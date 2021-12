I AVHØR: Her går Jan Helge Andersen ut fra politihuset i Oslo, etter å ha forklart seg på nytt om hva som skjedde i Baneheia for 21 år siden.

Nye Baneheia-undersøkelser: Sår mer tvil om Jan Helge Andersens forklaring

Flere deler av Jan Helge Andersens (40) forklaring om hva som skjedde under Baneheia-drapene, stemmer ikke overens med nye undersøkelser.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Mandag 18. oktober i år gikk drapsdømte Jan Helge Andersen inn på politihuset i Oslo.

De påfølgende dagene skulle han få en rekke vanskelige spørsmål basert på oppsiktsvekkende funn fra den nye Baneheia-etterforskningen:

Kunne han ha forgrepet seg på begge jentene, og ikke én av dem, slik han tidligere hadde forklart?

Kan det ha vært ham som forgrep seg først, og ikke den tidligere kameraten Viggo Kristiansen, som han tidligere hadde hevdet?

Hva hadde han å si til at hans DNA, ved hjelp av nye metoder, var funnet på intime steder på begge jentene? Og hvorfor er ikke ofrenes skader forenlig med hans tidligere forklaring?

I tillegg gir han nå en ny forklaring om hvordan drapskniven ble vasket.

Tvilsom troverdighet

I 2002 ble Jan Helge Andersen dømt til 19 år fengsel etter å ha tilstått.

Han pekte samtidig på Viggo Kristiansen som initiativtager og hovedmann bak forbrytelsene mot de to mindreårige jentene, Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10).

Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring, men han har i alle år nektet straffskyld. I februar i år fikk han straffesaken sin gjenopptatt – og Oslo politidistrikt fikk i ansvar å etterforske saken på nytt.

Under rettssakene var Andersens troverdighet et svært viktig tema, siden Kristiansen nektet. Andersens forklaring ble da tillagt stor vekt for dommen mot Kristiansen.

Flertallet i Gjenopptakelseskommisjonen konkluderte imidlertid med at Jan Helge Andersens forklaring som bevis er klart svekket av omstendigheter som har blitt kjent etter at de to dommene falt.

Oslo-politiet fremstår nå usikre på om Jan Helge Andersen har vært åpen om hele sannheten – og legger frem flere funn som strider imot hans tidligere forklaringer.

Andersen har nå status som mistenkt, siden politiet mener etterforskningen som gjennomføres kan påvirke ham og hans sak.

VG kan for første gang gi et innblikk i hvordan Jan Helge Andersen ble grillet i de nye Baneheia-avhørene. Avhørene viser at politiet er spesielt interessert i Andersens forklaring om hendelsesforløpet drapskvelden, hans egen rolle og handlinger på åstedet.

– Jan Helge Andersen fastholder at Viggo Kristiansen deltok i ugjerningene. Andersen har videre besvart politiets spørsmål i avhør etter beste evne, men på grunn av min taushetsplikt er jeg avskåret fra å kommentere elementer fra avhørene og sakens øvrige bevis, sier Andersens forsvarer Svein Holden.

Et eller to overgrep?

I politiavhør høsten 2000 forklarte Jan Helge Andersen at han mente å ha forgrepet seg mot den eldste jenta. Senere i disse avhørene ble han forelagt DNA-funn fra den yngste jenta.

Da endret Andersen forklaring og sa at han måtte ha forgrepet seg på henne isteden.

I de nye Baneheia-avhørene tar politiet opp temaet på nytt. Andersen forklarer at han den gang endret forklaring på grunn av DNA-funnet som ble lagt frem. I dag mener han fortsatt at det var den eldste jenta han forgrep seg mot, ifølge VGs opplysninger.

Politiet stiller deretter spørsmål om Andersen kan ha forgrepet seg mot begge jentene. Det kan han ikke avvise, men han sier han kun husker det ene overgrepet, ifølge VGs opplysninger.

I tillegg forklarer Andersen at dersom han har forgrepet seg mot begge, så evner han hverken å minnes det, forstå det eller å se det for seg, får VG opplyst.

Andersen legger også til at han vet at noe ikke stemmer, at han tok feil av jentene for 21 år siden og at det var politiets DNA-funn den gangen som gjorde at han aksepterte at han tok feil, får VG opplyst.

Nå er Andersen usikker på om han forgrep seg mot den eldste, den yngste eller begge, ifølge VGs opplysninger.

– Vi har ingen kommentar til forklaringen fra Jan Helge Andersen eller etterforskningen for øvrig. Som kjent er den heller ikke ferdigstilt, sier statsadvokat Andreas Schei.

ÅSTEDET: Her jobber politiets krimteknikere i Baneheia i dagene etter at de to ofrene ble funnet drept i mai 2000.

DNA og «black out»

Jan Helge Andersen får også en oppsiktsvekkende beskjed i avhør: Oslo-politiet har funnet DNA fra ham på seks ulike steder på Lena Sløgedal Paulsen og hennes eiendeler.

Andersen vet ikke hva han tenker om disse funnene og mener han eventuelt har gjort noe han har «blacket ut» på og ikke husker, ifølge VGs opplysninger.

Politiet spør hva Andersen mener med «blacket ut». Andersen svarer at han ikke klarer å finne noe i sin hukommelse som tilsier at han har begått to overgrep, får VG opplyst.

Politiet orienterer ham deretter om at to av DNA-funnene i saken er gjort på tilnærmet samme intime sted på de to ofrene. Begge funnene kan ansees å relatere seg til overgrep, får VG opplyst.

Andersen gjentar seg selv: Enten har han «blacket ut» – og av den grunn ikke husker begge overgrepene – eller så er det oversmitte fra Viggo Kristiansen, får VG opplyst.

I de nye DNA-undersøkelsene er det ikke gjort noen funn fra Viggo Kristiansen. Kristiansen har i 21 år nektet for å ha vært på åstedet og deltatt i ugjerningene.

Reagerte på skader

I forbindelse med den nye etterforskningen har politiet også gjennomført undersøkelser av obduksjonsrapporten i saken. Rettsmedisinerne som har stått for disse undersøkelsene har blant annet reagert på én ting, får VG opplyst:

Ofrene har skader et bestemt sted på kroppen. Disse skadene er ikke forenlig med gjerningsbeskrivelsene til Jan Helge Andersen. Isteden viser undersøkelsene skader flere andre steder på jentenes kropper.

Andersen kan i dag ikke huske å ha fått beskrevet skadene så konkret. Han er også usikker på hvordan disse skadene ble påført. Han antyder imidlertid at det kan ha skjedd i forbindelse med at ofrene ble flyttet på åstedet etter drapene, får VG opplyst.

Politiet forteller deretter Andersen at rettsmedisinerne mener at skadene på kroppen til den eldste jenta ble påført mens hun var i live. Det passer derfor ikke med hans forklaring om at det kan ha skjedd mens hun ble flyttet – siden hun ble flyttet etter at hun ble drept, ifølge politiet.

DREPT: Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10).

Kan ha forgrepet seg først

I de nye Baneheia-avhørene har Jan Helge Andersen forklart sin versjon om hva som skjedde på åstedet. Andersen har tidligere påstått at det var Viggo Kristiansen forgrep seg først, men nå er han usikker på rekkefølgen, får VG opplyst.

I løpet av avhørene får Andersen gjentatte spørsmål om rekkefølgen, noe som fører til at han nå åpner opp for å ha vært den første som begikk overgrep. Men han er usikker, ifølge VGs opplysninger.

Hvem vasket drapskniven?

Jan Helge Andersen har i tidligere avhør hevdet at det var Viggo Kristiansen som vasket drapskniven etter ugjerningene. Andersen ga den gangen en detaljert beskrivelse av hvordan den tidligere kameraten vasket kniven, blant annet med mose.

Kristiansen har hele tiden nektet for å ha vært på åstedet drapskvelden.

Nå gir Andersen en helt ny forklaring om kniven. Han forteller detaljert om hvordan han selv vasket den i en bekk, før han ga den tilbake til Kristiansen, får VG opplyst.

Kniven har aldri blitt funnet. Andersen sier han heller ikke vet hvor den ble av.

Politiet påpeker så at Andersen når gir en ny forklaring om vaskingen av kniven. Andersen svarer at han da har tatt feil nå. Han innser at han har gitt politiet to ulike forklaringer, og mener derfor at versjonen fra tidligere avhør sannsynligvis er rett, får VG opplyst.

EN FRI MANN: Viggo Kristiansen ble løslatt fra Ila fengsel i juni i år etter å ha sonet 20 år av forvaringsdommen i Baneheia-saken. Han nekter fortsatt straffskyld og har fått saken sin gjenopptatt.

Blod på kniven

Da politiet etterforsket Baneheia-saken i 2000 ble det ikke påvist blod på grener som ble brukt for å dekke til de to ofrene eller fra stedene hvor grenene ble kuttet. I de nye avhørene får Jan Helge Andersen spørsmål om hvordan kniven så ut da han kuttet grener på åstedet, får VG opplyst.

Han svarer da at kniven var blodig, slik han husket det.

Politiet presenterer derfor resultatene fra undersøkelsene i 2000, noe som gjør at Andersen nå forklarer at han kunne ha tørket av kniven først. Han sier at han er sikker på at den var blodig da han fikk den fra Kristiansen – før han selv kuttet grener, får VG opplyst.

Kristiansen bestrider påstandene og nekter for å ha deltatt i ugjerningene.

Pose i søppelkasse

I tidligere politiavhør har Jan Helge Andersen forklart at han trodde Viggo Kristiansen hadde med seg en pose drapskvelden.

Tidligere har Andersens forklart at posen ble lagt i demningen sammen med badetøyet til de to ofrene etter drapene. Nå forklarer imidlertid Andersen at posen ikke ble lagt i demningen, uten at han helt vet hvor den ble av, får VG opplyst.

Den aktuelle posen ble funnet i en søppelkasse med blod på, ifølge politiet. Kristiansen nekter for å ha vært i Baneheia drapskvelden.

Politiet i Oslo er ikke ferdig med den nye etterforskningen av Baneheia-saken. De har blant annet gjennomført flere avhør av Jan Helge Andersen og venter fortsatt på svar på flere DNA-undersøkelser, får VG opplyst.

Audun Beckstrøm og Håkon Brækhus er bistandsadvokatene til familiene til jentene, og mener bevissituasjonen i det vesentlige er den samme som den har vært hele tiden.

– Jan Helge Andersen står på at Viggo Kristiansen var med. Viggo Kristiansen nekter for å ha vært med. Rettsmedisinerne har funnet flere DNA-spor fra Jan Helge Andersen når man nå har gått gjennom rester av gamle prøver, men dette endrer ikke det samlede bevisbildet, sier Brækhus.

– Det har vært tungt for foreldrene å gå gjennom de nye avhørene. De blir på mange måter satt tilbake til år 2000 og må enda en gang forholde seg til det grusomme som den gang skjedde med deres to høyt elskede jenter, sier Beckstrøm.

– VG sitter på informasjon om at Viggo Kristiansen på grunn av aktiv mobilbruk ikke kan ha vært på åstedet under ugjerningene. Avisen har en selvstendig plikt til å sjekke alt de publiserer av spekulasjoner og opplysninger opp mot denne kunnskap, sier Kristiansens forsvarer Arvid Sjødin, og fortsetter:

– Utover dette har vi ingen kommentar til Viggo Kristiansens avsluttede avhør, Jan Helge Andersens pågående avhør eller etterforskningen for øvrig.