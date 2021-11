BERGEN: I et brev til Helsedirektoratet ber ordførerne i Bergensområdet om at det innføres nasjonale coronatiltak.

NRK: Ordførere i Vestland ber om nasjonale coronatiltak

De uttrykker stor bekymring for smittesituasjonen i sine kommuner og press på helsevesenet, og ber om en tydelig nasjonal strategi for pandemihåndteringen i tiden fremover.

Av Caisa Linea Hagfors

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det skriver NRK.

I et brev til Helsedirektoratet ber ordførerne i Bergensområdet om at det innføres nasjonale coronatiltak.

I brevet skriver de de er svært urolige for situasjonen, og for hva som kan bli konsekvensene dersom det ikke settes i verk tiltak. Ordførerne beskriver en svært presset situasjon for helsetjenesten, der kapasiteten er i ferd med å bli nådd på mange områder, ifølge kringkasteren.

Overfor Helsedirektoratet uttrykker de flere tydelige forventninger, og mener hele strategien for koronahåndteringen nå bør endres.

NRK gjengir i sin sak flere punkter fra brevet, blant annet:

Kommunene mener det er nødvendig at Helse- og omsorgsdepartementet setter i verk nasjonale tiltak. Lokale oppfordringer og råd har liten effekt slik situasjonen er nå.

Saken oppdateres.