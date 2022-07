Ifølge den svenske redningstjenesten er det gjort funn at vrakgods etter en seilbåt.

To personer kritisk skadet etter å ha blitt hentet opp av sjøen ved Hvaler

Flere redningsskøyter og et redningshelikopter deltar i aksjonen, både fra norsk og svensk side.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres

– Vi har funnet vrakgods etter det som trolig er en seilbåt og også funnet to personer i vannet. Det er to personer som er funnet, det er kritisk for begge, og de er fraktet til sykehus, sier Lina Toresson i det svenske Sjöfartsverket til TT.







– Det er uklart hva som har skjedd, så vår oppgave nå er å lete videre for å utelukke at det er flere personer som trenger hjelp, sier Toresson.

Det er uklart om det var flere personer om bord i båten, og både norsk og svensk redningstjeneste søker nå i området fort sikkerhetsskyld.

HRS Sør-Norge er med på å koordinere redningen sammen med svenske myndigheter.

– Det er foreløpig uklart hva som er skjedd, men vi har en hypotese om at det er en fritidsbåt som har havarert, sier redningsleder Vincent Roos til VG.

Personene ble tatt om bord på en redningsskøyte og ble så fraktet til Strömstad i Sverige.

Redningsselskapet melder på Twitter at de også bistår i oppdraget:

– RS «Ragnar Stoud Platou» og RS «Horn Stayer» og en rekke andre norske og svenske ressurser deltar i en pågående aksjon rundt i svensk farvann.