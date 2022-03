NORDEN: Flere av medlemmene i det nordiske råd vil at kun fagfolk skal kunne utføre inngrep med Botox og fillers fremover i Scandinavia.

Vil ha felles regler som skal stanse «fillers-turisme»

Nå har norske politikere fremmet et forslag i Nordisk råd. Målet er at alle de skandinaviske landene skal ha samme regler for inngrep med Botox og fillers

Av Intisaar Ali

Publisert: Nå nettopp

I Norge er det nå flertall på Stortinget for å innføre 18-årsgrense på kosmetiske inngrep som fillers og Botox. I tillegg kan ikke lenger hvem som helst utføre inngrepet på deg.

Slik vil man ha det i hele Norden og på mandag denne uken fremmet alle i den sosialdemokratiske gruppen i Nordisk råd et forlag om en felles lov.

– Det går ut på at vi anbefaler at det skal lages en samordning av regler og lovgivning når det kommer til estetiske injeksjoner og andre kirurgiske skjønnhetsinngrep, som skal sørge for at det kun er utdannet personell innenfor helse og omsorg, som skal kunne utføre sånne injeksjoner, sier Truls Vasvik.

Han sitter i helse- og omsorgskomiteen for arbeiderpartiet på Stortinget og er også medlem av Nordisk råd.

VIL HA FELLES LOV: Truls Vasvik sitter i helse- og omsorgskomiteen for arbeiderpartiet på Stortinget og er også medlem av Nordisk råd.

Like regler i forskjellige land

Det viktigste for de som fremmet forslaget i det nordiske råd er at det kun er fagfolk som fra nå av skal sette injeksjonene.

– I Finland må du være utdannet for å sette Botox, alt annet kan du få av hvem som helst. Det viktige er at vi samkjører reglene sånn at vi ivaretar pasientsikkerheten så godt som mulig, sier Vasvik.

Han frykter at hvis man ikke får et likt regelverk så vil folk dra på «fillers-turisme» eller ta slike inngrep på grensehandelen.

– Jeg tror det er viktig at vi unngår grensehandel når det kommer til kosmetiske injeksjoner, sier Vasik.

Nå håper han på at Nordisk råd vedtar forslaget og at de sender det videre til de nordiske regjeringene.