EKS-PARTILEDER: Liv Signe Navarsete advarer Senterpartiet mot å lukke SV-døren før valget. Hun sier at valgresultatet vil avgjøre om de kan gå i regjering med SV eller ikke. Foto: Lech Klaudia

Tidligere Sp-leder advarer: Ikke lukk SV-døren

En rekke Sp-topper advarer nå partileder Trygve Slagsvold Vedum mot å lukke døren til regjeringssamarbeid med SV.

Publisert: Nå nettopp

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har stått hardnakket på at han ønsker en «Ap-Sp-basert» regjering, mens Ap-leder Jonas Gahr Støre ønsker å samarbeide med både Senterpartiet og SV.

Ifølge pollofpolls.nos gjennomsnitt trenger Senterpartiet å ta med SV i en eventuell regjering for å få flertall. Det viser også den foreløpig siste meningsmålingen i valgkampen, som Nationen publiserte fredag kveld.

Tidligere leder i Senterpartiet, Liv Signe Navarsete, mener at partiet ikke skal vende ryggen til et SV-samarbeid.

– Jeg mener at Sp skal holde alle dører åpne til vi ser valgresultatet. Det viktige er å få gjennomslag for vår politikk, sier Navarsete til VG.

Les mer: Vedum svarer ikke på VGs 24 spørsmål om SV i regjering

VALGKAMP: Trygve Slagsvold Vedum ler og spiser seg gjennom valgkampen, men vil ikke svare på spørsmål om han kan tenke seg SV i regjering. Foto: Rodrigo Freitas

– Viktig med respekt for velgerne

Navarsete var leder i Senterpartiet mellom 2008 og 2014, og har vært innvalgt på Stortinget siden 2005.

– Vi vet vi er uenige med SV på en del punkt, men vi er også uenige med andre partier på en del andre punkt. Nå har vi brukt åtte år på å meisle ut et alternativ til Høyre, og vi er veldig langt fra Høyre sin politikk, sier hun.

– Mener du det beste alternativet er å samarbeide med både SV og Arbeiderpartiet?

– Valgresultatet får vise det. Det er viktig at man har den respekten for velgerne, at de vet hvilken politikk de får. Senterpartiet og alle andre parti kan deretter finne ut hva som gir best gjennomslag for politikken de ønsker. Sp ønsker gjennomgripende endring på mange områder, og da må vi skaffe kraft nok, slik at det ikke kun blir flikking på dagens politikk, sier Navarsete.

– Hva bør Sp gjøre dersom Ap danner regjering alene?

– Det tror jeg ikke kommer til å skje. Jeg tror at Ap vil være tjent med å ha faste samarbeidspartnere dersom de skal få gjennomført noe av betydning. Om de skal vingle blir det vanskelig å få gjennomslag for helhetlig politikk, mener hun.

ÅPNE DØRER: Sp-nestleder Anne Beathe Tvinnereim sier at de aldri lukker dører til partier før de ser valgresultatet. Det gjelder også SV. Foto: Terje Bringedal

– Lukker aldri dører

Senterparti-nestleder Anne Beathe Tvinnereim sier at partiet ikke skal lukke noen dører før valgresultatet er klart den 13. september – heller ikke til en eventuell regjering der også SV får en hånd på rattet.

– Vi legger denne kabalen når vi ser valgresultatet. Vårt foretrukne alternativ har vi vel vært ganske tydelige på, skriver Sp-nestleder Anne Beathe Tvinnereim i en tekstmelding til VG.

– Bør Sp lukke døren til SV allerede nå?

– Man lukker aldri dører før man ser valgresultatet, skriver hun.

– Er du enig med Borten Moe, som sier at Senterpartiet ikke kan støtte en regjering dere ikke er en del av?

– Jeg ser ikke for meg å inngå en type støtteavtale med KrF og Venstre i sin tid gjorde, nei, skriver hun.

Tvinnerheim får støtte fra Navarsete:

– Det er et standpunkt vi har hatt veldig lenge, og jeg tror de fleste mener det er fornuftig å ikke gå inn som støtteparti.

VETERAN: Per Olaf Lundteigen har vært nesten 20 år på Stortinget innvalgt for Senterpartiet fra Buskerud. Foto: Frode Hansen

– Erfaring med SV-samarbeid

Sp-veteran og stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen mener også at man må holde dørene åpne til man ser hva valgresultatet er.

– Vi vil helst ha en Sp/Ap-basert regjering. Hvis det er flertall for en slik regjering, så er saken grei. Da blir det slik, sier Lundteigen og legger til:

– Men hvis det ikke er slik, da må vi diskutere om vi vil være i en mindretallsregjering eller om vi vil danne en flertallsregjering med SV.

– Hva foretrekker du i en slik situasjon?

– Jeg vil ta stilling til det når vi kommer dit, sier han.

– Hva synes du om SV?

– SV er et parti vi har god erfaring fra å samarbeide med, sier han.