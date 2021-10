KAOS: Flere hundre personer måtte evakueres.

Mann brukte pepperspray inne på utested – flere hundre evakuert

Tre personer er sendt til sykehus med ambulanse etter at en mann i 30-årene brukte pepperspray inne på et populært utested i Tønsberg.

Av Roy Kvatningen

Publisert: Nå nettopp

Politiet rykket natt til søndag ut til Foynhagen i Tønsberg etter melding om at det var blitt brukt gass der inne.

– Vi har pågrepet en person som har benyttet pepperspray innendørs på et utested, forteller operasjonsleder Øystein Eikedalen hos Sør-Øst politidistrikt til VG.

Det var flere hundre mennesker der, som alle måtte evakueres.

– Tre personer er sendt til sykehus med ambulanse. Fem har fått behandling på stedet. Jeg har ikke oversikt over hvor mange som totalt er blitt plaget, sier Eikedalen.

Da politiet rykket ut, visste de ikke hvilken type gass som hadde blitt brukt.

– Vi tok høyde for at det kunne være hva som helst innledningsvis. Det ble heldigvis klart at vi hadde med en kjent type gass å gjøre. Pepperspray er ikke farlig, men det er ubehagelig.

Politiet har fått mange henvendelser om hva man bør gjøre når man er blitt utsatt for pepperspray.

– Løsningen er å dusje og å få vann på huden og i øyet, sier Eikedalen til VG.

Mannen som ble pågrepet, er fra området.

– Han er godt kjent av politiet fra før av, konstaterer Eikedalen.

I tillegg til å bruke pepperspray innendørs, skal han også ha bitt en av vekterne på utestedet.

– Vi har tatt beslag i boksen som er brukt. Vi har også fått forklaringer fra ordensvaktene.

Politiet er fremdeles på stedet. Mange av gjestene har gjenstander igjen inne på Foynhagen og det er en logistisk utfordring å få returnert alt til riktige eiere.