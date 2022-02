HEKTISK HVERDAG: På Haukeland sykehus har de behandlet corona-pasienter siden pandemien brøt ut. Dette bildet er fra mai 2020.

Flere helseforetak støtter gjenåpning: − Forsvarlig å åpne samfunnet mer opp

Tolv av landets helseforetak sier den største bekymringen ved en gjenåpning av samfunnet er økt sykefravær blant ansatte – ikke en økning i antall intensivpasienter.

Av Camilla Fredstad Huuse

Publisert: Nå nettopp

– Vi mener det nå er forsvarlig å åpne samfunnet mer opp, sier administrerende direktør for Sykehuset Telemark, Tom Helge Rønning, til VG.

«Dette klarer vi!», skriver Helse Bergen i en e-post.

«Det blir utfordrende med et høyt fravær blant våre ansatte, men vi er forberedt.»

VG har spurt alle landets helseforetak hva de mener om en gjenåpning av samfunnet – og hva den største utfordringen med en slik gjenåpning vil være. 15 av 22 helseforetak har svart på VGs spørsmål.

Rønning er blant flere sykehus-ledere som mener det nå er forsvarlig å gradvis gjenåpne samfunnet.

Det er varslet pressekonferanse om lettelser i tiltakene tirsdag kveld.

STØTTER MYNDIGHETENE: Direktør ved Sykehuset Telemark, Tom Helge Rønning, er positiv til en gjenåpning.

Størst trykk på sengepost

De strenge tiltakene som ble innført i desember, og videreført i januar, ble blant annet begrunnet i en sterkt belastet helsetjeneste. Siden har det vist seg at omikron-varianten gir mildere symptomer – og færre intensiv-innleggelser.

– Omikron gir mindre symptomer, spesielt hos fullvaksinerte. Disse pasientene krever derfor i mindre grad avansert pustestøtte, sier Rønning.

Samtlige helseforetak VG har snakket med, bekrefter dette bilde:

Omikron-pasientene behandles i hovedsak på sengepost, har kortere liggetid og mildere symptomer.

Et av landets største helseforetak – Helse Bergen – har ikke hatt nyinnlagte med behov for respiratorbehandling etter at omikron ble dominerende i deres region.

Flere av helseforetakene skriver at belastningen i månedene som kommer forventes å bli størst på nettopp sengepostene – ikke på intensivavdelingene.

En av de største utfordringen nå er isolering av pasienter som blir lagt inn med covid-19 som bidiagnose, opplyser flere helseforetak. Det vil si at pasienten tar kontakt med sykehuset for noe annet enn covid – men tester positivt og må isoleres.

To helseforetak skriver at de håper på nye tiltak i spesialisthelsetjenesten:

– Det er i dag strenge nasjonale anbefalinger i sykehus rundt håndtering av pasienter som defineres som nærkontakter, skriver administrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Anita Schumacher, i en e-post.

– Dette har vi etter hvert større og større utfordringer med å etterleve, blant annet grunnet stor mangel på enerom.

– Sykehusene er også pålagt å drive smittesporing som blir stadig mer ressurskrevende for enhetsledere og sykehusets smittesporingsteam.

ANNEN BELASTNING: Omikron-pasientene belaster ikke intensivavdelingene på samme måte som delta-pasientene, opplyser flere helseforetak.

Kan bli høyt sykefravær

Den største utfordringen ved en gjenåpning av samfunnet er økt sykefravær blant ansatte, svarer alle de 15 helseforetakene VG har vært i kontakt med:

Helseforetakene som har svart på VGs henvendelse har hatt mellom 8–10 prosent sykefravær i desember 2021 og januar 2022 – og forventer en økning den neste måneden.

Flere av helseforetakene skriver at dette er en økning sett opp mot hva som er normalt for årstiden.

Nordlandssykehuset og Helse Bergen hadde det høyeste sykefraværet med 11 prosent.

Flere av helseforetakene skriver at de ser en økning i corona-relatert fravær (egenmeldinger, sykemeldinger, fravær pga. sykt barn).

Info Disse helseforetakene har svart på VGs spørsmål * Helse Vest: Helse Fonna, Helse Førde, Stavanger universitetssjukehus, Helse Bergen * Helse Sør-Øst: Sykehuset Telemark, Sykehuset Østfold, Sørlandet Sykehus, Akershus universitetssykehus, Sykehuset Innlandet, Sykehuset i Vestfold, Vestre Viken * Helse Nord: Nordlandssykehuset, Universitetssykehuset Nord-Norge, Finnmarkssykehuset * Helse Midt: Helse Møre og Romsdal Vis mer

Folkehelseinstituttet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet utarbeidet ulike scenarioer for sykefraværet i helsetjenesten og andre bransjer i tiden fremover.

Scenarioene varierer fra 5 prosent til 15 prosent. Ifølge beregningene kan omikron-bølgen toppe seg med nærmere 450.000 personer som er borte fra jobb samtidig.

Ifølge FHI-rapporten er sykehusene forberedt på å behandle et høyere antall nye pasienter med covid-19. FHI skriver at sykdomsforløpet blant de som legges inn er mildere og liggetiden kortere, noe som bekreftes av helseforetakene VG har snakket med.

– Kan være den beste veien vi får ut

Ved sykehusene kan en økning i sykefravær blant ansatte bety at annen planlagt behandling- som kirurgi, polikliniske avtaler og rehabilitering – må nedskaleres.

For eksempel kan dette bli tilfelle dersom andre ressurser må brukes til å bemanne covid-sengeposter og intensiv.

– Personalreserven vi har er medarbeidere på operasjon og poliklinikker. Blant det første vi vil ta ned, er den elektive kirurgien som krever døgnopphold. Det er typisk kne- og hofteproteser, skriver administrerende direktør for Sykehuset Østfold, Hege Gjessing, i en e-post.

– Så vil det være en gradvis nedtrapping av øvrige operasjoner og poliklinikk. Det vi vil skjerme, er øyeblikkelig hjelp, barn og alvorlig sykdom som for eksempel kreft.

POSITIV: Administrerende direktør ved Sykehuset Østfold, Hege Gjessing, sier det kan være riktig å åpne samfunnet nå.

Sykehuset Østfold har behandlet 51 pasienter med omikron. Ingen av disse har trengt intensivbehandling.

Gjessing har forståelse for at mange ønsker en gjenåpning. Hun mener en slik gjenåpning har fordeler – og ulemper.

– Mer smitte med en mindre farlig variant kan være den beste veien vi får ut, sier hun.

– I barne- ungdomspsykiatrien ser man nå en økt pågang av pasienter i sammenheng med alle restriksjonene i samfunnet. Samtidig viser prognosen, over det vi kan forvente av sykehusinnleggelser ved full gjenåpning, at det vil kreve en stor innsats av personellet vårt.

Stavanger universitetssjukehus er det eneste helseforetaket som sier de er bekymret for en for rask gjenåpning.

– Vi vil fortsatt måtte ha tiltak i helseinstitusjoner for å beskytte sårbare pasienter. Dette blir vanskeligere å opprettholde hvis flere smittes og forskjellen mellom reglene i samfunnet og helsetjenesten blir større, skriver smittevernoverlege ved sykehuset, Lars Kåre Kleppe, i en e-post.

– Da vil forståelsen for tiltakene våre bli mindre, både for pasienter, pårørende og medarbeidere. Vi legger merke til at Danmark fortsatt råder til testing, tiltak i helsetjenesten og at man skal være hjemme ved sykdom, selv om inntrykket er at det er snakk om full gjenåpning.