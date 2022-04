TROMSØ: Bilde tatt mot Tromsdalen med Ishavskatedralen.

Voldtektssaken i Tromsø: − Skulle ønske vi hadde gjort en annen vurdering

Politiet i Tromsø erkjenner at de skulle ønske at de gjorde en annen vurdering da den nå voldtektssiktede mannen ble løslatt fra varetekt i fjor.

Av Christina Quist

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Torsdag forrige uke ble mannen i 20-årene pågrepet og siktet for å ha voldtatt en 17 år gammel nyankommet ukrainsk flyktning i hans hjem.

Han er siktet også siktet for utnyttelse av en person under 18 år i en særlig sårbar livssituasjon.

Mannen skulle møte i retten allerede i slutten av april, tiltalt for en rekke andre seksuallovbrudd.

Den voldtektssiktede mannen ble i fjor sommer løslatt fra varetekt for disse forholdene fordi politiet mente gjentakelsesfaren ikke var sterk nok til å holde ham i varetekt.

– Vilkårene for varetektsfengsling er strenge, og sommeren 2021 ble det vurdert at gjentakelsesfaren ikke var sterk nok for varetektsfengsling. Sett i ettertid, så skulle vi ønske at vi hadde gjort en annen vurdering, sier politiadvokat Lisa-Mari Ellingsen.

11 fornærmede

I tiltalen som ble tatt ut mot mannen i januar i år, kommer det frem at det er 11 fornærmede, hovedsakelig unge jenter, noen under 14 år.

Politiet påbegynte etterforskning mot mannen etter at det kom inn flere overgrepsanmeldelser på ham sommeren 2020.

Mannen ble pågrepet i forbindelse med disse sakene første gang i slutten av august 2020, og løslatt i oktober.

I fjor sommer ble mannen på ny siktet for seksuelle overgrep.

Politiet ba da ikke om varetektsfengsling av mannen, etter det de kaller en samlet vurdering basert på tidsforløpet fra de forrige forholdene, personlige forhold ved siktede, samt hans unge alder.