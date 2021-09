forrige





Erna Solberg vil fortsette som Høyre-leder – også ved neste valg

Erna Solberg vil ikke gi seg som Høyre-leder. Hun sier hun har planer om å lede partiet til valgseier og ny regjeringsmakt i 2025.

VG møtte tirsdag formiddag statsminister Erna Solberg til dagen der på-prat, etter at det ble rødgrønt flertall mandag kveld.

Hun må gå av etter åtte år som statsminister når Jonas Gahr Støre har fått laget sin regjeringsplattform og dannet regjering senere i høst.

– Hvor godt sover man når man har mistet makten over Kongeriket?

– Jeg har jo egentlig sovet godt. Jeg var trøtt. Når du er trøtt så går du og legger deg, og så sovner du.

Hun velger kafeen «Er Lik Oslo» som er basert på miljøet rundt magasinet med samme navn, som selges av vanskeligstilte.

– Mye av vårt politiske engasjement handler nettopp om de som har falt utenfor samfunnet og arbeidslivet, sier Solberg.

– Genuin

Hun sier hun opplevde glød i partiet helt til siste slutt.

– Den entusiasmen som var på vår valgvake var jo genuin, og de sier det rundt omkring i hele landet – det har vært god stemning med masse folk som har stått på, og det dreier seg om at vi er stolte over resultatene og stolte over det vi har gjort i åtte år.

– Dagen derpå: Ferdig som statsminister. Hva tenker du?

– I hvert fall ferdig for denne stortingsperioden, sier hun optimistisk fremoverskuende og fremoverlent.

– Stolte

– Jeg tenker at vi er stolte over resultatene våre, fortsette hun og viser blant annet til at 5000 flere ungdommer går ut av videregående med et fagbrev eller vitnemål i hånden, og at de har gjort Norge mer konkurransedyktig.

– Vi har senket selskapsskatten med seks prosent, vi har senket skatten for vanlige familier, vi har løftet forskning og utvikling, satt i gang noen av de største industriprosjektene på grønn side som noen gang har vært. Så Norge er mer oljeuavhengig og har større robusthet i økonomien.

Hun legger også til:

– Vi har også prioritert og løftet de som sliter med sykdom, rus og psykisk helse. Det er jeg stolt av.

Vil fortsette i 2025

– Du stilte ikke din plass som Høyre-leder til disposisjon i natt: Ønsker du å fortsette hvis partiet ønsker deg?

– Ja. Jeg har sagt at dette er en diskusjon som vi må ta i vårt parti. Jeg har motivasjon og lyst til å lyst til å fortsette.

Hun sier hun er veldig takknemlig for at partiet har latt henne lede partiet i 18 år.

Men hun sier hun har mer å gi og ønsker å lede partiet til valgseier og gjeninnta statsministerkontoret etter stortingsvalget i 2025.

– Ja, det er det jeg tenker nå. Men vi skal også ha diskusjonene i vårt parti, for på et tidspunkt så skal man gjøre endringer.

– Både Tina Bru og Henrik Asheim, mulige fremtidige arvtagere etter deg, signaliserer at du bør fortsette?

– Det er veldig hyggelig å høre. Samtidig har vi så mye talent i dette partiet, og så mye flinke folk, så de må få lov til å begynne en gang de og.

– Hvorfor tapte dere?

– Det er ganske interessant å se, vi har akkurat like mye tilbakegang nå fra forrige valg, som Arbeiderpartiet hadde fra 2009–2013. Når man har vært åtte år i regjering, så får man et litt dårligere valgresultat på litt styringsslitasje, som går på at folk gjerne blir fascinert av noe annet – andre saker, andre personer.

– Katastrofevalg i Oslo

– Hvis slitasje etter åtte år har vært viktig årsak til nederlaget, er du rette vedkommende til å skape ny giv for å vinne valget om fire år?

– Jeg tror ikke det er den typen slitasje. Det dreier seg om at det er lettere å komme fra opposisjon og snakke om ting som ikke er perfekt i det norske samfunnet. Og love veldig mye, og samtidig ikke si hva de ikke skal gjøre.

Hun sier det har vært en fragmentert valgkamp.

– Med veldig ulike temaer ulike steder i landet. Det ser du på valgresultatene, sier hun og viser til at de har gjort det bra blant annet på Vestlandet, Akershus og delvis Oslo.

– I Oslo får den ytterste rødesiden og de grønne partiene veldig høy oppslutning, mens vi gjør det ikke så verst i Oslo. Arbeiderpartiet har jo gjort et katastrofevalg i Oslo: Tatt i betraktning at de sitte med byrådet.

– Hvis det dukker opp en spennende internasjonal jobb i FN eller andre steder, vurderer du å hoppe av norsk politikk og ta en Stoltenberg?

– Egentlig ikke. For det første tror jeg Norge har fått sin porsjon av internasjonale jobber for en stund, med både Jagland og Stoltenberg. Det er ikke sånn at Norge kan velge og vrake.

– Ordet «egentlig» holder det åpent om det kommer et tilbud?

– Jeg er mest opptatt av det som skjer med utviklingen i Norge. Jeg er veldig opptatt av utvikling og alt sånt, men jeg er mest opptatt av som politiker utviklingen i det norske samfunnet.

Hun legger leende til om et manglende FN-gen:

– Jeg er veldig dårlig på en ting: Tålmodigheten til å sitte å flikke på resolusjonstekster.

En rekke forhold måtte slå inn for borgerlig seier. Blant annet at Rødt kom under sperregrensen med MDG og KrF over med Venstre – og Høyre måtte nå minst 25 prosent.

– Dere endte på vel 20. Det var ditt Høyre som var lengst unna. Hvorfor?

– Vi hadde samme fallet som Arbeiderpartiet hadde sist ved valget 2013. Det er mange som slår seg på brystet nå etter valget og sier at man har gjort veldig stor fremgang og slikt, men de glemmer å fortelle hvor de kom fra.

Hun viser til at Sp har gjort et godt valg, men ikke Ap.

– Arbeiderpartiet har ikke gjort et veldig godt valg. De har tross alt gjort sitt nest dårligste valg. Men de får makten og det er det som til slutt betyr noe.

– Hvor mye sto coronaen i veien for dere?

– Jeg tror coronaen har stått mye i veien for vår politiske kommunikasjon, sier hun og viser til at de har levert det hun kaller en av de største skolereformene, – gjennomføringsreformen for voksne.

– Og andre viktige store lanseringer som nesten ikke har fått oppmerksomhet på grunn av coronapandemien, sier hun.

– Nedturen til Høyre begynte med fallende coronatillit: Først feiringen på Geilo og senere blant annet helseminister Høies pålegg om at Stortinget måtte vaksinere seg – mens han selv ikke gjorde det?

– Jeg tror ikke sånt spiller så mye inn. Opplevelsen vår er at folk sier at vi har håndtert pandemien godt.

Hun sier hun er mest stolt av dette:

– Jeg er egentlig mest stolt av at til tross for de store krisene vi har hatt, så har vi klart å holde fokus på de sakene vi gikk til valg på. Løfte norsk skole. Jeg er stolt over at 5000 flere ungdommer går ut av videregående med et fagbrev eller studiebevis. Det at de har et vitnemål, det er en så viktig investering for de 5000 og de neste 5000 fremover. Hvert eneste år.