KOLLEKTIV: Oslo kommune har gitt beskjed om at alle dører i kollektivtransporten skal åpnes automatisk, ifølge Johansen.

Anbefaler munnbind i Oslo

Oslo anbefaler nå alle å bruke munnbind på kollektivtransport, taxi og i butikker. Kommunen gjør også juridiske og praktiske vurderinger rundt en coronapass-ordning.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det annonserte byrådsleder Raymond Johansen under en redegjørelse av coronasituasjonen til bystyret i Oslo onsdag ettermiddag.

– Munnbindet er en viktig påminnelse for oss alle om at pandemien ikke er over, sa Johansen.

Han ba Oslo-folk om å legge munnbind tilbake i vesker og jakkelommer igjen, slik at de er lett tilgjengelig på kollektivtransport, i taxi og i butikker.

Oslo kommune har, i tillegg til munnbind-anbefalingen, også gitt beskjed om at alle dører i kollektivtransporten fra nå av skal åpnes automatisk.

– Mitt råd og byrådets mål er å holde Oslo åpent. Samtidig skal vi holde kontroll over smittesituasjonen, sa Johansen.

Byrådslederen påpekte at Oslo nylig hadde de nest høyeste smittetallene siden pandemien startet.

– Det er en krevende situasjon som skaper uro og bekymring.

Likevel nøyer byrådet seg foreløpig kun med å komme med nye råd, og ikke innføre nye påbud eller forbud.

– Vi står i en helt annen situasjon nå enn tidligere i pandemien, sa Johansen, og viste til at Oslo har en høy vaksinasjonsgrad.

NYE RÅD: Ifølge byrådsleder Raymond Johansen må kravet til forholdsmessighet være «strengere enn noen sinne». – Gjør vi mer enn det som er nødvendig og forholdsmessig, kan det gjøre stor skade for folkehelse, psykisk helse, næringsliv og kulturliv, sa han onsdag ettermiddag.

Ruller ut oppsøkende vaksinering

Så langt er 87 prosent av befolkningen i Oslo over 18 år fullvaksinert og over 42.000 over 65 år har fått tredje dose, ifølge Johansen.

– Vi venter på avklaring fra nasjonale myndigheter på når vi skal gå i gang med tredje dose til alle over 18 år. Vi går gjerne i gang umiddelbart.

For å nå ut til dem som fortsatt ikke har fått første vaksinestikk, tar byrådet nå nye grep:

– For å nå dem som enda ikke har tatt første dose kjører vi på med oppsøkende vaksinering på arbeidsplasser og på videregående skoler. På fredag er vaksinebussen vår klar til å dra rundt for å vaksinere, sa Johansen.

Oslo kommune massetester allerede elever fra femte til tiende trinn. Nå planlegger byrådet også å innføre massetesting i småskolen og videregående skole dersom det blir nødvendig, kunngjorde han.

Gjør vurdering av coronapass

Ifølge Johansen vurderer byrådet nå de juridiske og praktiske sidene ved et eventuelt coronapass i Oslo.

– Det kan bli innført, men det er veldig viktig å være klar over følgende: Det er ikke mulig å innføre coronapass uten samtidig å innføre inngripende tiltak som coronapasset kan gi oss fritak fra. Slik er loven, sa Johansen i bystyresalen onsdag ettermiddag.

– Så må vi også vurdere de etiske sidene ved innført inngripende tiltak rettet mot de som ikke er vaksinerte, og være klar over at Folkehelseinstituttet mener at coronapasset har begrenset effekt på smittespredningen.