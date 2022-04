Terroristens begjæring om prøveløslatelse ble avvist av retten. Advokat Øystein Storrvik til høyre.

Lovforslag mot «Breivik-sirkus» får ikke flertall: − Jeg har stor forståelse, sier eks-riksadvokat

Stortingets justiskomité vil ikke innskrenke forvaringsdømtes rett til å begjære seg løslatt på prøve – slik Anders Behring Breivik kan gjøre hvert år.

Terroristen har sonet ti år av forvaringsdommen. Da han begjærte seg prøveløslatt i januar, tok tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch til orde for en lovendring.

Når faren for gjentagelse av alvorlige lovbrudd er særlig stor, foreslo Busch at domstolene kan beslutte at forvaringsdømte ikke kan begjære ny sak før inntil tre år er gått.

I dag kan spørsmålet om prøveløslatelse prøves for retten hvert år.

Fremskrittspartiets stortingsrepresentanter Tor André Johnsen, Per-Willy Amundsen og Himanshu Gulati foreslo en endring i straffeloven i tråd med forslaget til Busch.

– Hvis ikke vil det kunne bli samme sirkus på nytt år etter år, fremholdt Amundsen og viste til rettsaken da Breivik for første gang begjærte seg prøveløslatt.

Men justiskomiteens flertall fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV konkluderte tirsdag med at de ikke støtter forslaget og tilrår Stortinget ikke å vedta lovendringen.

– Jeg har stor forståelse for at man vil ha en ordinær prosess og en bred vurdering av forslaget. Det er i tråd med god norsk lovgivningstradisjon, sier Tor-Aksel Busch til VG.

Tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch.

Mehl vil utrede

Flertallet viser til at Justisdepartementet vil påbegynne et arbeid med å vurdere om det bør åpnes for unntak fra retten til å få vurdert prøveløslatelse med ettårsintervaller.

Justisminister Emilie Mehl (Sp) mener at slikt unntak bør utredes grundig og høres bredt, slik at alle sider av saken blir tilstrekkelig belyst og endringer ikke får utilsiktede følger.

Mehl forstår at det i enkelte saker kan fremstå unødvendig ressurskrevende med hyppig rettslig prøving av begjæringer om prøveløslatelse som har små utsikter til å føre frem.

Til justiskomiteen skriver statsråden:

– Jeg har stor forståelse for at det kan oppleves belastende for fornærmede og etterlatte at forvaringsdømte kan få prøvd spørsmålet om prøveløslatelse så ofte som i dag.

Justisminister Emilie Mehl vil grundig utrede unntak fra retten til å få vurdert prøveløslatelse hvert år.

– Sterkt inngrep i frihet

Forvaring er en tidsubestemt straff for spesielt farlige, tilregnelige lovbrytere. Formålet er å beskytte samfunnet mot ny alvorlig kriminalitet fra domfeltes side.

Forvaringen kan forlenges så lenge det er en nærliggende fare for nye, alvorlige lovbrudd. Den forvaringsdømte kan derfor i prinsippet holdes frihetsberøvet livet ut.

Justiskomiteen påpeker at fordi forvaringsstraffen er tidsubestemt, representerer den et sterkt inngrep i domfeltes frihet.

– Av hensyn til domfeltes rettssikkerhet er det nødvendig med mekanismer som sikrer jevnlig rettslig prøving av om forvaringsvilkårene fortsatt er oppfylt, skriver komiteen.

Advokat Øystein Storrvik i Telemark tingrett.

– Ikke behov for unntak

Breiviks forsvarer, advokat Øystein Storrvik, sier at han synes det er helt naturlig at en lov ikke vedtas basert på en enkelt person og en enkelt sak.

– Jeg er helt sikker på at en bredere utredning ikke vil vise behov for å lovfeste unntak utenom det ene særtilfellet, sier advokat Storrvik til VG.

Han arbeider mye med prøveløslatelser og mener det i praksis ofte tar to år fra begjæring fremmes til sakene kommer opp for retten, ikke ett år.

– De kommer ikke opp for ofte, veldig ofte tar det litt for lang tid, sier Storrvik.

Frp opprettholder

Heller ikke Høyre ønsker å endre straffeloven uten en grundigere utredning, men foreslår at Stortinget ber regjeringen fremme forslag om en unntaksbestemmelse i straffeloven.

Et slikt unntak vil ifølge Høyre gi domstolene «adgang til å innskrenke den domfeltes rett til å begjære seg prøveløslatt hvert år i tilfeller der det er lave utsikter til forbedring».

Fremskrittspartiet merker seg at regjeringspartiene har forståelse for problemstillingen og at Høyre støtter forslaget, men først vil gi sin tilslutning etter en utredning.

Frp mener de andre partiene «står et godt stykke fra hverandre hva gjelder handlingsvilje» og opprettholder forslaget om ny prøving for domstolene først etter tre år.

Venstre mener det er viktig at lover ikke lages med utgangspunkt i enkeltsaker. Partiet vil tillate årlig prøving, fordi farlighetsvurderinger ofte er beheftet med stor usikkerhet.

