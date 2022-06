TERROR: Fungerende PST-sjef Roger Berg omtaler nattens skyting som en «ekstrem islamistisk terrorhandling».

PST-sjefen: Vi har kanskje vurdert feil

Ettertiden vil vise om PST har gått glipp av viktig informasjon, sier fungerende PST-sjef Roger Berg etter skytingen i Oslo i natt.

– Vi hadde ikke noen bekymring om at denne personen skulle begå det han gjorde i går. Snarere tvert imot, sier fungerende PST-sjef Roger Berg til VG.

– Vi hadde en samtale med ham, hvor vi vurderte voldsintensjonen. Sånn sett kan man si i ettertid at vi kanskje vurderte feil.

To personer ble drept og 21 skadet i skytingen utenfor barene Per på Hjørnet og London i Oslo i natt.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) vurderer skytingen som en ekstrem islamistisk terrorhandling.

PST ble først kjent med den pågrepne Zaniar Matapour (42) i 2015. 42-åringen er tidligere dømt for grov vold og oppbevaring av narkotika.

Lørdag opplyste PST-sjefen at de hadde en samtale med den siktede i mai i år, «i forbindelse med at han hadde vist interesse for markeringer og ytringer som oppleves som krenkelse av islam».

Bekymringssamtale etter koranbrenning

PST-sjefen viser til koranbrenningene i april da VG spør om bakgrunnen for bekymringssamtalen.

– Vi har sett at SIAN-demonstrasjonene har skapt aggresjon. Da er det naturlig å se: Hvem trigger dette? Brenning av koranen, fører det til at vi får bevegelser i miljøene?

For PST er det «logisk å se på» dem som kan oppleve seg som mottagere av slike budskap, understreker Berg.

– Da har vi funnet det naturlig å gå ut og snakke med de personene vi er bekymret for, om dette fører til en ytterligere aggressivitet, sier Berg.

Lørdag sa PST-sjefen at den siktede ikke er en av dem de har vært mest bekymret for og at de ikke har ligget «tett på med tiltak rundt ham.»

SPONTANT PRIDETOG: Paraden ble avlyst som følge av skytingen natt til onsdag. Lørdag tok likevel flere hundre til gatene for å feire kjærligheten.

– Ettertiden vil vise

På spørsmål om PST hadde bekymringer knyttet til det ekstreme islamistiske miljøet forut for Pride, svarer Berg at de «alltid har bekymringer rundt store arrangementer».

– Vi er bekymret forut for 17. mai, forut for Pride, fordi vi ser at for enkelte skaper dette aggressivitet. Det er alltid en bekymring, men hadde vi hatt konkrete bekymringer som hadde gjort at vi kunne pågripe noen, så hadde vi gjort det.

– Ettertiden vil vise om vi har glippet på informasjon eller om vi burde hatt informasjon om dette. Om det er en etterretningssvikt eller noe liknende. Det vil vi se i ettertid. Det er vi også interessert i å finne ut av selv, for å jobbe best mulig framover, sier Berg.

– Ikke sett bekymringsfull økning

I PSTs trusselvurdering fra 2022, ble det fortsatt vurdert som mulig at ekstreme islamister vil forsøke å utføre terrorhandlinger i 2022.

«Terrortrusselen vil enten komme fra personer som er inspirert av ideologien og budskapet til terrororganisasjonene ISIL og al-Qaida, eller fra personer som er mobilisert av forhold som oppleves som provokasjoner, krenkelser eller undertrykkelse av religionen islam og muslimer», heter det i trusselvurderingen.

Samtidig fremholder PST at trusselnivået har vært moderat fra ekstreme islamistiske miljøer.

– Vi har ikke sett noe bekymringsfull økning i miljøet. Både vi og andre land har gjort godt forebyggende arbeid, sier Berg.

Berg viser samtidig til at mange er hatefulle på nett.

– Vi ser på nett, alle sammen, at det kommer sterke ord og uttrykk, det er sterke synspunkter, og det er vanskelig å vite om det går fra ord til handling.

STØTTE: Mange besøkte åstedet lørdag for å vise støtte til de drepte, skadde og de pårørende.

Han ønsker ikke å kommentere hvorvidt PST har satt inn tiltak rundt enkeltpersoner, eller opplyse ytterligere om miljøet den siktede angivelig er tilknyttet.

– Vi har fokus på å avverge fremover, og har hevet trusselnivået. Vi har hundre prosent fokus på om det kommer noen følgehandlinger, sier Berg og legger til at det er Oslo politidistrikt som har ansvar for å etterforske hendelsene.

Forsvarer: Usikkerhet om motiv

Da VG møtte den Matapours forsvarer, John Christian Elden, lørdag ettermiddag sa forsvareren at den siktede ikke er avhørt om motiv.

– Det er slett ikke sikkert at det foreligger noe motiv her, heller, sa Elden etter et kort avhør av den siktede.

På spørsmål om hvordan Matapour stiller seg til siktelsen, sa Elden at han foreløpig ikke er bedt om å ta stilling til den.

Forsvareren forventer at 42-åringens helsetilstand blir vurdert som en del av etterforskningen.

Politiet bekreftet lørdag at det skal gjennomføres en judisiell observasjon av den Matapour.

En judisiell observasjon tar sikte på å avklare om en siktet er strafferettslig tilregnelig og/eller om vedkommende oppfyller kravene for forvaring.