandet.

Dette var imidlertid ikke første gang «Big Beaver» besøkte Norge. Ifølge Marine Traffic ble den registrert i Oslo 29. juni. Det stemmer overens med tips VG har fått.

Så begynner reiseruten å bli noe tvetydig. Og her gjelder det å holde tungen rett i munnen:

30. juni er «Big Beaver» lokalisert utenfor Capri i Italia, ifølge Marine Traffic.

Med en luftlinje på over 2000 kilometer virker det ambisiøst å rekke en slik tur på én dag. Særlig når sjøveien rundt Vest-Europa er enda lengre.

Fra 30. juni til 7. juli finnes det ingen posisjonsdata fra båten på Marine Traffic.

7. juli ble den avbildet i Norge – denne gangen i Kragerø. Ifølge Kragerø Blad skal «Big Beaver» ha kommet fra Oslo. Marine Traffic registrerte også at yachten var i Oslofjorden tidligere på dagen.

8. og 9. juli var luksusyachten angivelig tilbake i Italia, ifølge Marine Traffic. Denne gangen på den toskanske kysten lenger nord i landet.

10. juli knipset derimot en VG-tipser et bilde av «Big Beaver» ved Kosseviga i Søgne. Marine Traffic har ingen data av yachten på dette tidspunktet.

Flere VG-tipsere har også plassert båten i Lillesand 10. og 11. juli.

Dette er bare begynnelsen på en rekke motstridende posisjonsregistreringer.

Dette kartet viser Marine Traffics posisjonsdata av «Big Beaver» fra 29. juni til 16. juli – se forklaring under:

«Big Beaver» registreres i Oslo 29. juni. Dagen etter skal luksusyachten ha sust sørover til Capri i en rasende fart. En drøy uke senere viser posisjonsdata at «Big Beaver» skal ha tatt nok en svipptur til Italia. Luksusyachten registreres tilbake i Oslofjorden 7. juli. Dagene etter registreres den både i Italia og Gdansk. 15. juli er «Big Beaver» registrert i Gdansk på morgenen og Lyngdal like før midnatt. Derfra reiser den innom Farsund og Kristiansand, ifølge Marine Traffic. Dagen etter setter luksusyachten kurs mot Frederikshavn. Ifølge Marine Traffic skal «Big Beaver» ha vært her siden 16. juli, men det er beviselig feil. VG har funnet den i København.

Ifølge Marine Traffic er yachtens planlagte endedestinasjon «Drikke Ol». Det har ikke lyktes VG å lokalisere dette angivelige stedet.

VG har vært i kontakt med Marine Traffic for å oppklare de motstridende posisjonsdataene. Onsdag kveld har vi foreløpig ikke fått svar.

Ved hjelp av VGs tipsere har vi klart å etablere en mer detaljert rute av «Big Beavers» sørlandsferie enn den som er registrert i Marine Traffic.

Den ser slik ut:

De røde linjene viser data fra Marine Traffic.

De svarte punktene viser hvor VGs tipsere har fotografert og observert «Big Beaver».

Mener luksusyachten «lurer» lokasjonssignalet

Underveis i VGs jakt på å finne eieren av mystiske «Big Beaver» – og hvorfor det egentlig er så hemmelig – har to akronymer vært helt sentrale:

MMSI og AIS.

MMSI står for «Maritime Mobile Service Identity» og er en identifikasjonskode. AIS er en forkortelse for «automatisk identifikasjonssystem».

Harald Åsheim er senioringeniør i Kystverket. Han forklarer:

– MMSI er det samme som registreringsnummeret på bilen din. Det kan endres. AIS inneholder all informasjon om fartøyet, inkludert MMSI-nummeret.

Alle båter har en såkalt AIS-transponder. Den bidrar blant annet til å holde kontroll på skipstrafikken og forhindre kollisjoner.

