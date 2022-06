UTEBLIR: NFO-leder Jan Skogseth blir ikke med til Riksmekleren torsdag.

Flyteknikerne bytter forhandlingsleder hos Riksmekleren

Leder av Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) Jan Skogseth deltar ikke på torsdagens møte hos Riksmekleren.

– Vi stiller uten Jan Skogseth i dag, sier SAS-foreningsleder i NFO Øystein Eliassen, som deltar i forhandlingene, til VG.

Tariffleder Petter Wettre skal lede forhandlingene torsdag, ifølge Eliassen. Skogseth er fortsatt NFOs offisielle forhandlingsleder.

– Det er kun med godvilje til møtet i dag at vi gjør dette, for å prøve noe nytt, sier Eliassen.

NFO og NHO Luftfart har vært i klinsj siden lønnsforhandlingene brøt sammen forrige helg. NFO har tatt ut 106 flyteknikere i streik, noe som allerede har ført til flere titalls kanselleringer av flyginger.

Dersom ikke partene kommer til enighet innen midnatt søndag, har NHO varslet lockout.

Partene skal møtes til megling i dag klokken 15.

– Tror du på en løsning?

– Jeg tror på en løsning, men jeg tror ikke den kommer i dag, sier Eliassen.

– Men jeg håper vi finner en løsning så snart som mulig, kanskje i morgen.

Foreløpig har partene ingen avtaler hos Riksmekleren utover torsdagens møte.

NHO: – Svært uvanlig

NFO-lederen gikk onsdag ut i TV2 og ba om å få byttet NHOs forhandlingsleder. Skogseth ønsket heller styreleder Stein Nilsen i NHO Luftfart inn i forhandlingene, og mente forhandlingene, og dermed sommeren, ville blitt reddet hvis det skjedde.

NHO mener det er uvanlig at den andre part ber om å endre deres egen forhandlingsleder.

– Det er svært uvanlig at man ber om å bytte forhandlingsleder og det er en fullstendig avledning fra sakens kjerne, som dreier seg om et helt ublu lønnskrav som NFO ikke får gjennomslag for, sier administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart.

– Vi har en særdeles dyktig forhandlingsleder og et kompetent tariff- og forhandlingsteam.

Kathrine Christensen er forhandlingsleder for NHO Luftfart.

