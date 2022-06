UVISSHET: Et fly letter fra Gardermoen tidligere i år. Norske flyplasser har usikre dager i vente idet frontene i flyteknikerstreiken blir stadig hardere.

NHOs grep overrasker: − Ikke vært med på noe tilsvarende

Konflikten mellom NHO og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) er unik i norsk luftfartshistorie, mener flyanalytiker.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Flyteknikerstreiken har ført til en rekke kanselleringer de siste dagene, og tirsdag fikk NHO nok og varslet lockout. Det betyr at NHO nekter flyteknikerne å å komme på jobb, noe som gjøres for å presse frem en løsning i konflikten.

– Jeg ble overrasket over at det kom så raskt, først og fremst fordi det er et så sjeldent virkemiddel fra arbeidsgiversiden, sier Kristine Nergaard til VG.

Hun forsker på fagorganisering og lønnsforhandlinger ved forskningsinstituttet Fafo.

Den varslede lockouten trer i kraft natt til søndag, og vil blant annet ramme 20 flyteknikere som drifter ambulanseflyene i Norge.

Et sentralt spørsmål er om konsekvensene kan føre til fare for liv og helse, som igjen kan føre til at regjeringen griper inn med tvungen lønnsnemnd. Dermed kan NHOs grep potensielt bidra til å stanse flyteknikerstreiken.

– En så omfattende lockout som det vi ser her, hvor man stort sett stenger ned virksomheten som driver med teknisk kontroll av fly, vil ha en veldig stor betydning for norsk luftfart, påpeker Nergaard.

Info Hva betyr lockout? Lockout er et virkemiddel som arbeidsgiversiden kan bruke i en arbeidskonflikt, som i den nåværende streiken. Da iverksettes en hel eller delvis arbeidsstans, for å tvinge frem en løsning av konflikten. I korte trekk betyr det at alle selskaper som er tilknyttet arbeidsgiveren eller arbeidsgiverforeningen, som i dette tilfellet er NHO, får arbeidsnekt. Ingen ansatte får med andre ord lov til å jobbe. I Norge er lockout anerkjent som lovlig kampmiddel i tariffrettslige interessetvister, det vil si tvister om opprettelse eller revisjon av tariffavtaler. Lockout motsvarer arbeidstagersidens kampmiddel streik. En lockout vil pågå til partene blir enige om en ny tariffavtale, eller til myndighetene griper inn og stanser konflikten ved en tvungen lønnsnemnd. Lockout er dermed motsatsen til en streik – hvor det er arbeidstageren som legger ned arbeidet for å presse frem sine krav. Kilde: Store norske leksikon Vis mer

– Vi vet noenlunde hvor dette lander

Hittil har 106 flyteknikere blitt tatt ut i streik, og det var varslet at ytterligere 39 ville tas ut til helgen.

Med den varslede lockouten nektes altså alle de 450 flyteknikere i NFO å komme på jobb fra søndag.

– Det kommer helt klart til å påvirke denne arbeidskonflikten ganske betraktelig, og kanskje også bidra til å gjøre at den avsluttes raskere. Det er ganske steile fronter, sier Nergaard.

Hun tror man står foran to alternativer når en lockout som denne varsles:

– Enten sier partene raskt ja til å møtes for forhandlinger med håp om å finne felles enighet. Eller så får denne lockouten såpass stor betydning for samfunnet samlet sett, at regjeringen vil si at det blir aktuelt med tvungen lønnsnemnd.

– Man kjører ikke tvungen lønnsnemnd fordi folk ikke kommer seg til Syden. Man gjør det fordi folk ikke kommer seg til sykehus.

STREIKEEKSPERT: Kristine Nergaard forsker på blant annet fagorganisering og lønnsforhandlinger ved Fafo. Hun er overrasket over NHOs grep.

– Tirsdag kveld sa NHO til VG at de med dette lockoutvarselet «absolutt ikke» spekulerer i tvungen lønnsnemnd. Hva tror du om det?

– Hvis NHO sier det skal jeg ikke krangle med dem. Samtidig vet vi at den type lockoutvarsel som vi ser her i all hovedsak fører til tvungen lønnsnemnd, sier Nergaard.

Det har kun vært to varslede lockouter i perioden 2010–2018:

Den ene var i oljebransjen i 2012, og den andre var under sykepleierstreiken i 2018. Begge endte i tvungen lønnsnemnd – før lockout i det hele tatt ble iverksatt.

– Det begynner å bli ganske amper retorikk mellom partene. Har vi sett slike steile fronter tidligere?

– Lockout oppfattes veldig provoserende på arbeidstagersiden, og fører ofte til hard språkbruk. Vi har sett før at et slikt varsel kan skape mye følelser. Det er ikke helt uvanlig i slike situasjoner, sier Nergaard.

Hun mener man nærmer seg en lønnsnemnd-grense når en arbeidskonflikt slike konsekvenser som denne lockouten «peker i retning av».

– Man lever farlig dersom ambulansehelikoptre blir satt på bakken. Vi vet noenlunde hvor dette lander, sier Nergaard.

– Betyr det at tvungen lønnsnemnd er den eneste «reelle» veien ut av konflikten?

– Partene kan selvsagt også møtes for å finne en løsning. NFO vil nok vurdere om man får en bedre løsning gjennom forhandlinger enn en lønnsnemnd som kjører til rikslønnsnemnda, forklarer hun.

FLYANALYTIKER: Hans Jørgen Elnæs i Winair AS mener NHO har tatt i bruk sitt sterkeste virkemiddel.

Flyteknikere tør ikke stå frem av frykt for trusler

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair AS mener arbeidskonflikten er unik i moderne norsk luftfartshistorie.

– Jeg kan ikke si at jeg har vært med på noe tilsvarende, sier han til VG tirsdag kveld.

Elnæs mener streiken er spesiell fordi det er så omfattende og bærer preg av et eskalerende konfliktnivå.

– Mange reisende fikk høy puls da dette kom og de skulle på ferie. Det gjør at begge parter føler økt press, sier han.

Flyanalytikeren påpeker at kravene fra NFO ligger langt utenfor hva som har vært fremmet ellers i årets lønnsoppgjør.

– Vi har ikke sett så betydelige krav innenfor luftfarten før, sier Elnæs.

Nettopp lønnen er et sentralt punkt i streikeforhandlingene. NHO Luftfart har beskrevet flyteknikernes lønnskrav som «helt ekstreme». Ifølge NHO Luftfart krever NFO en lønnsøkning på 17 prosent, eller 60 kroner timen. Andre lønnstagere har fått et oppgjør innenfor frontfagsoppgjøret på rundt 3,7 prosent.

Elnæs beskriver en situasjon hvor flyselskapene «er på knærne» etter pandemien, og «så vidt har kommet seg opp på et kne».

– NHO har valgt det skarpeste våpenet de har, for å få motparten tilbake til forhandlingsbordet, sier han.

I et VG-intervju tirsdag forteller en flytekniker hvorfor han for første gang streiker:

– Vi har innsett det at vi kommer aldri dit at bedriften sier at «nå har vi god råd, så nå får dere lønnstillegg». Det kommer ingen snill onkel. Da må man til slutt bare sette ned foten, sier han.

Vedkommende er en familiefar i 50-årene som har jobbet som flytekniker i 30 år. Han er blant de streikende flyteknikerne som ikke tør å stå frem av frykt for trusler.

– Folk tror vi streiker nå om sommeren fordi vi skal være jævlige ikke sant. Det er ikke det, det er fordi vi har fått tildelt megling nå, sier han til VG.