– Det må en godt over gjennomsnittet kompetent og datakyndig person til for å lure AIS-signalet og endre posisjon slik som dette, sier Ketil Jakobsen på telefon til VG.

Han jobber i Seatronic som blant annet selger AIS-transpondere. Jakobsen sier båter på størrelse med «Big Beaver» er pålagt å skaffe seg en slik.

MYSTISK: Fremdeles er det ingen som vet hvem som eier yachten som har krysset den sørlandske skjærgården. Her er den i København 28. juli.

Fra Balkan til Tyskland og tilbake igjen – på samme dag

Ved flere anledninger har «Big Beaver» befunnet seg på ulike steder i usannsynlige tidsrom, ifølge Marine Traffic.

Båtmagasinet har tidligere omtalt hvordan luksusyachten ble registrert i Frankrike og Sørlandet med kun minutters mellomrom.

Et annet eksempel er 8. juni – som ble en svært travel dag for «Big Beaver», ifølge Marine Traffic:

05.47 ble «Big Beaver» registrert i Dubrovnik i Kroatia.

12.54 dukket den opp på andre siden av kontinentet – i Brunsbüttel i Tyskland.

15.25 var «Big Beaver» igjen tilbake på Balkan. Denne gangen i Tivat i Montenegro.

Én identifikasjonskode – tre båter

Når man har AIS-transponderen på plass i båten, får man tildelt et ledig MMSI-nummer. I Norge er det Telenor Kystradio som deler ut disse.

Nummeret trenger derimot ikke tilhøre samme båt for alltid:

– Hvis jeg sier opp mitt nummer og kvitter meg med båten, kan det være du får det samme nummeret i din nye båt på et senere tidspunkt. Men så lenge et MMSI-nummer er aktivt, kan ikke flere båter ha det samme, forklarer Jakobsen.

MMSI-nummeret til «Big Beaver» brukes derimot av to andre båter: «Katharine» og «OCN». De er også registrert på Caymanøyene.

Samtidig som «Big Beaver» var på Sørlandet i midten av juli, ble en av dem registrert både i Gdansk i Polen og i St. Tropez i Frankrike. I tillegg ble den andre registrert på den svenske vestkysten – samme uke.

– Kan det være tilfeldig at de har samme nummer?

– Nei, sier Jakobsen.

Han sier at det i utgangspunktet er ulovlig å endre posisjon på denne måten.

– Man må kunne avansert koding for å endre MMSI-nummer slik som dette. Man legger ganske mye jobb i at man ikke skal være synlig.

– Vedkommende vil ikke bli oppdaget, mener Jakobsen.

Ikke registrert i FN-database

Når man får tildelt et MMSI-nummer, skal det havne automatisk i den internasjonale registeret til International Telecommunication Union (ITU). Det er et FN-byrå som håndterer global informasjons- og kommunikasjonsteknologi – som for eksempel båters posisjonsdata.

Hverken «Big Beaver» eller de to andre båtene dukker derimot opp i databasen. Alle tre er registrert på Caymanøyene.

– Det er veldig rart. Dersom en båt er registrert riktig, skal den finnes i ITU. Uavhengig av om den er registrert i Norge eller på Cayman, forklarer Jakobsen.

VG har kontaktet ITU for å finne ut hvorfor de ikke er registrert her. Onsdag kveld har vi ennå ikke fått svar.

SOMMERFERIE: Etter en svipptur innom Polen og Norge har «Big Beaver» vært i København den siste tiden.

MMSI er også nummeret som brukes for å sende ut en båts posisjonsdata i en nødssituasjon.

– Det er problematisk at tre båter deler samme nummer. Da blir det vanskelig for redningstjenesten å finne frem til riktig båt i nød, sier Jakobsen.

VG har kontaktet personer som angivelig er tilknyttet båtene med samme MMSI som «Big Beaver» for å finne ut hvorfor de ikke har unike numre, slik man i teorien er pliktet til.

Det har ikke lyktes VG å få en kommentar til dette.