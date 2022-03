Den usynlige strømgrensen

Tvers gjennom

fjellkommunen

Folldal går en

usynlig strømgrense. Den gjør at

Åge betaler

åtte ganger mer enn nabo Carl Ole.

Splittet av strømprisen

De som bor sør for den usynlige grensen, må betale dyrt.

De som bor på den andre siden, slipper billig unna:

– Vi pleier å si at vi bor på Gullkysten, sier Carl-Ole Uhlen i Ole Huusums veg 13.

Sammen med et tyvetalls andre husstander i den lille fjellkommunen Folldal, helt nord i Østerdalen, slipper han å bekymre seg over høye strømregninger.

Da VG var på besøk 23. februar, var gjennomsnittsprisen på kraftbørsen Nord Pool 12,6 øre kilowattimen.

Et par hundre meter lenger oppe i boligfeltet, i Bekkelagsveien 16, bor Åge Stanley Kristoffersen (72).

Han betaler noen dager ti ganger så mye som naboen.

Da VG var i Folldal, var spotprisen i hans sone vel 110 øre kilowattimen.

– Strøm er blitt en betydelig utgift, sier Åge Kristoffersen.

Det merkes godt på privatøkonomien, selv om de nå bare er to i husholdningen og forbruket er relativt lavt.

– Men vi bor på et sted med en lang og kald vinter. Og varme må vi jo ha.

I desember kom regningen på over 4000 kroner. Da var strømstøtte fra staten trukket fra.

Det er tre ganger så høyt som for et år siden.

Åge Kristoffersen er pensjonert gruvearbeider. Før han gikk av med pensjon for fem år siden, jobbet han som daglig leder for gruvemuseet i Folldal. Kona er minstepensjonist.

– Det er vanskelig å forstå at vi som energinasjon skal ha så høye strømpriser. Jeg mener vi burde hatt lik strømpris for alle, slik de har i Finland, sier han.

Han og kona bor bare rundt 20 meter i luftlinje fra grensen som deler Folldal i to prissoner.

Den nærmeste naboen ligger i billigsonen.

– Det er både urettferdig og urimelig at det skal være slik. Dette splitter bygda. Alle her vet hvem som har billig strøm og hvem som må betale høy pris.

Kristoffersen er provosert over at prisene er høyest på tidene av dagen da folk har størst behov for å bruke strøm.

Selv er de blitt mer bevisste på når de bruker strøm, enten det gjelder klesvask eller brødbaking.

– Jeg synes det er kynisk og spekulativt at prisene er høyest om morgenen og på ettermiddagen. Folk må jo lage seg mat og vaske klær. Vi kan ikke bare snu døgnet heller.

Kristoffersen var i mange år hovedtillitsvalgt ved Folldal Gruvers anlegg på Hjerkinn på Dovre.

Han savner mer solidarisk tenkning i samfunnet:

– Politikken som føres i dag, er en helt annen en den jeg vokste opp med i det sosialdemokratiske Norge. Da var det prinsippet om likhet som sto i fokus. Slik er det ikke lenger.

I januar hadde Carl Ole Uhlen en strømregning på 2222 kroner. Strømmen utgjorde bare 840 kroner, nesten var nettleie.

De er tre i husstanden, og i kjelleren driver kona frisørsalong på heltid.

I januar var forbruket på 2175,8 kilowattimer. De var ikke kvalifisert til strømstøtte fra staten.

Åge Kristoffersen og kona hadde en regning for januar på 2626 kroner. Da var 1068 kroner i kompensasjon fra staten trukket fra.

Ekteparet brukte 1512 kilowattimer i januar, betydelig mindre enn naboen. Strømforbruket utgjorde 2770 kroner.

– Det som skjer, er helt sprøtt og dramatisk for mange, sier Uhlen.

Han jobber som IT-konsulent og har ikke trengt å spare på strømmen de siste månedene:

Strømprisen har stort sett ligget mellom 20 og 40 kilowattimen i hele vinter.

Med 20 solcellepaneler på taket har Uhlen også hatt overskudd av strøm i perioder på året.

