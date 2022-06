UENIG: Tidligere Ap-statsråd, nåværende pr.-topp, Bjarne Håkon Hanssen mener det er ikke er behov for en storrengjøring av norsk arbeidsliv generelt.

Bjarne Håkon Hanssen deler kritikken av Støre

Torsdagens angrep fra de fire store arbeidstagerorganisasjonene på statsminister Jonas Gahr Støre, vekker heftig debatt og harme. Tidligere Ap-statsråd Bjarne Håkon Hanssen deler kritikken av Støre.

NHO-sjef Ole Erik Almlid, Spekter-sjef Anne-Kari Bratten, KS-styreleder Gunn Marit Helgesen og Virke-sjef Ivar Horneland Kristensen gikk til angrep på Støre i VG torsdag.

Årsaken er at han på LO-kongressen nylig sa at «Vi lovet en storrengjøring i arbeidslivet etter åtte år med høyrepolitikk, og nå, dere, vasker vi for harde livet».

Det er Aps partisekretær Kjersti Stenseng enig i.

– Selvfølgelig er det de useriøse i arbeidslivet som vi ønsker til livs. Men behovet for storrengjøring dreier seg om mye mer enn det, blant annet innleie og kamp for hele faste stillinger.

STØTTER: Kjersti Stenseng støtter helt og fullt sin partileders ordbruk.

Hun sier KS-styrelederen er et godt eksempel på at den kampen langt fra er vunnet.

– Helgesen sier at ord er viktig, men jeg mener at handling er viktigere. Og ser vi på Helgesens handlinger, så står de til stryk. Hun svikter landets mange kvinner – og menn – som går i brøkstillinger, spesielt i kommunene, sier Stenseng og viser til en votering i KS i vår:

– I hovedstyret i KS 5. april stemte hun mot et forslag om å lovfeste innføring av en heltidsnorm. Hun stemte også mot å utvide fortrinnsretten for deltidsansatte når en jobb blir ledig, sier Stenseng.

– Ikke behov

Tidligere arbeids- og sosialminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) mener det ikke er behov for storrengjøring i arbeidslivet.

– Jeg tenker at det er behov for en storrengjøring i den useriøse delen av norsk arbeidsliv. Arbeidslivskriminalitet må bekjempes med kraftig lut. Jeg ville ikke sagt at det er behov for en storrengjøring i arbeidslivet generelt, sier Hanssen til VG.

ÅPEN KUNDELISTE: Bjarne Håkon Hanssen har mange av de involverte selskapene i denne saken på kundelisten.

Han er i dag partner og medeier i pr.-selskapet Kruse Larsen.

De har offentliggjort sin kundeliste som viser at de blant annet har LO, KS, Virke, Spekter og to NHO-foreninger som kunder.

VG har brakt i erfaring at Kruse Larsen ikke har rådgitt de fire arbeidsgiverorganisasjonene i forbindelse med utspillet i VG.

– Høyre har nærmet seg Ap

Arbeidslivsadvokat Jan Fougner ledet et utvalg som leverte sin innstilling i fjor, om fremtidens arbeidsliv, hvor hovedkonklusjonen var å styrke faste ansettelser. Han deler kritikken av Støre.

– En veldig gledelig utvikling i norsk politikk de siste ti årene, har vært at Høyre har nærmet seg Ap i arbeidslivspolitikken, slik at det har vært bred enighet om de fundamentale momenter norsk arbeidsliv skal hvile på.

Han legger til:

– Utvalget jeg ledet, ble oppnevnt av en Høyrestatsråd, viser det.

KRITISK TIL ORDBRUK: Jan Fougner sier at ordet «storrengjøring» indikerer at det «er noe alvorlig galt med det meste».

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen la utvalgets forslag til grunn.

– Det samme gjorde Ap. At den nye statsministeren nå bruker en retorikk som skaper et inntrykk av kunstig uenighet om hovedlinjene i norsk arbeidslivspolitikk, er et tilbakeskritt, sier Fougner.

– Alvorlig galt med det meste

Han utdyper det slik:

– Jeg opplever det som et tilbakeskritt at Støre bruker et ord som storrengjøring, uten å relatere det til den delen av norske arbeidsliv som ikke er bra. Storrengjøring gir inntrykk av å gjelde hele arbeidslivet.

– Det er ikke enighet om alle elementene, eksempelvis om innleie?

– Retorikken rundt innleie knyttet til noen sektorer noen steder i Norge, der er det en reell uenighet, men når man kommuniserer med store bokstaver, er det viktig å fortelle hva det handler om. Storrengjøring indikerer at det er noe alvorlig galt med det meste.

Han sier at «95 prosent av norsk arbeidsliv er verdens beste arbeidsliv».

– Det er et resultat av den norske modellen, som har fått bred oppslutning.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik støtter Støre helt og fullt i denne saken.

UT MOT DE FIRE: LO-leder Peggy Hessen Følsvik avviser kritikken fra de fire arbeidsgiverorganisasjonene.

– Det virker nesten ikke som om arbeidsgiverne tar på alvor at det er problemer i norsk arbeidsliv. De må ta innover seg at alt ikke er på stell. Det er faktisk ganske møkkete i krokene og da er det bra at Arbeiderpartiet tar fram vaskekosten og gjør det skikkelig rent, sier hun.

I Oslo har de innført den såkalte Oslo-modellen, for å få til et ryddigere arbeidsliv.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier det er en lang vei å gå – og forsvarer Støre.

– Dette er historieløst og overraskende av NHO, Virke, YS og KS. De viser her en blindsone som overrasker meg, og jobber i praksis mot interessene til sine egne medlemmer. Arbeidsgiverne klarer ikke å fikse et anstendig arbeidsliv selv, det har vi sett i praksis, sier Johansen.

LØNN: Raymond Johansen sier lav lønn også er et område det må ryddes opp i.

Han sier de i stedet burde «være glade de har en regjering som forstår at å sørge for et godt og seriøst arbeidsliv ikke er en jobb som gjør seg selv».

– Vi har mistet generasjoner av norske fagarbeidere, blant annet fordi de ikke har ønsket å utdanne seg til en bransje uten skikkelige jobber. Det er livsfarlig for et samfunn, sier Oslo byrådsleder.

LAGBILDE: NHO-sjef Ole Erik Almlid, Spekter-sjef Anne-Kari Bratten, KS-styreleder Gunn Marit Helgesen og Virke-sjef Ivar Horneland Kristensen får både støtte og kritikk for sitt angrep på Støre.

Han viser til et eksempel, som dreier seg om lønn, som han mener også er et element i behovet for storrengjøring.

– Når de 30 prosentene med lavest lønn – de fleste av dem i uorganiserte bedrifter – opplever at lønnen ikke har blitt mer verdt på ti år, så sier det sitt om at lønningene presses ned.

Ber om samarbeid

Leder Ragnhild Lied i Unio ber om samarbeid, ikke strid.

– Vi er enig i at mye er bra i norsk arbeidsliv. Men samtidig er det utfordringer som må løses som uønsket deltid, utstrakt bruk av midlertidige ansettelser og kampen mot det useriøse arbeidslivet. Dette løses best gjennom en god og saklig dialog i trepartssamarbeidet hvor regjeringen lytter til arbeidslivets parter.

Støre ønsker ikke å kommentere saken.

– Lovfesting er ikke beste veien

Styreleder Gunn Marit Helgesen sier Stenseng «skyter fullstendig bom i sin kritikk».

– Det var faktisk et flertall i KS’ hovedstyre som stemte sammen i saken om lovfesting av heltid. KS har vært opptatt av heltid i mange år. Vi har signert heltidserklæringen, og jobber hardt og kontinuerlig for økt heltid både gjennom trepartssamarbeidet og sammen med kommunene. Men vi mener ikke at lovfesting er den beste veien å gå for å oppnå økt heltid.