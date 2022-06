REGNVÆRSBY: Mandag er siste sjanse for å se solen i overskuelig fremtid for bergenserne.

«Høstvær» i vente flere steder: − Disse må nyte dagen i dag

Finværet slår om brått. Noen slipper billig unna, mens enkelte kan glemme å se sol på en god stund.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Mandagen har bydd på sol og sommerlige temperaturer over store deler av landet, men over Norskehavet svever dårlige nyheter. Regn og skyer kommer vestfra og vil øse over norskekysten.

– Det er foreløpig veldig fint vær i Sør-Norge. I nord er det skyet allerede, og det tar slutt for alle i løpet av de neste 24 timene, sier Charalampos Sarchosidis, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, mandag ettermiddag.

Langs kysten kan regnet begynne allerede mandag kveld, mens lavtrykket beveger seg gradvis østover. Værskiftet vil merkes sist i Finnmark.

– Høstlig

Temperaturene vil synke drastisk flere steder. Nord for Stad ventes sterk vind, opptil stiv kuling.

– Det går fra sommer til høstvær i Nord-Norge. I for eksempel Alta er det ventet 19 grader i 14-tiden på tirsdag. På kvelden venter vi 8–9 grader. I Bergen er det 20 grader mandag, men 12–13 på tirsdag. Det blir ganske høstlig der også, sier Sarchosidis.

Midt-Norge må vente seg mye av det samme – grått, vått og kjølig, mens Øst- og Sørlandet slipper billig unna.

– Det blir ikke sol, men temperaturene holder seg på en 18–19 grader.

Ustabilt over hele landet

De neste dagene kan man vente regn på kysten og generelt varierende vær, forteller Sarchosidis.

– I Nord-Norge blir det av og på med nedbør og stort sett mellom 10–13 grader. Man må nok vente til lørdag og utover før man kan ha håp om at sommeren vender tilbake. Denne uken må man nok bare holde ut.

Vestlandet og Trøndelag må også smøre seg med tålmodighet. Frem til fredag er det meldt grått og vått, før temperaturene stiger og regnet letter flere steder.

– I Bergen vil de ikke få se solen på en stund, så de må nyte dagen i dag.

RUSKEVÆR: Det er ikke oppløftende prognoser på Vestlandet, og særlig ikke i Bergen.

Øst- og sørlendinger slipper unna det meste av ruskevær utover uken. Temperaturene kan kommer opp i 25–26 grader.

– Når det er så varmt, kan det kommer noen ettermiddagsbyger. Hovedsakelig forventer jeg sol, sier Sarchosidis.

Stabilt sommervær må du imidlertid ut av landet for å finne. Til helgen ser skyene skumlere ut også i sørøst.

– Oppsummert er det Østlandet som får det best frem til helgen, så ser det ut til å bli ustabilt der også.