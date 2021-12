Smitteutbrudd i Oslo: − Høy sannsynlighet for at det er omikronvarianten

Assisterende bydelsoverlege og smittevernoverlege mener det er «høy sannsynlighet» for at et smitteutbrudd på Frogner i Oslo er omikonvarianten.

Av Selma Heiberg Hellstrand

30–40 personer er smittet med coronaviruset i bydel Frogner i Oslo etter et arrangement forrige uke.

Assisterende bydelsoverlege og smittevernoverlege i Frogner, Tine Ravlo, sier til VG at det er «høy sannsynlighet» for at de smittede er smittet med omikronvarianten.

– Vi har et pågående utbrudd hvor det er høy sannsynlighet for at det er omikrovarianten. Vi har gjort en foreløpig screening som FHI mener at gir en høy sannsynlig for at det omikronviruset, sier Ravol.

Utbruddet er knyttet til én reisende som kom fra Sør Afrika forrige uke.

Vedkommende har fulgt smittevernreglene, men testet seg igjen etter mye omtale av omikron i mediene, sier Ravol.

Personen var på et jobbarrangement før helgen med ca 100 personer. Her ble 30–40 personer smittet.

Er denne varianten mer smittsom?

– Det er veldig vanskelig å si, men det vi kan si er at det er mange som er smittet utifra kontakten den kvelden, men å se på om den er mer smittsom overlater jeg til FHI, sier Ravol.

Prøvene ble sendt videre til sekvensering i dag.