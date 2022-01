HACKERE: – Vi får lov å gjøre helt unike ting som ingen andre får lov til å drive med. Vi holder på med spydspissen av teknologien og som regel veldig vanskelige problemer som det er gøy å løse, sier «Tom».

E-tjenesten henter hackere fra videregående skole

Etterretningstrusselen mot Norge er vedvarende høy, sier E-tjenesten. Nå rekrutterer de datakyndige rett fra videregående skole til tjeneste mot utenlandske trusselaktører.

Publisert: Nå nettopp

VG har møtt tre unge menn, sivilt ansatte i Etterretningstjenesten. Jobben deres går blant annet ut på å hente inn informasjon som skal forhindre at utenlandske aktører utfører cyberangrep mot Norge og norske interesser. De tre er rekruttert gjennom et eget cybertalentprogram som Etterretningstjenesten startet opp for to år siden.

– Jeg er en 20 år gammel ungdomsgutt, kommet rett ut av videregående til talentprogrammet, sier «Fredrik» til VG.

Jobber som hackere

«Tom», «Fredrik» og «Magnus» sitter i kjelleren på Forsvarets etterretningshøgskole på Lutvann leir i Oslo. Navnene er fiktive. Alle er ansatt som senioringeniører i dag.

To av dem, «Tom» og «Fredrik» kom rett fra videregående skole, uten ytterligere utdanning. Den tredje, «Magnus», er noe eldre og med medisinsk utdanning i bunn. Alle tre har gått, eller går på E-tjenestens cybertalentprogram, et 20 ukers kurs i offensive cyberoperasjoner og digitale trusler.

Skjuler seg på nett

– I utgangspunkt er det å skille mellom offensive og defensive cyberoperasjoner en litt snever forenkling, for de to tingene er nært tilknyttet hverandre. Det er noe av det som er spennende og utfordrende med dette fagfeltet. Programmet fokuserer primært på utøvelse av offensive cyberoperasjoner, det gir også god forståelse for det defensive aspektet, sier «Pål», som er ansvarlig for kurset.

Spesielt Kina og Russland trekkes frem som to stormakter Norge må forsvare seg mot i det digitale rom.

– Det er en «katt og mus»-lek, sier «Magnus» og bekrefter at de tidvis må jobbe kveld og natt som følge av angrep fra trusselaktører i andre tidssoner.

– Vi syns vanligvis det er best at det vi gjør ikke blir oppdaget av motparten, sier «Magnus».

FORBUD: Hos E-tjenesten kan du bare glemme å ta med deg digitalt utstyr med radiosendere innenfor dørene.

Stanset angrep

De forteller om den gangen en utenlandsk aktør hadde gått mot et mål i Norge. Senioringeniørene ble satt i arbeid.

– Da kom vi oss inn på den samme infrastrukturen der motparten satt og angrep fra, sier «Pål».

– Jobben er blant annet å finne kreative måter å jobbe med kode på. «Tom» er for eksempel veldig god på å finne innganger som kan utnyttes, sier «Magnus».

– Angrepet hadde nylig skjedd og ved å følge det første sporet, så klarte vi å se at trusselaktøren fortsatt var aktivt inne også et annet sted i Norge. Dette handlet om kritisk norsk industri, sier “Tom”.

– Da vi så at det var angrep mot andre steder i Norge, så varslet vi til Felles cyberkoordineringssenter (FCKS) som sørget for at angrepet kunne bli stoppet i den enden også, sier “Pål”.

Samarbeider med andre hemmelige tjenester

FCKS er en samlokalisering der Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), E-tjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Kripos sammen håndterer Norges respons på cyberangrep.

– Hvilke utfordringer følger med angrep som dette, når de skjer i Norge? Spesielt med tanke på at E-tjenesten skal være rettet mot utlandet og PST skal håndtere det som skjer i Norge?

– Utgangspunktet er at her er det noen skillelinjer, også i et digitalt domene hvor vi ikke har noen grenser. Men dette var infrastruktur som var utenfor Norges grenser og da blir det vårt ansvarsområde, sier “Pål”.

Etterretningstjenesten skal varsle om ytre trusler mot Norge og nasjonale interesser. Det skjer blant annet ved at E-tjenesten henter inn informasjon – og lager etterretningsprodukter mot mål i utlandet. PST fokuserer primært på kriminalitetsbekjempelse og innenlandske forhold.

– Noen ganger kan EOS-tjenestenes oppdrag være tematisk overlappende, og vi er derfor pålagt å samarbeide innenfor enkelte interesseområder. For digitale trusler koordineres dette gjennom Felles cyberkoordineringssenter (FCKS), sier “Pål”.

KUNNSKAP: Ved inngangen til skolen står det på latin «Non favet fors nisi mente praeparatis», som betyr «Det forberedte sinn utnytter mulighetene best».

Trenger flere

Nå jakter E-tjenesten nye søkere til fast jobb med sitt cybertalentprogram på Lutvann.

– Det er ikke noe tegn til at det blir noen færre trusselaktører på internett, så vi blir nok ikke arbeidsledige, sier «Magnus».

Nå søker de etter andre som har en lidenskap for IT og IT-sikkerhet. Personer som forstår data på et dypere nivå enn bare enn normal interesse.

– Vi har litt for mye å gjøre og må derfor prioritere. Flere folk betyr at vi får gjort mer, sier «Tom».

Sjekk hva slags oppgaver E-tjenesten vil at man skal løse på nettsiden ctf.cybertalent.no