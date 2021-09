Moxnes: – Ønsker avtale med ny regjering

SAMFUNNSSALEN (VG) Øredøvende jubel og trampeklapp har fylt Rødts valgvake gjennom kvelden. Nå går det mot et historisk valgresultat for partiet ytterst til venstre.

– Kjære venner. Nå er det ingen vei tilbake, og vi har gjort det umulige mulig. Vi har tatt sperregrensa, roper Moxnes ut til Rødts valgvake rett før klokken 23.30.

Det går mot brakseier for rødgrønn side og dramatikk rundt sperregrensen når stemmene telles opp inn mot valgnatten.

Når 91 prosent av stemmene er opptalt ligger Rødt an til å gjøre et historisk valg: Rødt får 4,7 prosent, og tar steget over sperregrensen.

Det betyr at partiet får hele åtte mandater om prognosene holder helt inn.

– Føles vanvittig bra

På Rødts vake fortsetter feiringen.

– Det føles vanvittig bra! Vi har jobbet og stått på i motvind og motbakke i mange år. Vi har bygd stein på stein, sier partileder Bjørnar Moxnes til VG kort kort tid før han erklærer at Rødt har passert den magiske sperregrensen.

Ender Ap, Sp og SV opp med flertall, vil det innebære at de ikke trenger Rødts støtte. Moxnes vil likevel ha en hånd på rattet.

– Vi står klare til å samarbeide og ønsker en avtale med en ny regjering, sier han.

Han mener Rødt trengs for at de rødgrønne og Støre skal kunne gjøre alvor av lovnadene fra valgkampen.

– Jeg tror han trenger oss, fordi i mange tiår har det gått i feil retning, også når Arbeiderpartiet har hatt regjeringsmakt. Forskjellene har økt. Det har vært profittfest i velferden og sosial dumping har bredd om seg i arbeidslivet, sier Moxnes.

– Hvis han vil ha et brudd med det, står døren vår åpen. Hvis han velger å stenge døren for oss, står vi klare til å ta imot titusener av skuffede velgere hvis de svikter løftene sine.

Men hvorfor skal Støre og en rødgrønn regjering ville lage en samarbeidsavtale med dere om de har flertall alene?

– Det er hvis de ønsker et kraftfullt brudd med flere tiårs forskjellspolitikk, profittfest i velferden og sosial dumping. Ønsker de et brudd med det, trenger de oss.

Tror du ikke de tenker at de kan klare det alene?

– De har prøvd det i åtte år med flertall før, men det skjedde jo ikke.

– Elektrisk

– Dette er historiske tall. Vi blir en kraft å regne med i norsk politikk, sier Marie Sneve Martinussen til VG ved 21.30-tiden.

Rødt-nestlederen sa da at hun ikke er bekymret for at Rødt skal kunne bikke under sperregrensen i løpet av natten. På vaken var feiringen godt i gang etter at de første prognosene ble kjent.

– Stemningen er elektrisk. Det er helt fantastisk, sa Martinussen.

Rødt, som i sitt partiprogram kaller seg kommunistisk, har de siste fire årene kun hatt partileder Bjørnar Moxnes på Stortinget. Før det må man tilbake til 1990-tallet, da Erling Folkvord var enslig representant, for å finne Rødt på Stortinget.

Ved valget i 2017 hadde Rødt et fjernt håp om å komme over sperregrensen på fire prosent, men partiet endte opp med 2,4 prosent av stemmene på valgdagen.

I år har forventningene vært noen helt andre: I snitt har partiet ligget på over fem prosent på målingene helt siden juli, og nå ser det ut til at partiet klarer sperregrensen.

Kan havne på sidelinjen

Like etter klokken 22 ble Moxnes heiet opp på scenen til trampeklapp og jubel. Da omtalte han valget som som «venstresidens valg».

– Nå er det slutt på at milliardærene skal få alt de peker på, varslet han i talen.

Det foreløpige valgresultatet viser at Ap-leder Jonas Gahr Støre kan ende opp drømmeregjeringen: en flertallsregjering med Ap, Sp og SV.

Selv med et Rødt over sperregrensen kan det bety at Rødt blir stående på sidelinjen, selv med et mangedoblet antall mandater på Stortinget.

Marie Sneve Martinussen mener som Moxnes at det ikke vil hindre partiet i å påvirke politikken de neste fire årene.

– Har du en rødgrønn regjering med en stor Rødt-gruppe til venstre for seg, så kan vi samarbeide med fagbevegelsen, miljøbevegelsen og kvinnebevegelsen på viktige saker, og kanskje presse gjennom endringer der ledelsen i Ap og Sp er litt mer moderate enn grunnplanet i eget parti, sier hun.

