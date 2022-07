MÅKEUNGER: Ifølge masterstudent Sine Dagsdatter Hagestad var det kun én flyvedyktig hettemåkeunge på Geitholmen etter denne hekkesesongen.

Politiet etterforsker eggplukking: − Alvorlig

Rundt 1200 hettemåkeegg skal ha forsvunnet fra minst 411 reder på Geitholmen i Bærum. Hettemåken er en kritisk truet art og politiet etterforsker saken.

Saken startet da Sine Dagsdatter Hagestad, som studerer marinbiologi ved Universitetet i Oslo, samlet data til masteroppgaven sin om naturlig variasjon.

Hun overvåket hettemåkene gjennom hekkesesongen – blant annet ved bruk av dronebilder fra Geitholmen i Bærum.

Arten er kategorisert som kritisk truet på rødlisten, og holder i stor grad til i Oslofjorden. Deler av Geitholmen er i dag et naturreservat hvor en stor andel av hettemåkene hekker.

MASTEROPPGAVE: Sine Dagsdatter Hagestad skulle skrive masteroppgave om naturlig variasjon og fulgte derfor utviklingen på Geitholmen tett.

15. mai i år tok masterstudenten dronebilder over holmen som viste 640 hettemåke-reir med egg. Da hun skulle ut og ta nye dronebilder én uke senere var 65 prosent av reirene tomme, forteller hun.

Ifølge kartleggingen hennes ble 1200 egg fra minst 411 fuglereir på Geitholmen borte i løpet av denne ene uken, og Dagsdatter Hagestad mener at de er blitt plukket av mennesker.

– Det er veldig trist, og jeg er redd man mister mye kunnskap og data som er kjempeviktig for bevaringstiltak av en truet art, sier hun.

1 / 2 DRONEBILDE: De røde markørene til masterstudent Signe Dagsdatter Hagestad viser reir som ble tomme mellom 15. mai og 22. mai. Blå markører viser reir som er til stede på dronebilder tatt begge dager, og grønne markører er nyetablerte reir i samme periode. DRONEBILDER: Til høyre ser man dronebilde fra geitholmen før eggplukkingen, mens man til venstre ser hvilke egg som er blitt borte. forrige neste fullskjerm DRONEBILDE: De røde markørene til masterstudent Signe Dagsdatter Hagestad viser reir som ble tomme mellom 15. mai og 22. mai. Blå markører viser reir som er til stede på dronebilder tatt begge dager, og grønne markører er nyetablerte reir i samme periode.

I 2021 hadde Geitholmen den største hettemåkekolonien i Norge, forteller Sindre Molværsmyr, som er avdelingsingeniør og fugleekspert hos Norsk institutt for naturforskning.

– Hettemåken er veldig sårbar og derfor er dette veldig alvorlig, sier han.

Molværsmyr er veilederen til masterstudent Dagsdatter Hagestad, og mener det ikke finnes andre saker i Norge som berører én fuglebestand så sterkt.

Sammen med Statens naturoppsyn anmeldte han saken til politiet i slutten av mai.

Politibetjent Anniken Mjaaland i Oslo politidistrikt bekrefter at de etterforsker saken.

– Jeg kan bekrefte at det er alvorlig. Jeg tror ikke de fleste er klar over at hettemåken er rødlistet.

FUGLEEKSPERT: Sindre Molværsmyr er fugleekspert, og avdelingsingeniør hos Norsk institutt for naturforskning.

– Hvor tror dere eggene ble gjort av?

– Det er en del av etterforskningen å finne ut av hvor eggene har blitt av.

Mjaaland forteller at de har gjennomført avhør, men at det gjenstår en del etterforskning. Politiet ønsker ikke å kommentere om de har en mistenkt i saken.

Info Hva er rødlisten? Liste over arter/naturtyper med vurdering av risiko for å dø ut, eller forsvinne fra et område.

Arter/naturtyper klassifiseres i ulike kategorier etter hvor truet de er.

Kategoriene antyder risiko for utryddelse om situasjonen ikke endres.

Rødlisten har følgende rekkefølge på kategoriene: Datamangel, nær truet, sårbar, sterkt truet, kritisk truet og regionalt utdødd. Kilde: Store Norske Leksikon og Artsdatabanken

– Klar norgesrekord

Fugleekspert og rådgiver Morten Helberg i naturvernorganisasjon Birdlife Norge sier saken er en av de mest alvorlige sakene innen norsk faunakriminalitet.

– I Norge er det omtrent 5000–7000 par med hettemåker og på Geitholmen er det 633 par. Det vil si at rundt 10 prosent av hettemåkebestanden har mistet ungene sine.

– Ingen har klart å gjøre like mye skade med én kriminell handling på biologisk mangfold før. Når man regner prosenten av bestanden som er svekket er dette en klar norgesrekord, sier han.

FUGLEEKSPERT: Rådgiver Morten Helberg hos Birdlife Norge forteller til VG at hettemåke-saken er en av de største i Norge.

Ifølge artsdatabanken har hettemåke-bestanden hatt en reduksjon på 30–50 prosent de siste 10 årene.

Masterstudent Sine Dagsdatter Hagestad forteller at hettemåkekolonien på Geitholmen nå har blitt såpass svekket at den er å regne som ødelagt.

– Strukturen i kolonien ble ødelagt, så det kom kun én flyvedyktig måkeunge. Hettemåker bygger reirene nærme hverandre så kolonien får et sterkt forsvar. Når det forsvaret svekkes har hettemåkene mindre kapasitet til å jage ut predatorer, sier hun.

EGGENE ER BORTE: Til høyre er dronebilde før eggplukkingen og til venstre ser man hvilke egg som er borte.

– Hva er det man frykter vil skje om hettemåken utryddes?

– Hettemåkekoloniene lager et forsvar som gjør at andre arter som toppand, siland og rødstilk kan bo der, forteller veileder Sindre Molværsmyr ved Norsk institutt for naturforskning.

– Endringer i bestanden til hettemåken kan også skyldes større endringer i andre økosystemer. Hettemåkene spiser mye mat i jordbrukslandskap og grøntområder i tettbygde områder.

– Dermed kan en nedgang i hettemåkebestanden være en indikator på endringer i jordbruket og andre arealbruksendringer som påvirker en lang rekke arter negativt, avslutter han.