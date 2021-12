55.000 lys: Oddbjørn Lund Hansen har pyntet hele fasaden med lys.

Trosser strømsjokk: − Julelysene skal opp, uansett

Selv om strømprisene er skyhøye, har Oddbjørn Lund Hansen og Tore Karlsen pyntet husene sine med flere tusen julelys. For dem må det til for å sikre julestemningen.

Av Stine Slettås Machlar

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Strømmen har jeg ikke brydd meg om i det hele tatt, i hvert fall ikke på julelysene. På alt det andre tenker man jo på det, men julelysene skal opp uansett, humrer Oddbjørn Lund Hansen fra Bodø.

I fem år har han pyntet huset med lys, i år har han 55.000. De får lyse hele døgnet. Strømmen spares på andre ting.

– Vaskemaskinen og oppvaskmaskinen går sjeldnere enn før, vi skrur av lys på natten og demper temperaturen i rom vi ikke bruker, men julelysene må stå på 24/7, så det er ikke mye logikk i det, ler Hansen.

– Hvis ikke så hadde det ikke blitt jul, er det sånn?

– Det er ikke langt unna. Julen hadde jo kommet uansett, men den hadde ikke blitt like artig og koselig for å si det sånn.

LYSER HELE DØGNET: Oddbjørn Lund Hansen bryr seg ikke om strømpriser når det er snakk om julelysene på tomten.

Får koste det det vil

Julepyntingen har blitt dyrere i år enn tidligere år, men å droppe de var ikke en mulighet for Hansen.

– Det meste er LED-lys så det går jo ikke all verden på strøm, men at det går et par tusen ekstra nå i desember er jo helt klart.

– Det var ikke noe alternativ for deg å minske julelysene i år?

– Nei, det var ikke et alternativ. Det er jo litt artig. Masse folk stopper jo og synes det er artig å se det. Så får strømmen bare bli som den blir, sier han.



Kjøper stadig mer

Hansen er kjent for hele nabolaget. Avisa Nordland har skrevet om han og julehuset hans før.

– Det har vært utrolig stor trafikk og masse økning fra i fjor da jeg ikke hadde så mange lys. Det går i hvert fall en 50–60 biler forbi her hver dag. Alle vet hvem jeg er, hvor jeg bor og at det er jeg som har huset med alle lysene.

Folkene som stopper syns det er fint å se. Det gir Hansen lysten til å fortsette.

– Lysene lyser opp her i mørketiden i Bodø og folk setter pris på det. Det gjør at jeg fortsetter. Til og med i går kjøpte jeg mer lys, sier Hansen.

3000 mer i måneden

Også Tore Karlsen fra Vinterbro har hengt opp sine 35.000 julelys i år. Strømprisene fikk ikke stoppe en tradisjon som har vart i over 20 år.

– Jeg har to kompressorer som går til de to store nissene i hagen. Ellers går resten på LED-lys, så strømmen blir ikke så ille. Strømregningen har ligget på 1500 kroner ekstra i desember og januar tidligere år. Jeg har regnet på det og vil tro det blir 3000 ekstra i desember og januar nå, sier Karlsen.

– Du har ikke vurdert å la være nå med så høye strømpriser? Er det verdt det?

– Jeg får forespørsler fra august om jeg skal lage julehus. Det har blitt en attraksjon, så jeg kan ikke la være, ler Karlsen.

TRADISJON: I over 20 år har Tore Karlsen og kona Bjørg Andresen gjort om huset sitt til en juleattraksjon. Bildet er fra VG besøkte dem og huset i 2017.

Både unge og eldre kommer for å se huset. Noen svensker har også tatt turen fra nabolandet.

– Vi gjør det for å glede andre. Bare på søndag var 300 på besøk. Det er gøy og definitivt verdt det.

Se video fra Tore og konas Bjørgs julehus i 2017:

Må låne plass av naboen

I stedet for å skalere ned, har Karlsen tatt pynten et steg opp. Det har han gjort for hvert år siden han startet for over 20 år siden. I år ble hans egen tomt på to mål for liten.

– Jeg har lånt litt plass av min polske nabo for å få plass til alt år. Heldigvis syns han det bare er moro, men det spørs vel om det er nok med det jeg har nå, ler Karlsen.