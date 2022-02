Dette skjedde i natt

En mann i slutten av 20-årene ble bekreftet død på stedet da to personbiler frontkolliderte på E6 sør for Mo i Rana sent torsdag kveld. Det var to personer i hver personbil, alle menn i 20-og 30-årene. Utenom den omkomne er to av dem lettere skadd og en mer alvorlig skadd, ifølge politiet i Nordland.