– Overskuddet går tilbake til leverandøren, som selger strømmen på nettet. Noen ganger har jeg faktisk fått penger tilbake fra strømselskapet, sier han.

For naboen er virkeligheten en annen. Kristoffersen har tatt grep for å holde forbruket nede:

– For et år siden slo vi av varmepumpen. Siden har den ikke vært i bruk. Den brukte mye strøm i forhold til det den ga i varme.

De er også mer forsiktige med bruk av panelovner.

– I stedet blir det mer vedfyring. Vi fyrer i ovnen lengre perioder på dagen nå enn vi gjorde før.

Norge er delt opp i fem ulike prissoner, eller elspotområder.

Mens prisene er lave i Nord- og Midt-Norge, er prisene langt høyere lenger sør.

Grensen mellom Midt-Norge (NO3) og Østlandet (NO1) går gjennom Folldal.

Da VG var i Folldal 23. februar, var spotprisen i Midt-Norge 12,6 øre per kilowattime.

På den andre siden av grensen var prisen over 110 øre, altså nesten ni ganger så høy.

I tillegg kommer forbrukeravgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift, som til sammen utgjør strømprisen.

I Statnett sier kommunikasjonssjef Irene Meldal dette om hvorfor mange strømgrenser ikke følger postnumre eller geografiske grenser: → Prisområdene bestemmes av hvordan kraftverk, transformatorstasjoner og strømledninger henger sammen. → Hvilket prisområde du er knyttet til, er avhengig av hvor ditt lokale nettselskap har knyttet ledningen fra huset ditt til det regionale nettet. → Det henger også sammen med hvor den aktuelle ledningen i det regionale nettet er knyttet til sentralnettet.

I Folldal sentrum har ekteparet Marie og Jan Kåre Lillekroken drevet Joker-butikk i 15 år.

De var forberedt på en høy strømregning for desember, men fikk bakoversveis da fakturaen dumpet ned i innboksen på nyåret.

78.500 kroner lød regningen på. I desember i fjor, da forbruket var på samme nivå, betalte de drøyt 23.000 kroner.

– Med en slik økning begynner vi å slite, det er ikke til å legge skjul på, sier ekteparet.

For tre år siden investerte ekteparet fire millioner kroner i CO₂-kjøling og ledbelysning, for å redusere strømforbruket.

Også ventilasjonsanlegget ble oppgradert. Men den besparelsen er for lengst spist opp av dyrere strøm.

– Vi kan ikke bare slå av fryse- og kjølediskene våre. Vi kan heller ikke slippe kundene inn i en mørklagt butikk, sier Marie.

I likhet med mange andre i Folldal, har ekteparet montert solcelleanlegg på boligen.

– Vi har investert i et anlegg på 26 Kw, dette ble gjort allerede i 2018, sier Jan Kåre.

Ekteparet Lillekroken kan ikke leve med så høye strømpriser i uoverskuelig fremtid, sier de.

– Vi kommer oss gjennom denne vinteren, og kanskje neste. Bekymringen vår er hvor lenge dette vil vare. Det blir knalltøft å overleve om dette blir langvarig.

I fjor gikk butikken med et lite underskudd, for første gang.

– De økte utgiftene går rett på bunnlinjen vår. Som en kjedebutikk kan vi ikke kompensere med å øke prisene. De får vi ikke gjort noe med.

Ansvaret for de åtte ansatte tynger også.

– De har alle familier som vil bli skadelidende om jobben forsvinner. Åtte arbeidsplasser betyr mye i en liten kommune som Folldal. Man blir litt skremt av det som skjer, sier Jan Kåre.

Hvert år sponser Joker-butikken i Folldal frivillige lag og organisasjoner i kommunen med rundt 250.000 kroner. Det er penger som de kanskje ikke vil ha råd til å gi bort om et år eller to.

Kanskje må de også slutte med plukking og utkjøring av matvarer til eldre og andre som ikke kommer seg til butikken så lett, noe de i dag tar en symbolsk sum for.

