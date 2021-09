Rødt over sperregrensen: − Skal lage vei i vellinga

SAMFUNNSSALEN (VG) Øredøvende jubel og trampeklapp fylte Rødts valgvake på Arbeidersamfunnets plass da foreløpige resultater fra valget ble kjent. Nå går det mot et historisk valgresultat for partiet ytterst til venstre.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

–Uansett hvordan natta ender, kan vi slå fast en ting: Dette er et historisk valg for Rødt, sier Bjørnar Moxnes.

Like etter klokken 22 ble Rødt-lederen heiet opp på scenen til trampeklapp og jubel.

– Støre og Vedum: Vi er klare for samarbeid. Rødt vil ha avtale, vi vil forandre Norge. Kom til oss, så skal vi lage vei i vellinga, sier Moxnes, til ellevill applaus fra salen.

Når rundt 60 prosent av stemmene opptalt ligger partiet an til å gjøre et historisk valg: Rødt får i underkant av fem prosent, og tar steget over sperregrensen.

Det betyr at partiet får hele åtte mandater om prognosene holder helt inn.

Moxnes omtaler dette som «venstresidens valg».

– Nå er det slutt på at milliardærene skal få alt de peker på, varsler Moxnes.

– Og så skal vi huske på at Rødt ikke trenger å være på vippen for å legge press på en ny regjering. Husk at de vet at vi står klare til å ta imot skuffede velgere i titusentalls hvis de svikter.

Doblet oppslutning

Det går mot brakseier for rødgrønn side og dramatikk rundt sperregrensen når stemmene telles opp inn mot valgnatten.

– Dette er historiske tall. Vi blir en kraft å regne med i norsk politikk, sier Marie Sneve Martinussen til VG

Rødt, som i sitt partiprogram kaller seg kommunistisk, har de siste fire årene kun hatt partileder Bjørnar Moxnes på Stortinget. Før det må man tilbake til 1990-tallet, da Erling Folkvord var enslig representant, for å finne Rødt på Stortinget.

Nå kan de bli en gruppe med 8 representanter.

På vaken feirer Rødt-velgere og partitopper de foreløpige tallene.

– Stemningen er elektrisk. Det er helt fantastisk, sier en storfornøyd Martinussen.

Martinussen sier hun ikke er bekymret for at Rødt skal kunne bikke under sperregrensen i løpet av natten.

– Det er jeg egentlig ikke. Dette er gode prognoser, det er mange forhåndsstemmer, og vi har veldig solid margin på sperregrensen, sier Martinussen.

Ved valget i 2017 hadde Rødt et fjernt håp om å komme over sperregrensen på fire prosent, men partiet endte opp med 2,4 prosent av stemmene på valgdagen. Dermed har Rødt-leder Bjørnar Moxnes representert partiet alene på Stortinget de fire siste årene.

I år har forventningene vært noen helt andre: I snitt har partiet ligget på over fem prosent på målingene helt siden juli, og nå viser prognosene at drømmen om å havne over sperregrensen kan bli virkelighet når valgresultatet er helt klart.

Her kan du se det foreløpige valgresultatet:

Kan havne på sidelinjen

Det foreløpige valgresultatet viser at Ap-leder Jonas Gahr Støre kan ende opp drømmeregjeringen: en flertallsregjering med Ap, Sp og SV.

Selv med et Rødt over sperregrensen kan det bety at Rødt blir stående på sidelinjen, selv med et mangedoblet antall mandater på Stortinget.

– Jeg tror et sterkt Rødt vil merkes i norsk politikk uansett, sier Martinussen.

– Har du en rødgrønn regjering med en stor Rødt-gruppe til venstre for seg, så kan vi samarbeide med fagbevegelsen, miljøbevegelsen og kvinnebevegelsen på viktige saker, og kanskje presse gjennom endringer der ledelsen i Ap og Sp er litt mer moderate enn grunnplanet i eget parti.

Bjørnar Moxnes har gjort det klart at Rødt ikke har noe ønske om å sitte i regjering, men han har ikke avvist å samarbeide med de rødgrønne partiene.

Under valgkampen har Rødt-lederen også stilt tre hovedkrav som han mente en rødgrønn regjering må levere på tre hovedkrav om Rødt skulle havne på vippen – krav det nå kan bli vanskeligere å få gjennom, skal en tro de foreløpige tallene: