Regjeringen med klar beskjed til Vy: Vil ha lederbonuser skrotet

Konsernledelsen i det statseide selskapet Vy kan få opptil tre eller fire månedslønner i bonus hvert år. Det ønsker samferdselsministeren en slutt på.

– De har relativt omfattende ordninger hvor man kan utbetale bonus i flere hundretusenkronersklassen, i tillegg til en lønn som må kunne sies å være god fra før.

Det sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård (Ap) på vei til Vys kontorer i Oslo fredag formiddag, før selskapets toppledere får levert en kalddusj i den tidlige sommervarmen:

– Vi ønsker å gi et tydelig signal om at vi mener det er tid for moderasjon på alle mulige vis, og det gjelder også våre selskaper i samferdselssektoren. De fleste av våre selskaper har avviklet bonusordninger for lengst, men ikke Vy, sier samferdselsminister Nygård.

Vy, det tidligere NSB, er 100 prosent statseid. Deres årsrapport for 2021 viser at syv selskapstopper hadde lønn på over to millioner kroner.

I tillegg har konsernledelsen altså en bonusordning.

– Topplederlønnen ligger på 3,7 millioner, med mulighet for å hente ut bonus på rundt en million. Det kan være snakk om flere hundre tusen på de øvrige lederne, sier samferdselsministeren.

NI BONUS-TOPPER: Det er nå ni personer i konsernledelsen i Vy. Konsernsjefen kan ifølge årsrapporten få en bonus på opptil fire måneders fastlønn. For øvrige medlemmer av konsernledelsen er maksimal bonus tre måneders fastlønn.

Rent formelt er det styret i Vy som beslutter om ordningene skal skrotes, det er ikke noe samferdselsministeren kan instruere dem til å gjøre.

– Men det er en veldig tydelig forventning vi kommer med ved neste generalforsamling, så jeg vil bli veldig overrasket om styret ikke tar hensyn til den, sier samferdselsministeren.

Vil ha nøkternhet på lederlønn i hele sektoren

Under Samferdselsdepartementet ligger også selskaper som Bane NOR, Avinor og Nye veier. Lederne der bør heller ikke forvente noen store lønnshopp i år, ifølge samferdselsministeren.

– I den situasjonen vi er nå, har vi en forventning om at ledelsen i våre selskaper forholder seg til frontfaget og er nøkterne i utviklingen av egen lønn. Det er viktig at de går foran med et godt eksempel, sier Nygård.

– Det griper inn i en større debatt om ulikhet, lønnsvekst for noen og at ikke alle henger med, sier Ap-toppen.

Samferdselsdepartementet sier det ikke ble utbetalt bonuser til Vy-toppene i 2021 og 2020 på grunn av pandemien.

– Nå som dere har stoppet konkurranseutsetting av tog, kan Vy få en viktigere rolle igjen. Hva sier du til argumentet om at god lønn og gode ordninger tiltrekker seg de beste folkene, som gir bedre styring, modernisering og mer valuta for pengene?

– God lønn er det allerede i lederstillingene. Jeg mener det er unødvendig å legge bonusordninger på toppen av det. Det har etter min mening ingen hensikt i den typen selskap, mener samferdselsministeren.

Vy-styreleder: – Må diskutere dette

Etter å ha møtt samferdselsministeren fredag, svarer Styreleder i Vy-gruppen, Berit Svendsen:

– Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård har gitt uttrykk overfor meg i dag for at han ønsker en endring. Styret må naturligvis diskutere dette, og komme tilbake til Nygård med en tilbakemelding, skriver Svendsen i en e-post til VG.

– Styrets fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse er basert på retningslinjer for lederlønn i statlige foretak, fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet i april 2021. Det er full åpenhet mellom styret og eier om lederlønningene, men det er styret som har ansvaret for fastsettelsen, understreker hun.