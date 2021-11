BERGEN: I et brev til Helsedirektoratet ber ordførerne i Bergensområdet om at det innføres nasjonale coronatiltak.

Ordførere i Vestland ber om nasjonale coronatiltak

De uttrykker stor bekymring for smittesituasjonen i sine kommuner og press på helsevesenet, og ber om en tydelig nasjonal strategi for pandemihåndteringen i tiden fremover.

I et brev til Helsedirektoratet ber ordførerne i Bergensområdet om at det innføres nasjonale coronatiltak. Brevet ble først omtalt av NRK.

I brevet skriver de de er svært urolige for situasjonen, og for hva som kan bli konsekvensene dersom det ikke settes i verk tiltak. Ordførerne beskriver en svært presset situasjon for helsetjenesten, der kapasiteten er i ferd med å bli nådd på mange områder. De peker på en rekker momenter:

Stigende smitte i regionen

Mye smitte i husstandene

Stor pågang av pasienter med andre luftveissymptomer og RS-virus

Høyt antall sykemeldinger i helsevesenet

Utfordrende å ha kapasitet til å gjennomføre vaksinasjon

Gul beredskap i sykehusene

Overfor Helsedirektoratet uttrykker de flere tydelige forventninger, og mener hele strategien for coronahåndteringen nå bør endres.

Kommunene mener det er nødvendig at Helse- og omsorgsdepartementet setter i verk nasjonale tiltak. Lokale oppfordringer og råd har liten effekt slik situasjonen er nå.

De mener effekten av råd og anbefalinger er liten og at faktagrunnlaget for å sette i gang gjenåpning i september har endret seg vesentlig. Ordførerne beskriver også en situasjon hvor publikum er kritiske til at det blir innført lokale tiltak som er strengere enn de nasjonale.

De etterlyser også større fleksibilitet i vaksineringen av de over 65 år.

Haukeland universitetssykehus har beskrevet en svært krevende situasjon med stor pågang og høyt sykefravær de siste månedene.