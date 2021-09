BEKLAGET: En alvorstynget Kjell Ingolf Ropstad møtte pressen for å beklage skattegrepet fredag.

Ekspert om Ropstad-saken: − Det er skatteunndragelse, kort og godt

Skatteekspert Dag Jørgen Hveem mener det er opplagt at KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad har unndratt seg skatt på feilaktig grunnlag.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Det er regelverk som er brutt her ja. Han har jo forledet og betalt for lite skatt på feil grunnlag. Det er skatteunndragelse, kort og godt, sier førsteamanuensen ved Handelshøyskolen BI til VG.

Fredag avslørte Aftenposten at KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad meldte inn utgifter til foreldrene i barndomshjemmet på Moisund, til Statsministerens kontor (SMK), og på den måten fikk 175.000 kroner i skattefridag – uten at han noen gang betalte foreldrene pengene.

SKATTEEKSPERT: Dag Jørgen Hveem, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI.

Statssekretær og pressekontakt for Ropstad, Julie Kristine Kordahl, sier til VG at de ikke ønsker å kommentere uttalelsene fra Hveem.

Økokrim bekreftet fredag at de har tatt kontakt med Skatteetaten, og at de vil foreta «en vurdering av eventuell videre behandling» dersom det blir aktuelt.

– Beklager min dårlige vurdering

I en e-post til tidligere på dagen fredag skrev Kjell Ingolf Ropstad at han er i dialog med Skatteetaten.

– Jeg beklager min dårlige vurdering i 2020. Jeg er nå i dialog med Skatteetaten for å betale det jeg skal betale, skrev han og understreket:

– Min avtale var å betale deler av de faste utgiftene hjemme i slutten av året. Statsministerens kontor hadde dialog med Skatteetaten. De informerte så meg om at de hadde endret oppfatning til at utgifter på hjemstedet ikke var avgjørende for om pendlerleiligheten var skattepliktig. Da ble jeg enig med mine foreldre om at jeg likevel ikke skulle betale.

– Planlagt tilpasning

Hveem, som er tidligere Venstre-medlem og var blant annet partiets ordførerkandidat i Risør i 2014, mener det at skattegrepet var planlagt er særlig skjerpende.

– Enkelte innfløkte regler kan være vanskelige for folk flest å få oversikt over. Det er et prinsipp generelt at villfarelse om rettsreglene ikke fritar – men når det er planlagt tilpasning over tid i strid med regelverket – så er det ubestridelig, ut fra informasjonen som har kommet frem.

– Kan ikke beskjeden Ropstad fikk fra Statsministerens kontor ha hatt noe å si for hans beslutning om å ikke betale?

– Hvis han har fått «go» fra Statsministerens kontor kan det komme inn i vurderingen av hvor alvorlig bruddet er, men det er fortsatt et brudd, og det er det i prinsippet for alle hvis arbeidsgiver har innrettet feil. Vi er alle ansvarlige for informasjonen man gir til skattemyndighetene.

Se video – KrF-lederen beklager:

SMK: Hele tiden vært et krav

– Det fremgår ikke klart av veiledningen og sitatene fra Skatte-ABC og regelverk at det er krav om utgifter til boligen på hjemstedet for at fri pendlerbolig på arbeidsstedet skal være skattefri, så lenge den skattepliktige er i en merkostnadssituasjon ved å måtte bo utenfor hjemstedet på grunn av arbeidet. Det var bakgrunnen for vår tolkning, sier Anne Kristin Hjukse, kommunikasjonssjef ved Statsministerens kontor, til VG.

– Vi har nå fått god veiledning fra Skatteetaten som sier at det hele tiden har vært et krav om at man har hatt utgifter til bolig på hjemstedet for å få skattefritak. Vi forholder oss til dette og forsikrer oss om at vi innberetter i tråd med dette, fortsetter hun og legger til:

– Vi har orientert Kjell Ingolf Ropstad om hvordan vi har oppfattet regelverket, men har også hele tiden bedt statsråden om selv å ta kontakt med Skatteetaten om sin sak.

– Antageligvis skattepliktig

Førsteamanuensis og skatteekspert Eivind Furuseth ved Handelshøyskolen BI mener også at Ropstads skattegrep ser ut som et brudd på skatteretten.

– I skatteretten ser vi på realiteten. Dersom denne saken kommer opp på skattekontoret, noe den antageligvis vil gjøre nå, vil man se hva som har skjedd i realiteten. Her har han ikke hatt kostnader på hjemmeboligen sin, og da vil han antageligvis bli skattepliktig, sier Furuseth til VG.

På spørsmål om Ropstads påstand om endring i oppfatning av utgifter på hjemstedet svarer han:

– Det er ikke det som står i skattens ABC – det er de retningslinjene som gjelder i skatteretten.

Furuseth påpeker at skatteunndragelser ikke er uvanlig, og trekker frem skattepliktig bruk av firmaers fritidseiendommer eller biler som typiske eksempler.

– Det er ikke noe ekstraordinært sånn sett. Det som setter saken på spissen er at en politiker gjør det. Det viser vel bare at politikere er mennesker de også. Man håper gjerne at de er frommere og bedre, men de er jo ikke det. Det er lett å la seg rive med og få noen ekstra kroner, sier skatteeksperten.

KrF-fylkesleder: «Rokker ved tilliten til Ropstad som leder»

– Fiktive tilpasninger for å snylte

Hveem påpeker at det er vanlig praksis for stortingspolitikere å få skattefritak for gratis pendlerbolig dersom man har utgifter knyttet til hjemmebolig.

– Hvis man ikke har denne utgiften fordi man eksempelvis leier ut, selger eller av andre grunner ikke har utgifter, så er prinsippet er at man skal beskattes når man får dekket bolig. Dette bør være enkelt å forstå.

– Det man kan undre seg over er hvordan man uansett – men ikke minst i en slik rolle – foretar mer eller mindre fiktive tilpasninger for å snylte på fellesskapets midler, sier Hveem og legger til:

– Det er en skatteunndragelse uansett om det er Kong Salomon eller Jørgen hattemaker som gjør det, men vi reagerer ekstra om det er presten som stjeler fra kollekten.

Se video – statsministeren mener Ropstad må rydde opp:

Burde håndtert bedre

Hveem har lite tro på at Ropstad ville betalt i nærheten av 175.000 til sine foreldre på Moisund.

– Det er dobbelt ille, summen er nok relativt ubetydelig i forhold til det han skulle betalt i skatt av fordelen av gratis stortingsleilighet. Det er betydelig i nettoeffekt, sier han og påpeker at poenget med lovverket er å unngå at pendlende skal få doble utgifter.

Førsteamanuensen har ikke noe syn på om Ropstad burde gå av, men han mener prosessen etter Aftenpostens første avsløring om Ropstads bostedsregistrering hjemme hos foreldrene burde vært håndtert bedre fra første stund:

– Det som er betenkelig, og det de som skal ta stilling til spørsmålet bør overveie, er på hvilken måte denne informasjonen har kommet frem. Alt dette burde vært lagt på bordet umiddelbart og det burde vært utvist en ubetinget vilje til å gjøre opp for seg, sier Hveem.

Skatteetaten: Kommenterer ikke enkeltsaker

VG har vært i kontakt med Skatteetaten om Ropstad-saken, som viser til taushetsplikten og derfor ikke kan kommentere enkeltsaker.

– Skatteetaten har hatt en generell dialog med Statsministerens kontor som arbeidsgiver om skattespørsmål knyttet til blant annet skattemessig bosted og pendling, sier seksjonssjef Lene Marie Ringså på generelt grunnlag.