– Dette er konsekvenser som politikerne i Oslo kanskje ikke tenker så mye på.

Ekteparet frykter at høye strømpriser kan ramme bosettingen i Bygde-Norge.

– Regjeringen har kommet med støtteordninger til husholdninger, idrett og bønder. Men næringsdrivende er glemt, sier Jan Kåre Lillekroken.

I likhet med mange andre i kommunen er han og kona oppgitt over at folk i Folldal må betale så ulik pris for strømmen. I likhet med butikken, ligger også privatboligen deres i den dyre sonen.

– Det føles litt urettferdig. Jeg mener det burde vært likt for alle. Dette splitter på en måte bygda, sier han.

Folldal er kjent som en av landets kaldeste kommuner.

Her er folk vant med lange perioder der temperaturen kryper godt under 30 minus, og flere ganger er det målt under 40 kuldegrader i kommunen.

Hos Folldal Elektro og deres datterselskap Solenergi Norge AS har de høye strømprisene ført til en eksplosiv økning i etterspørselen etter solcelleanlegg.

– Hittil i år har vi solgt like mange anlegg som i hele fjor, sier daglig leder Ole-Martin Håtveit til VG:

– At Enova økte støtten fra 26.250 til 47.500 kroner, har gjort det mer attraktivt å investere i solceller.

Firmaet selger stort sett til landbruk og bedrifter, men også til private i nærområdet.

– Mange tak i Folldal ligger mot sør, noe som er gunstig. Kaldt vært er også gunstig for produksjonen, og vi har relativt mange soldager her.

Totalt har Solenergi Norge levert over 100 solcelleanlegg siden 2018. Mange kunder står i kø.

– Vi har 45 anlegg i bestilling, og 132 anlegg vi ikke har rukket å prosjektere ennå. I tillegg har vi nesten 400 tilbud ute hos kunder, sier Håtveit.

Firmaet trenger flere folk.

– Vi trenger flere fagarbeidere, og kunne ansatt 4–5 på dagen, sier han.

Håtveit valgte å satse på solenergi på et tidspunkt da strømprisene var lave.

– Vi gjorde det valget fordi mange gårdsbruk i distriktet ble nedlagt og vi trues av generell fraflytting, sier han.

– Landbruk var en viktig kundegruppe for oss. Men nedleggelser og sammenslåing til større enheter gjorde at mange oppdrag forsvant.

Gårdbruker Tom Erik Enget er en av flere bønder i Folldal som har valgt å legge solcellepaneler på fjøstaket:

– Jeg har tenkt på det lenge, men de høye strømprisene gjorde utslaget, sier Enget.

Han driver farsgården utenfor Folldal sentrum sammen med broren og har 50 melkekyr på båsen.

Brødrene har investert nesten 400.000 kroner i solcelleanlegget.

Med dagens prisnivå kan de få en årlig besparelse på rundt 60.000 kroner.

– Dette er en langsiktig investering, som ikke vil være tjent inn igjen før om åtte-ti år. Det er det jo strømprisen som avgjør.

I tillegg til økt strømpris har også prisene på diesel, kunstgjødsel og plast til rundballer økt markant de siste året.

– Prisveksten har vært formidabel. Lønnsomheten er blitt merkbart dårligere.

I kommunehuset i Folldal leder ordfører Kristin Langtjernet (Ap) den vesle kommunen med 1530 innbyggere.

Kommunehuset ligger 800 meter over havet og er landets høyestliggende.

Hun har inntrykk av at de fleste er mer opptatt av høye strømpriser generelt enn av sonegrensen som deler kommunen i to.

– Men det er klart det virker litt meningsløst når man har dyr strøm og kan se over til naboen som betaler bare en brøkdel for den samme strømmen.

Også hun frykter for bosettingen i distriktene.

– Situasjonen er vanskelig for mange. Både næringslivet, landbruket og privathusholdninger. Det blir ikke enklere å holde liv i bedriftene nå. Det er mye penger det er snakk om, og mange sliter. Vi må få mer forutsigbarhet.