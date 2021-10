FORSVARER: Advokat Fredrik Neumann ankom politistasjonen i drammen natt til onsdag.

Kongsberg-siktede erkjenner forholdene

DRAMMEN (VG) Den 37 år gamle mannen som er siktet for å ha drept fem personer og skadet to i Kongsberg erkjenner forholdene.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det forteller forsvareren til siktede til VG.

Politiadvokat Ann Irén Svane Mathiassen sier til TV 2 at siktede, som er en dansk statsborger i 30-årene, er en kjenning av politiet i forbindelse med flere ulike forhold.

VG får opplyst at mannen har vært i avhør der han samarbeidet med politiet.

– Jeg har snakket med min klient og vi har vært i avhør, sier advokat Fredrik Neumann til VG ved 5-tiden natt til torsdag, utenfor Drammen politistasjon.

– Han samarbeider med politiet og forklarer seg i detalj om hendelsen.

Neumann er oppnevnt som forsvarer for mannen – en dansk statsborger i 30-årene – som er siktet for hendelsen som rystet Kongsberg onsdag kveld, der fem personer ble drept og to skadet.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 18.13, og de første meldingene gikk ut på at en mann beveget seg rundt i byen og skjøt med pil og bue.

Omtrent en halvtime senere, klokken 18.47, ble mannen pågrepet.

– Han er jo klart preget av situasjonen, forteller Naumann.

Da forsvareren ankom ved 01.50-tiden torsdag ønsket han ikke kommentere saken til VG.

Like etterpå ble lysene i det øverste kontoret på politistasjonen skrudd på. Omtrent to timer senere ble de skrudd av igjen, så gikk det enda en time før de kom ut, og forsvareren svarte på spørsmål fra pressen.

FERDIG: Siktedes forsvarer dro fra politistasjonen ved 5-tiden torsdag morgen.

Forsvareren opplyser om at siktede blir varetektsfengslet torsdag.

– Så pågår jo etterforskningen. Så det blir nye avhør og taktisk og taktisk etterforskning, sier advokaten.

Tidspunkt for avhør er ikke fastsatt, ifølge Neumann.

Mannen er bosatt i Kongsberg. Neumann tror han «stort sett» har bodd i Norge.

– Jeg har ingen kommentar om bakgrunnen hans, sier advokaten videre.

To personer får intensivbehandling på sykehus, men skal ikke være livstruende skadet. Den ene av dem er en politimann som var på åstedet på fritiden.

Siktede skal ifølge politiet ha handlet alene.

Det er for tidlig å si noe om motivasjonen for handlingen, opplyser politiet onsdag klokken 23.

– Det er naturlig å undersøke om dette er en terrorhandling, sier regionleder Øyvind Aas i Sørøst politidistrikt, på en pressekonferanse.