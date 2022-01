INTENSIV: VG besøkte coronakohorten på OUS Ullevål sykehus før jul. Her ligger smittebærende pasienter på respirator. Intensivsykepleier Ingrid Katharina Bjørnøy (t.v.) sammen med kollega og koordinator på kohorten Helene Saxebøl.

OUS: Kraftig økning av innlagte covidpasienter siste døgn

Elleve nye covid-pasienter ble lagt inn på Oslo universitetssykehus, Ullevål tirsdag. Det er en kraftig økning etter en periode med litt færre nyinnlagte.

Av Anne Stine Sæther

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Omikron-varianten av coronaviruset ble oppdaget i Sør-Afrika i november og smitter lettere enn delta-viruset som har vært dominerende de siste månedene.

Omikron ble bekreftet i Norge tidlig i desember. Det var mandag ettermiddag ikke klart om noen av de elleve nye innlagte på Oslo universitetssykehus var smittet med omikron.

– Før jul hadde vi tre til seks innleggelser i døgnet. Omtrent like mange ble skrevet ut. Elleve nye innleggelser på et døgn er mye, det er kanskje rekord i denne bølgen. Vi er veldig spente på hvordan dette utvikler seg, sier seksjonsleder ved avdeling for anestesiologi Anne Bøen.

SPENT PÅ UTVIKLINGEN: Overlege og seksjonsleder for anestesi og intensivleger, Anne Bøen.

Omikron dominerer

For en drøy uke siden var det omtrent like mye av delta og omikronvariantene i analyserte prøver i Oslo-området. I dagene etter har omikron blitt dominerende.

– Mandag hadde vi ingen inneliggende med bekreftet omikron-smitte på intensiv. Vi vet at av alle coronaprøver som analyseres nå og er positive på C-19, er 70 prosent omikron. Det er fortsatt for tidlig å si om det vil føre til flere innleggelser, sier Bøen.

Hun sier at sykehuset regner med at med så mange smittede vil også flere bli innlagt.

– Vi håper at pasientene ikke blir like syke og intensivkrevende av omikron som av delta. Sengepostene vil imidlertid kunne få en stor utfordring med mange innlagte samtidig, selv om pasientene ikke er kritisk syke og må på intensiv, sier seksjonslederen.

Utsetter operasjoner

Oslo Universitets sykehus hadde mandag totalt 19 coronapasienter på intensivavdeling. Seks av dem lå på Ullevål og 13 på Rikshospitalet. Alle 19 er på respirator.

– Når vi får nye pasienter innlagt, går det noen dager før vi ser om de trenger intensivbehandling, sier Bøen.

Sykehuset utsetter svært mange operasjoner for å kunne håndtere covidpasientene.

– Vi forlenger nedtrekket vi har hatt en stund. Det vil si at vi utsetter planlagt virksomhet på 75 operasjonsstuer pr. uke, som tilsvarer ca. 20 prosent av planlagt aktivitet. På hver stue kan det gjennomføres flere operasjoner pr. dag. Dette får konsekvenser for svært mange pasienter. Det er vi veldig lei oss for, sier Bøen.

Men tallene er ikke bare dystre – innleggelsestallene har flatet ut og gått ned igjen etter en topp i midten av desember:

Det er også blitt færre nye corona-innlagte på sykehus de siste ukene:

Mens våre naboland og andre land opplever en ekstrem vekst i smitten, har Norge etter den nasjonale nedstengingen før jul, i det siste også opplevd at smittetallene har gått ned: