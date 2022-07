PLAGSOM: Selv om myggen er plagsom for mennesker, har den sin funksjon i naturen ifølge myggforsker Sondre Dahle.

Færre mygg: Ikke bare godt nytt

Det blir færre mygg å se i Sør- og Øst-Norge i sommer. Likevel er det ikke alle som synes dette er godt nytt, ifølge myggforsker.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det er lite mygg på Østlandet og fjellet i Sør-Norge, men jeg har hørt at det har vært normalt til mye i nord.

Det forklarer biolog og myggforsker Sondre Dahle ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) til VG.

– Vi har ikke noen myggovervåkning i Norge, så det er bare det man husker som gjelder. Jeg har også fått informasjon fra andre der hvor jeg ikke har vært selv, sier Dahle.

Tørt vær

Det er tørt vær som er årsaken til at det er så lite mygg på Øst- og Sørlandet, forklarer biologen. Det har vært lite snøsmelting og ingen flom i elvene.

– Mygglarvene langs elvene har ikke fått flomvann til å vokse opp i, sier Dahle.

Han legger til at myggen klekker i dammer som oppstår etter snøsmelting, og at det derfor blir klekket færre mygg om det smelter mindre snø.

– De som er ute på fjellet i Sør-Norge kan oppleve mindre mygg enn vanlig.

Også langs Glomma er det mindre mygg en normalt. Myggen som finnes her, flommyggen, er veldig hissig og forårsaker en del problemer for de som bor i området, forklarer Dahle.

Ikke bare positivt

– Jeg kan berolige de som er bekymret for at det er for lite mygg om at det finnes 38 forskjellige myggarter i Norge og de har litt forskjellige levesett, så de vil alltid finne måter å klare seg, sier Dahle.

Det er flere områder som har en del mygg, ifølge myggforskeren, som i Møre og Romsdal der det har vært en del snø.

Dahle påpeker at lite mygg ikke bare er godt nytt. Selv om det lille insektet er plagsomt for mennesker, er den en delikatesse for flere fugler.

– Myggen har en plass i naturen og det er mange som spiser den, så det er ikke godt nytt for dem.