FORNØYD. Veronika Vasseng og hundene Exi, Akela og Twist feirer nyttårsaften på hotellrommet. De sjekket inn på nyttårsaften og sjekker ut fra Clarion hotel på Sola dagen etter.

Her feirer over 150 hunder nyttårsaften: − De fleste er nok redde for fyrverkeriet

På Clarion Hotel på Sola feirer over 150 hunder det nye året på lydtette rom.

Av Emma Fondenes Øvrebø

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Veronika Vasseng har tatt med sine tre hunder Exi, Akela og Twist. Ingen av hundene er spesielt redde for fyrverkeriet, men Vasseng tror det er flere som opplever det som skremmende.

– Lyden og lyset er unaturlig for hundene. De opplever fyrverkeri kun en gang i året, så de blir redde. Hunder har mye bedre luktesans enn mennesker, så det kan oppleves verre for dem, sier Vasseng til VG.

Til sammen skal 150 hunder og deres eiere tilbringe den første natten i det nye året på hotellet. Arrangement, Happy Dog, har foregått hvert år siden 2017 foruten i fjor. Vasseng har deltatt hvert år.

– Det er også mange som deltar for å være sosiale. Mye av grunnen til at jeg deltar, er at jeg får treffe andre hundeeiere, sier hun.

Det var Stavanger Aftenblad som omtalte saken først.

– Hører omtrent ingenting

Ideen til arrangementet kom fra et lydtett hotell i Arlanda i Sverige. Clarion Hotel ligger ved Stavanger lufthavn. Derfor er det ikke tillatt å avfyre raketter i nærheten.

– Vi hører omtrent ingenting. Det gjør det veldig trygt og flott for hundene, sier konferansemanager ved Clarion Hotel Air Niklas Magnussen til VG.

Han har med sin egen hund på hotellet fordi hunden er svært redd for fyrverkeri. Da hunden var valp ble den skremt av noen raketter som naboen avfyrte i hagen for noen år siden.

– Her kan hunden min slappe av, sier Magnussen.

BRA INTIATIV. Konferansemanager ved Clarion Hotel Air, Niklas Magnussen, har også sin egen hund med på hotellet på nyttårsaften.

Det er ifølge studier estimert at 45 prosent av hunder viser tegn på frykt og angst ved lyden av fyrverkeri. Ifølge tall fra legemiddelfirmaet Orion Pharma, forskrives over 8000 enheter med det beroligende middelet Sileo til hund i Norge hvert år for å hjelpe mot angst og redsel mot lyder, skriver NTB.

– Stressrelatert atferd hos hund er pesing, skjelving, vokalisering, rastløs vandring, fluktrespons, urinerer eller har avføring inne, matvegring, sikling, og økt hjerte og respirasjonsfrekvens. Dyret har det med andre ord ikke godt og mange dyreeiere oppsøker veterinær i forkant av nyttårsaften for å få hjelp og råd, sier leder Hilde Røssland i Smådyrveterinærers forening.

I tillegg til hunder, har det også vært rapportert om husdyr som hest og ku som har avgått med døden som følge av fyrverkeri de siste årene.

Takknemlig

Vasseng sjekket inn på nyttårsaften og sjekker ut fra hotellet første nyttårsdag.

– Hundefolket setter veldig pris på dette arrangementet. Vi avslutter året på en rolig måte, og får en god start på det nye året.

Hun er veldig glad for at de fikk delta på arrangementet nå, siden det var avlyst i fjor. Tidligere har Vasseng holdt kurs for hundeierne på hotellet, men i år lot det seg ikke gjennomføre på grunn av coronatiltakene.

– Det viktigste er at hundene får være på et lydtett rom og at de blir skånet for raketter.